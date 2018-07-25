Есть ли шанс? Что происходит с хоккейной командой «Ижсталь»

25 Июль 11:04 2018-07-27T11:00:44+03:00

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Вокруг хоккейного клуба «Ижсталь» последние два месяца витает много слухов и домыслов. Вначале озвучили планы о первых играх в рамках ВХЛ в сентябре 2018 года, после чего стало известно о задержке зарплаты у ряда сотрудников. С одной стороны, уже в начале августа команда должна выйти на лед в турнире памяти Тарасова, с другой - состав команды до сих не ясен, тренировок нет, а болельщики не понимают, где же обещанная «перезагрузка».

Фото: архив редакции

«Комсомолка» выяснила, что сейчас происходит с командой и какие прогнозы дают сталеварам экс-тренер команды и бывшие игроки.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Ноябрь 2017 года - стало известно о многомесячных долгах по зарплате перед игроками. В результате отстаивать честь клуба выпало совсем молодым хоккеистам, впрочем, поддержка болельщиков и боевой настрой самих игроков сделали свое дело и «сталевары» даже боролись за выход в плей-офф.

Декабрь 2017 года - Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что руководство хоккейного клуба так и не смогло привлечь спонсоров, что было предусмотрено соглашением с республикой. В итоге текущие долги по зарплатам были погашены за счет республики, а руководство клуба ушло в отставку.

Также в конце декабря Бречалов представил нового президента «Ижстали» – им стал сенатор от Удмуртии Юрий Федоров, ранее возглавлявший АО «Белкамнефть».

Фото: архив редакции

Март 2018 года - ХК «Ижсталь» встретился со своими болельщиками. На этой встрече был представлен генеральный директора клуба. Им стал Константин Билан, имевший опыт работы в омском «Авангарде».

В ходе мероприятия были заявлены громкие цели команды – создание ПАО и выпуск акций на свободную продажу, поиск спонсоров, реконструкция ледового дворца спорта, выбор маскота, ребрендинг и т.д. Однако к настоящему моменту ни о чем из вышеуказанного, кроме определения животного-талисмана клуба, неизвестно.

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ

Долгое время клуб хранил молчание: не было официальной информации о планах подготовки к новому сезону, контрактных предложениях для игроков, имени главного тренера. Однако в конце мая пресс-служба «сталеваров» все же сообщила о назначении на пост наставника команды известного в прошлом украинского нападающего Вадима Шахрайчука, но позже информация исчезла с официального сайта.

Фото: архив редакции

В начале июля Константин Билан встретился с активом болельщиков команды. На этой встрече руководитель клуба заявил о долгах по зарплате, соцвыплатам и налогам, оставшимся со времен прошлого руководства. Несмотря на то, что долги были закрыты 13 июля, команда до сих пор не начала предсезонную подготовку.

В составе команды сейчас числится 8 игроков, еще 8 хоккеистов приглашены на просмотр. Также ожидалось прибытие на ижевские сборы 9 игроков молодежной команды череповецкой «Северстали», с которой «Ижсталь» имеет договор о сотрудничестве, но пока информации о положительном решении нет.

Фото: архив редакции

Как команда будет играть? Когда в итоге начнутся тренировки? Кто станет главным тренером? Ответов на эти вопросы в течение нескольких месяцев мы так и не смогли добиться ни от руководства минспорта Удмуртии, ни от руководства самого клуба.

- Каждому крупному городу нужны свои команды в основных видах спорта. Футбол и хоккей - это минимум. Развитие команды - вопрос менеджмента. Не того, при котором сидит человечек и надиктовывает безумные идеи, а современного, тонко разбирающегося в тенденциях, способах ведения бизнеса. Главное - привлечение фан-базы. То, чем никто никогда в Ижевске не занимался. Возможно даже с приглашением зарубежного консалтингового агентства. Клуб в идеале, конечно же, должен спонсироваться не из бюджета. Должен быть инвестор или группа инвесторов, кто вкладывал бы деньги и «организовывал шоу». К сожалению, реалии российской жизни таковы, что никто из меценатов не горит желанием вкладываться в команду. Вывод и выход тут один - предоставить спонсорам такие условия, при которых они бы вкладывали деньги в команду. Опять же, в структуре клуба должны быть люди, которые бы занимались поиском спонсоров. Но не так, что «я позвонил в Калашников, а мне сказали нет». Пусть хоть 20 небольших спонсоров будет - но суммарно они дадут большую часть необходимой суммы, – поделился своими мнением ижевчанин, болельщик команды «Ижсталь» Александр Юшков.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

– Я как болельщик, воспитанник, вратарь и игрок ХК «Ижсталь» конечно, слежу за ситуацией в клубе. Насколько знаю, сейчас там всего 8 игроков. Это не команда, ее нет, а конкуренты уже две недели как приступили к предсезонным сборам. Скоро игры (турнир Тарасова и главное событие сезона – чемпионат ВХЛ), ребята должны тренироваться и, как минимум, 30 человек! – говорит бывший игрок команды «Ижсталь», «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск) Евгений Лойферман. – У клуба славная история выступлений в первенствах СССР и чемпионатах России, игроки, тренеры и воспитанники команды становились чемпионами и призерами отечественных, европейских и мировых первенств. Нельзя допустить развала как в начале 1990-х годов. Очень мучительно и дорого все восстанавливать (из-за финансово-организационных проблем два сезона (1993/94 и 1994/95гг.) ижевцы не принимали участия во всероссийских соревнованиях. Ведущие игроки клуба разъехались по многим командам страны; ижевскому хоккею был нанесен серьезный удар. – Прим. ред). Пример Казани и Уфы показателен, сегодняшний успех лидеров российского хоккея – это кропотливая профессиональная работа менеджеров клуба в союзе с руководством республики. На встрече с болельщиками глава республики дал слово: команде - быть. Необходимо призвать к ответу генерального менеджера клуба, как исполняется наказ руководства республики.

Свое мнение по поводу сложившейся ситуации высказал и экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин.

– То, что команда до сих пор не начала тренироваться – это очень плохо. У любой команды должно быть несколько циклов подготовки: втягивающий цикл, «ударный» цикл и т.д., – сказал Разин. – Если они эти циклы пропустят, то, может быть, в начале сезона они еще физически будут более-менее готовы, но на длительную дистанции их точно не хватит.

Фото: архив редакции

По словам Разина, разного рода проблемы у команды были и раньше.

– Зарплаты были с задержками, но не было такого, чтобы уж совсем нам не заплатили. С нами рассчитывались. Пусть с задержками, но рассчитались. С Валерием Васильевичем (Моисеев, бывший директор завода «Ижсталь». – Прим. ред.) и Сергеем Валерьевичем (бывший исполнительный директор НП «ХК «Ижсталь». – Прим. ред) всегда у нас была связь. Немножко напрягало, конечно, что платили не вовремя, – отметил Разин. – Мы ходили, рассказывали, говорили о проблемах, доносили их до руководства. Они эти проблемы старались решить по мере возможности, сроки какие-то обозначали. Республика тоже помогала, как-то мы даже ездили на встречу с главой (Соловьевым А.В. – Прим. ред). Нами интересовались. Не было больших проблем, например, с питанием. Поездки были в основном на автобусах, гостиницы были хорошие, у меня никогда также не было вопросов по льду. Проблемы были, но таких критических ситуации, что все плохо и безвыходно, не было.

НУЖНА ЛИ ПОДДЕРЖКА?

По мнению болельщиков «Ижстали», команде нужна поддержка, но без средств инвестора не обойтись. По словам ижевчанина Дмитрия Гаврилова, республика не обязана на 100% финансировать клуб.

– Болею с 1997 года, яркие моменты - выступление в высшей лиге СССР, приезд таких команд, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и т.д. Также дважды игры в финале кубка Братины. Несколько раз брали Кубок Федерации. Судя по настроению политиков, их мысли направлены только на личное благосостояние, то есть им команда не нужна, в отличие от нас, болельщиков. Развитие вижу только в привлечении спонсоров и меценатов, – рассказал Дмитрий.

Фото: архив редакции

Болельщики также подтверждают большое количество слухов и домыслов о будущем любимой команды.

– У нас есть история, в городе существуют традиции поддержки клуба. Если такой бренд как «Ижсталь» пропадёт со спортивной карты России – это будет трагедия не только для нашей республики, но и для всей страны. Со спонсорами однозначно сказать что-то очень сложно. По слухам, были люди заинтересованные и имеющие средства, готовые спонсировать клуб примерно на половину минимального бюджета, а это целых 50 миллионов. Опять же, говорят, что наши чиновники не сошлись в условиях предоставления такой помощи. Ещё из слухов: у предыдущего руководства Моисеева и министра спорта Краснова была договорённость с одним из банков о точно такой же поддержке в будущем, которая, как известно, не состоялось по причине отстранения вышеуказанных лиц. Правительство республики, начав «Перезагрузку» и приведя новое руководство, сказало, что будут спонсоры и будет по-настоящему «народная» команда. Были обещаны акции, которые смогут покупать болельщики и небольшие организации. Как мы видим, никакой абсолютно работы новое руководство не ведёт. Такого не было никогда. Перезагрузка получилась форматированием, – прокомментировал Дима Вахрушев.

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Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

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