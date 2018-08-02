Водитель, сбивший 16-летнего подростка на Карла Маркса в Ижевске, признал свою вину

2 Авг. 10:16 2018-08-02T12:17:20+03:00

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1 августа в Октябрьском районном суде Ижевска с самого утра было многолюдно. В 9:30 утра там началось второе судебное заседание по громкому делу, которое в апреле этого года взбудоражило весь город: на улице Карла Маркса водитель «Инфинити» насмерть сбил 16-летнего подростка.

«Я ЛИШИЛСЯ НАСЛЕДНИКА»

Первыми к зданию суда подъехали родители и сестра погибшего: они молча вышли из машины и направились внутрь. Видно, что семья до сих пор не может смириться с тем, что их любимого сына и брата больше нет. Поддержать семью Максима (имя изменено, – прим. ред.) пришли и его друзья.

– Это уже второе заседание, первое было в особом порядке, но мы настояли на проведении судебного заседания в общем порядке. Особый порядок дает возможность избежать наказания 1/3 от максимального, поэтому мы были против, – прокомментировал адвокат «Октябрьской коллегии адвокатов» Александр Плюснин. – Сейчас будем допрашивать свидетелей, изучать материалы дела. Свидетелей около 6-7 человек. Думаю, что в течение месяца-двух мы уже увидим, какое решение по этому делу примет суд.

Фото: Диля Ахмадишина

В ходе судебного заседания судья не раз удалялась в совещательную комнату. По итогу: вся семья Вахрушевых (фамилия изменена, – прим. ред.) признана пострадавшими. Кроме этого, семья подала исковое заявление на компенсацию морального вреда. Исковое заявление было принято, но никакие деньги уже никогда не вернут Максима.

Фото: Диля Ахмадишина

– В заявлении я сумму указал формальную, она не вернет нам ребенка. У нас была многодетная семья (Максим и еще две сестры, – прим. ред.), мы никогда не боялись трудностей, преодолевали их и воспитывали своих детей, – со слезами на глазах говорит глава семейства Игорь (имя изменено, – прим. ред.). – Максим был моей поддержкой: он как раз вырос и духовно, и физически. Он во всем мне помогал, на него можно было положиться! Помню, как он смотрел на меня, сверху, потому что был уже выше, хлопал по плечу и шутливо спрашивал: «Ну что, пап?». Теперь я лишился наследника…

«МОЙ СЫН ВСЕГДА СМОТРЕЛ ПО СТОРОНАМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ»

Судебное заседание шло около 3 часов. Все это время судья очень внимательно смотрела на подсудимого, но эмоции свои мужчина не показывал. Его лицо не дрогнуло даже тогда, когда гособвинитель зачитывал список травм, которые получил Максим в результате ДТП. От перечисления увечий по телу бежали мурашки…

Судебное заседание проходило в Октябрьском районном суде Ижевска и длилось около трех часов Фото: Диля Ахмадишина

По словам гособвинителя, помощника прокурора Октябрьского района Шахмина Ильшата, «Инфинити» шла на скорости не менее 105 км/ч, хотя ограничение на этом участке – 40. По результатам всех проведенных экспертиз обвиняемый признан трезвым, а его автомобиль – исправным.

– У меня до сих пор не укладывается это в голове… – говорит отец погибшего. – В тот вечер сын нам не звонил, хотя было уже около 10 вечера, мы заволновались. Когда дозвонились, какая-то девушка нам сказала, что Максима сбила машина, и его больше нет… Ситуации бывают разные: можно сбить человека, если машина сдает, например, назад и не видит. Это может быть еще убийство по неосторожности, но тут он «летел» с такой скоростью, был трезв! О какой неосторожности может идти речь!? Я знаю своего сына, он всегда смотрел по сторонам, прежде чем перейти дорогу и этот раз не был исключением.

На протяжении всего процесса обвиняемый вел себя сдержанно Фото: Диля Ахмадишина

Отметим, что это превышение скорости для водителя «Инфинити» далеко не первое: с мая 2017 года по апрель 2018 года у мужчины накопилось 44 штрафа за нарушения правил дорожного движения: 30 из них за превышение скорости.

«Я ПРИЗНАЮ СВОЮ ВИНУ»

Сейчас мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

На заседание пришли друзья погибшего, а также сотрудники ГИБДД Фото: Диля Ахмадишина

После оглашения обвинения подсудимому дали слово.

– Обвинение понятно. Свою вину по данному обвинению полностью признаю. В том, что произошло – раскаиваюсь. Хочу принести извинения пострадавшим, что все так произошло. Готов возместить моральный ущерб, настолько, насколько это возможно, – сказал он.

Следующее заседание запланировано на 9 августа. На нем планируется допросить пострадавших и свидетелей.

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