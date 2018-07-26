В первый раз – в первый класс: есть ли в ижевских школах врачи, нужно ли платить вступительный взнос и где купить школьную форму?

26 Июль 12:31 2018-07-27T11:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

До первого сентября остались считанные недели, и в Ижевске вовсю идет приемная кампания. «Комсомолка» пообщалась с заместителем начальника управления образования администрации Ижевска Ольгой Калиниченко и узнала, сколько первоклашек в этом году сядут за школьную парту, есть ли в школах врачи и нужно ли платить вступительные взносы.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?

По словам специалиста, требовать уплаты родительских сборов или вступительных взносов в школе незаконно.

- Любые денежные сборы, проводимые по инициативе родителя, попечительского совета либо благотворительного фонда, осуществляются исключительно на добровольной основе, - поясняет Ольга Калиниченко. - Причем это решение не может быть принято коллегиально на родительском собрании. Это решение должен принять каждый родитель сам. И если конкретный родитель не дает согласие, то это его желание абсолютно законно, и никто не имеет права требовать какие-то деньги.

Если родитель столкнулся с ситуацией, когда у него попросили деньги при поступлении ребенка в школу, ему следует обратиться в управление образования (ул. М. Горького, 69, тел. 41-45-56). При этом специалисты поясняют, что заявления рассматриваются конфиденциально, сам текст обращения никому не выдается и остается только в их ведомстве.

- Что касается пожертвований, то каждый родитель исключительно на добровольной основе и по своему желанию оплачивает ту сумму, которую хочет, и на те цели, которые он хочет. То есть если попросили на ремонт и родитель отказался платить - это его личное желание, никто потребовать с него деньги не может, - добавила Ольга Калиниченко.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?

У каждой школы существует собственный локальный акт, где прописано, как именно должна выглядеть школьная форма. Белая блузка и юбка, жилет с логотипом школы, костюм-двойка – каждая школа выбирает дизайн самостоятельно.

- Любой локальный акт, который касается обучающихся, как правило согласуется с учениками, родителями, рассматривается коллегиально на советах школы, родительских собраниях, советах старшеклассников. И уже на основании этого определяются требования, - поясняет Ольга Калиниченко.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

При этом, если форма одинаковая для всей школы, то фасон и материал каждый класс имеет право выбрать самостоятельно. Здесь все решается на родительских собраниях совместно с администрацией школы.

При зачислении ребенка в школу родителей знакомят под подпись с таким локальным актом. Где именно покупать форму – родитель решает самостоятельно. Он может заказать форму в предложенном ему ателье, выбрать другое, купить в магазине или даже сшить самому. Главное, чтобы форма соответствовала установленным в школе требованиям.

В КАКУЮ СМЕНУ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ПЕРВОКЛАШКИ?

Согласно санитарным нормам, кабинеты, где учатся первоклассники, должны находится не выше второго этажа. Занятия обязательно проходят в первую смену, уроки длятся не более 21 часа в неделю, домашнее задание задаваться не должно.

КАК ОЦЕНИВАЮТ ИХ ЗНАНИЯ?

Учителя не имеют права ставить первоклассникам оценки.Использование системы оценки возможно лишь со второго класса – и то на усмотрение школы. Тем не менее педагоги отслеживают, какими знаниями и умениями овладевает ребенок в течение учебного года. Этого требует федеральный государственный образовательный стандарт.

- Оценивают через задания, портфолио, групповые работы. Но никаких баллов, тем более оценок, в первом классе быть не должно, - говорит Ольга Калиниченко.

Узнать, как оценивают знания ребенка, можно в локальном акте «О системе оценки результатов», который опубликован на сайте каждой школы.

ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ МЕДСЕСТРА?

С недавнего времени из ижевских школ убрали штатного медика. Однако у каждой школы есть прикрепленный к ней медицинский работник. Он приходит в школу по графику, который утвердили и согласовали с директором школы и главным врачом. В его обязанности входит не только оказание первой медицинской помощи, но и профилактические осмотры, прививки.

- Во всех школах есть медицинские кабинеты либо заключается договор с закрепленной медицинской организацией, - объяснила Ольга Калиниченко.

Напомним, в начале 2017 года в Удмуртии обсуждался вопрос о введении в школы должности врача на постоянной основе. Планировалось, что он должен будет следить за питанием школьников, осанкой, за освещением в классах и отвечать за профилактические прививки.

- Дети должны знать, что из-за жирной колбасы могут возникнуть проблемы с холестерином, что такое курение, что является нормальным артериальным давлением. Медосмотры, выявление отклонений у детей – все это должно быть в школах. Врач-педиатр будет со специальным образованием, будет направлять ребенка во время его вхождения в социум, - объясняла тогда Светлана Кривилева.

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, КАКИЕ КРУЖКИ ЕСТЬ В ШКОЛЕ?

Как только ребенка зачисляют в школу, родитель имеет право выбрать для него платные образовательные услуги – дополнительные кружки разных направлений. Весь список услуг для каждого возраста школа публикует на своем сайте и рассказывает на родительских собраниях. Проверить их можно на сайте образовательного портала.

Если родитель определился с этими занятиями, между ним и школой заключается отдельный договор. Сколько именно будет стоить платная услуга – зависит от калькуляции, учреждения и от самой услуги.

Фото: Сергей Грачев

НАПОМНИМ

Приемная кампания в школах началась еще в феврале. По закону она продлится до 5 сентября.Причем с 1 июля в школах начали принимать детей независимо от места жительства или прописки.

- Часть родителей записывают детей сразу в несколько школ. И когда узнают, что с 1 июля они попали в желаемую школу, то пишут заявление, что освобождают место в школе по месту жительства, - говорит заместитель начальника управления образования администрации Ижевска Ольга Калиниченко. - Поэтому сейчас мы сверяем списки поликлиник и детских садов, чтобы понимать, что каждый ребенок, достигший школьного возраста, зачислен в первый класс.

Число первоклассников в Ижевске ежегодно растет. По данным на 13 июля было зачислено уже 8 996 человек, хотя еще 10 лет назад было всего 5 800. В 2020 году, согласно прогнозным данным, в школах будут ждать уже 10 тысяч первоклассников.

Из-за увеличения количества учеников в этом учебном году дополнительно создали 13 первых классов в тех микрорайонах, где они особенно необходимы. И за счет перепрофилирования в существующих помещениях будут открыты 459 новых учебных мест.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Ваш ребенок впервые отправится в школу? Не знаете, как подготовить малыша к учебному году? Есть вопросы к школьным учителям и медицинским работникам или совет других родителей? Пишите их в комментариях, и мы ответим на них в следующих материалах!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».