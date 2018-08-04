2018-08-04T15:55:32+03:00
Общество

Жительница Удмуртии спустя 45 лет встретила своего сына

Когда мальчику было 1,5 года, женщине пришлось вернуться на родину, чтобы заботиться о тяжело больной матери
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Невероятно трогательная история произошла с жительницей Сарапула. Зухра Садрисламова сейчас живет в Удмуртии, но большую часть своей жизни провела в Башкирии. Будучи еще 15-летней девушкой, в погоне за своей любовью, она отправилась в Грузию. И там родила ребенка. Судьба распорядилась так, что сына Зухра увидела только спустя 45 лет.

«ДУМАЮ, ОН ПРОСТИТ МЕНЯ»

Зухра Садрисламова. Фото: скриншот видео

Зухра Садрисламова. Фото: скриншот видео

Зухра старший ребенок в большой семье. У нее двое сестер и трое братьев. Когда девушке было 15 лет, в родное село приехал 23-летний красавец и девушка по уши влюбилась. Они поехали строить семью в Грузию. Такое решение, изначально, далось не легко Зухре. Как она рассказала в передаче «Жди меня» на НТВ, с любимым ей становилось легче. Да и появился маленький сын Давид. Полтора года семья жила и радовалась, пока не пришла телеграмма из Башкирии.

Зухра (слева). Фото: скриншот видео

Зухра (слева). Фото: скриншот видео

- Мама писала, что тяжело заболела и нужно следить за младшими братьями и сестрами…Как же я могла ее бросить? Пришлось возвращаться. Ухаживала за ней, а она слезно просила меня остаться. Мол, еще дома найдешь мужа, родишь детей…Мы с ней долго разговаривали и плакали. Я осталась, - вспоминает Зухра.

Она еще пыталась выйти на связь со своим маленьким Давидом, но не получалось. А потом узнала, что возлюбленный женился на другой и Зухра старалась не вспоминать тот период своей жизни, посвятив себя братьям и сестрам. В какой-то момент семья переехала в Удмуртию.

- Как смотрю на Давида, слезы наворачиваются…Думаю, что он простит меня, - рассказала Зухра.

На протяжении 45 лет она с грустью вспоминала Давида, а все это видела ее племянница. Она и обратилась на передачу, чтобы помогли найти мальчика. Они, в свою очередь, сообщили о поисках Нодару Беридзе.

ПОСОЛ ДОБРА И ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Путешественник Нодар Беридзе (справа) помог в поисках. Фото: скриншот видео

Путешественник Нодар Беридзе (справа) помог в поисках. Фото: скриншот видео

Нодар Беридзе – знаменитый путешественник, который проехал более 40 тысяч километров за 600 дней. Он даже бывал в Ижевске в августе прошлого года, в рамках марафона «Путь мира». Основная идея марафона заключалась в пропаганде мира и добрососедских отношений, в том числе между Россией и Грузией. Нодар то и помог отыскать Давида в Грузии. Оказалось, что он трудится пастухом в горах. У него уже есть жена и трое детей.

Давид (справа) со своей семьей. Фото: скриншот видео

Давид (справа) со своей семьей. Фото: скриншот видео

- Когда я окончил школу сказали, что мама у меня из России. Всегда ее хотел увидеть, но не было такой возможности. Понимаете, я сильно болел, полжизни провел в больницах. Думаю, что ей было сложнее без меня. Я то еще ребенком был, когда это все произошло, а она взрослой, - рассказывает Давид.

История не могла закончится просто так. Зухра специально приехала в студию телеканала, чтобы увидеться с сыном, невесткой, обнять их. Так и произошло.

Долгожданная встреча. Фото: скриншот видео

Долгожданная встреча. Фото: скриншот видео

- Спасибо вам большое, благодарю вас. Я очень хочу, чтобы каждая мать, потерявшая сына, нашла его…И самое главное, чтобы была любовь. Если она будет, то и будет все остальное, - уже за пределами студии смог сказать Давид после встречи с матерью.

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