Реновация жилья и переход к прямой демократии: в Ижевске прошла вторая открытая встреча кандидатов на пост главы Ижевска

31 Июль 13:31 2018-07-31T13:41:30+03:00

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27 июля в пресс-центре медиагруппы «Центр» прошла вторая встреча с кандидатами на пост главы Ижевска. К участию были приглашены те, кто не смог присутствовать на дебатах 20 июля. Поучаствовать согласились шесть кандидатов: Ренат Хайруллин, Михаил Савельев, Роман Альчиков, Олег Овчинников, Рамиль Ямилов и Ольга Гуленок. Каждый из них представил свою программу, а также ответил на вопросы гостей мероприятия. «Центр» выяснил, что кандидаты на пост главы предлагают изменить в Ижевске.

Ренат Хайруллин, КазаньФото: Сергей ГРАЧЕВ

Замдиректора по партнерским продажам Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан.

Работал в аппарате Минфина Республики Татарстан, был руководителем экспертной группы при помощнике президента Татарстана.

Основные тезисы программы

- Инвентаризировать и продать все бесхозные муниципальные постройки.

- Установить местный региональный налог на продажи в 1% (0,1 или 0,5%) для юридических лиц, полученные средства направить, например, на реализацию программы ликвидации ветхого жилья.

- Принимать участие во всех федеральных целевых программах, мероприятиях и конкурсах.

Олег Овчинников, ИжевскФото: Сергей ГРАЧЕВ

Замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж». Работал инженером, директором в строительных компаниях Москвы.

Выдвигался на выборы в Госдуму России, планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Удмуртии на выборах 2017 года от партии «Парнас». В обоих случаях получил отказ в регистрации.

Основные тезисы программы

- Развивать городскую инфраструктуру (строить подземные парковки, дороги и тротуары, своевременно убирать улицы).

- Прямое участие жителей в жизни города, прозрачность принятия решения властями.

- «Города-близнецы». Термин означает экономическое сотрудничество с другими городами России и мира, в частности, переноса некоторых производств из других городов в Ижевск на взаимовыгодных условиях.

Рамиль Ямилов, СарапулФото: Сергей ГРАЧЕВ

Директор ООО «Контора».

Кандидат экономических наук. Занял 2 место в конкурсе «Открытое правительство» на должность министра сельского хозяйства. Участвовал в праймериз «Единой России» в 2016 году и набрал 8,75% голосов.

Основные тезисы программы

- Провести тотальную инвентаризацию городского имущества, ревизию кадров.

- Провести административную реформу: сократить число районов Ижевска до двух, перенести часть районных управленческих функций на городской уровень, увеличить число депутатов Гордумы с 42 до 65 человек, снизить число сотрудников администрации Ижевска до 150 человек.

- «Ижевск для людей». Запретить точечную застройку, строить тротуары, покупать жилье для врачей за счет внебюджетных средств.

Ольга Гуленок, ИжевскФото: Сергей ГРАЧЕВ

Пенсионер.

По образованию инженер-строитель. 20 лет работала политическим обозревателем в СМИ. В настоящий момент занимается научной деятельностью.

Основные тезисы программы

- Внедрить инновации в образование. Провести в школах исследовательские работы и профориентацию, чтобы к 10 классу молодые люди знали, чем они хотят заниматься.

- Ввести инновационное развитие системы здравоохранения, пропагандировать здоровый образ жизни среди населения.

- Развивать градостроительство, ввести программу реновации жилья, которая позволит заменить часть жилищного фонда Ижевска, созданного в 70-е годы. Средства предлагается найти за счет работы с федерацией.

Роман Альчиков, АгрызФото: Сергей ГРАЧЕВ

Замдиректора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184».

Работал руководителем исполнительного комитета МО «Город Агрыз» Агрызского муниципального района Республики Татарстан. С 2000 до 2013 года жил и работал в Удмуртии. Служил в правоохранительных органах.

Основные тезисы программы

- Работать по подготовке к исполнению «майского» указа президента в части здравоохранения, науки, образования.

- Обеспечить эффективность работы всех звеньев муниципальной власти города: внедрить цифровые технологии, которые повысят скорость принятия решений. Работа должна строиться на планировании деятельности каждого сотрудника и каждого подразделения. Открытость власти.

- Повысить эффективность работы городского хозяйства, в особенности в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства.

Михаил Савельев, ИжевскФото: Сергей ГРАЧЕВ

Председатель Совета директоров Ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра».

Кандидат экономических наук. Специалист в области когнитивной психологии управленцев, имеет степень в области педагогики и психологии. Профессиональный консультант.

Основные тезисы программы

- Перейти от представительной к прямой демократии.

- Найти стратегического инвестора, готового вкладываться в развитие Ижевска.

- Развивать три ключевые профессии города: врачи, программисты и приборостроители. Речь идет о создании кафедр в профильных вузах, где эти профессии смогут объединиться. Например, в медицинское приборостроение. Для этого в город необходимо приглашать ведущих профессоров и специалистов в этих областях, поддерживать их грантами, создавать для них бизнес-инкубаторы, технопарки.

Встреча кандидатов на пост главы Ижевска в медиагруппе Центр (27 июля).Напомним, что 10 августа все 13 кандидатов будут защищать свои программы и предложения перед конкурсной комиссией, а затем - перед депутатами городской думы Ижевска.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

– Из «второй волны» участников дебатов выявить какого-то лидера, который действительно смог бы составить конкуренцию Гарину и Сунцову, нельзя. Их там попросту нет. На мой взгляд, только двое из них понимают, как устроена муниципальная служба, остальные путали полномочия администрации, Гордумы и правительства УР. Рисовали какие-то радужные картины развития Ижевска, осуществить которые невозможно в силу множества обстоятельств. Поэтому я бы даже не придавал ни одному из участников данных дебатов внимания. По-прежнему остаются два лидера конкурса – Константин Сунцов и Олег Гарин. Первый имеет поддержку руководства Удмуртии, а второй – желание, амбиции и багаж знаний и опыта, – прокомментировал экс-советник бывшего главы Ижевска Сергей Курбатов.

Прошедшие дебаты, на мой взгляд, показали, что для управления городом одной, даже очень подробно расписанной, программы мало. Те предложения, которые были озвучены претендентами на пост главы 27 июля, во многом пересекаются с уже имеющимися проектами по развитию Ижевска (например, с так называемым дизайн-кодом, который хотя бы документально, но уже внедряется). По моему мнению, это означает, что не все кандидаты в курсе, чем занимается администрация Ижевска и правительство Удмуртии, что далеко не все погружались в изучение муниципальных программ, бюджета и прочего. На вопросы, касавшиеся законодательной базы, тоже смогли ответить далеко не все. Размыто представление кандидатов о взаимодействии с региональными и федеральными властями, – считает главный редактор медиагруппы «Центр», модератор встречи Вероника Иванова.

ЗНАЙ!

Первая встреча кандидатов на пост главы Ижевска прошла в медиагруппе «Центр» 20 июля. В ней приняли участие спикер Гордумы Олег Гарин, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, предприниматель Владимир Чепкасов и заместитель директора Ижевского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Максим Тенсин. (Подробнее)