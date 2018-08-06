«Я не хочу чувствовать себя инвалидом». Ижевчанин помог другу, получившему 40 переломов, принять участие в соревнованиях по триатлону

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-06T14:35:29+03:00

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4 августа в Казани состоялась гонка IRON STAR - международные соревнования по триатлону. В ней приняли участие тысячи спортсменов со всей страны. Одним из них был Айрат Хамадеев. Он мечтал принять участие в гонке еще три года назад, но тогда несчастный случай испортил все его планы. Мужчина оказался на волосок от смерти. Исполнить мечту Айрата помог его друг, ижевчанин Роман Скобкарев.

СЛУЧАЙНАЯ ТРАГЕДИЯ

31-летний Айрат - очень целеустремленный человек. О звании IRONMAN («Железный человек». - Прим. ред.) он мечтал давно. И даже участвовал в пяти забегах (один марафон по 42,2 км, два полумарафона по 21,1 км, два забега по 10 км). В 2014 году вместе с друзьями он начал готовиться к очередному состязанию, однако выступить в гонке 2015 года мужчине, увы, не удалось.

ЧП произошло 22 июля 2015 года Фото: vesti.ru

- Во время отпуска в Непале он решил полетать на параплане с инструктором. Однако при приземлении они врезались в бетонную стену, - рассказывает друг Айрата ижевчанин Роман. - Айрат получил множество переломов (около 40. - Прим. ред.), по большей части были повреждены ноги. Врачи делали множество переливаний крови. Состояние было критическое.

Осенью 2014 года Айрат пробежал Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу в столице России Фото: личный архив Айрата Хамадеева

Пострадавшим требовалась срочная операция в России, но из-за проблем со страховкой транспортировка затягивалась. Друзья и родные ребят собирали деньги, но этого не хватало. К счастью, удалось выйти на посольство России в Непале. Они организовали безопасную транспортировку на спецборте МЧС. Айрата с инструктором доставили в Москву в институт им. Склифосовского. Парня собирали буквально по частям - за время лечения Айрату сделали 6 операций, скрепили сломанные кости титановыми пластинами и болтами.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Реабилитация растянулась почти на 2,5 года.

- Круг общения у Айрата сразу сузился, но я и подумать не мог оставить друга в беде. Сначала Айрат передвигался на инвалидной коляске, после - перешел на костыли, - рассказывает Роман. - Он и не думал сдаваться: пока лежал в больнице, много читал, совершенствовался. Даже открыл свой небольшой бизнес: изготавливает и продает ортопедические стельки. Личная трагедия подсказала ему, как можно помогать людям, у которых проблемы с ногами.

В Москву ребят привезли на спецборте МЧС России Фото: tatpressa.ru

Правда, из-за боли в ногах о беге юноша мог забыть. На помощь пришли друзья, которые придумали, как исполнить мечту Айрата о «железном человеке» и участии в соревнованиях.

- В январе я записался на командную эстафету в Казани, - рассказывает Роман. - Я решил бежать, Айрат должен был плыть, а еще один друг - участвовать в велогонке. - Айрат сильный духом и в нем есть спортивная злость, поэтому его зацепила эта идея. Как говорится, бывших спортсменов не бывает.

Юноша сразу же записался в бассейн и проконсультировался с врачами. Они дали добро на участие.

4 августа 2018 года команда Айрата преодолела дистанцию в 113 километров. Один из них преодолел на велосипеде 90 километров, другой пробежал 21,2 километра. Сам же Айрат проплыл дистанцию 1,9 километра за 56 минут.

Роман с Айратом до трагедии Фото: Роман Скобарев

- Мы принимали участие в мужской командной эстафете. Сначала Айрат плыл. Он преодолел дистанцию 1,9 км за 56 минут, учитывая, что гидрокостюм он брал в аренду и плыл в нем первый раз, это очень хороший результат! После Алексей крутил педали, а далее я бежал половинку (21,1 км). За 4 км до финиша начался ливень! Перед финишем за 100 метров ребята присоединились ко мне, и мы вместе командой финишировали, - рассказывает ижевчанин. - К стартам мы активно готовились: мы с Алексеем ездили в Суздаль на Golden Ring Ultra Trail. Там я пробежал 12 км, Леша - 52 км. А Айрат ездил в Крым, плавал там в открытой воде. Так что мы были готовы. Мы справились!

- Я не хочу чувствовать себя инвалидом. Мне нравится добиваться новых успехов в спорте. Раньше это был бег, теперь плавание. Состояние боевое. Все прошло замечательно. Особенно приятно было участвовать в команде. Это было дополнительной мотивацией для хорошего результата. Переживали друг за друга. Спасибо Роману за то что собрал нас вместе и помог решиться на такой важный шаг. Каждый из нас выполнял свою часть дистанции, но без поддержки друг друга ничего бы не получилось, - говорит тем временем Айрат.

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