Сертификаты на кружки в Ижевске: как получить документ и что делать, если ребенку не хватит места в секции

СЕГОДНЯ 11:19 2018-08-09T11:23:28+03:00

За неделю в республике выдали около 23 тысяч сертификатов

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Сертификаты на дополнительное образование начали выдавать в Ижевске. Пункты для оформления и выдачи документа открылись во всех районах города с 1 августа и сейчас их получили уже более 15 тысяч человек. Нужно ли родителям поторопиться и как выглядит процедура выдачи сертификата, рассказывает «Комсомолка».

Уже больше недели в Ижевске выдают сертификаты на дополнительное образование детей – новый документ, который обязан иметь каждый ребенок от 5 до 18 лет. Кому-то из родителей везет – на оформление он тратит не более 5 минут, другим приходится отстоять несколько часов в очереди.

- В понедельник около двух часов дня мы пришли получать сертификат в школе на улице Барышникова, - рассказывает мама 7-летнего Никиты Татьяна Коновалова. – В коридоре второго этажа была живая очередь из родителей, кто-то пришел с детьми. Мы спросили, кто последний и оказались шестыми.

Сама очередь двигалась медленно и не сокращалась. Как только родитель выходил из кабинета с оформленным сертификатом, подходил другой и тут же пополнял небольшую толпу ожидающих. Некоторые норовили пройти без очереди и им это удавалось. Родители с детьми сидели в коридоре спокойно, не ругались и даже не перешептывались.

- Через 1,5 часа ожидания мы-таки зашли в кабинет. В небольшой приемной сидели два человека, один из которых занимается выдачей сертификатов. Именно само оформление документов у нас заняло около 5 минут, - говорит Татьяна.

Шаг 1: предоставить пакет документов. Специалист вносит данные в компьютер самостоятельно.

Документы (обязательно оригиналы):

- свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет – паспорт)

- паспорт родителя

- СНИЛС ребенка

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (для детей до 14-ти лет, не имеющих паспорта)

Шаг 2: расписаться в бумажном заявлении с двух сторон (специалист распечатает его на месте).

Шаг 3: на отдельном листочке указать свой номер телефона и адрес электронной почты.

Шаг 4: тут же родитель получает бумажный сертификат с идентификационным номером, логином и паролем для входа с личный кабинет.

Шаг 5: в этот же день на электронную почту приходит письмо об успешной регистрации на сайте и создании реестровой записи с номером сертификата.

Шаг 6: используя полученный логин и пароль войдите на сайт допобразование18.рф

- Само оформление документов происходит быстро. Но пока мы вносим данные, родители задают нам разные вопросы по сертификату. В итоге на каждого человека у нас в среднем уходит по 15 минут, - объясняют специалисты пункта выдачи сертификатов.

Где получать сертификат?

Ижевские родители могут самостоятельно заполнить заявление на сайте допобразование18.рф или прийти в любой из 42 центров приема документов. При этом получить сертификат можно только в том городе, где ребенок имеет прописку или временную регистрацию.

- Дополнительное образование ребенка отнесено к полномочиям муниципалитета, в котором Вы проживаете, работаете и платите налоги. Для того, чтобы закрепить ребенка за конкретным муниципалитетом необходимо получить сертификат дополнительного образования по месту регистрации ребенка. Другой вариант – оформление временной регистрации на территории Ижевска, - поясняю в пресс-службе Минобразования региона.

Сколько денег на сертификате и когда записаться на кружки?

Сумму сертификата муниципалитет будет определять ежегодно. При этом обналичить сертификат и получить деньги на руки – нельзя. Запись в кружки начнется с понедельника, 20 августа на портале-навигаторе допобразование18.рф.

Зайдя в личный кабинет, родитель увидит список кружков, какой из них можно оплатить по сертификату, а какой остается бесплатным - за счет городского бюджета. Сейчас на сайте зарегистрировались около тысячи учреждений и 7400 программ дополнительного образования по всей Удмуртии.

Если ребенку не хватило места в секции?

В каждом учреждении ограниченное количество мест, на которые могут принять учеников. Если запись идет на общеразвивающие программы, то отбора на такие занятия нет – запись происходит в порядке очереди. Следовательно, если в выбранном кружке нет места, то свободные места можно посмотреть в других учреждениях.

На предпрофессиональные программы учреждения проводят отбор среди детей. Это объясняется тем, что ребенок должен обладать определенными способностями. Например, музыкальными.

Кстати, с 20 августа также начнется запись в детский технопарк «Кванториум», где дети занимаются по нескольким техническим и инженерным специальностям. Количество мест там ограничено и в прошлом году в день открытия записи родители занимали очередь с 6 утра.

- У тех, кому не хватит места для начала занятий с 1 сентября, также примут заявление на зачисление. Возможность обучаться в «Кванториуме» может появится уже в сентябре, поскольку в первый месяц занятий происходит отсев среди занимающихся: кто-то понимает, что ошибся с выбором, кому-то не подходит расписание занятий, - пояснили в пресс-службе Минобразования Удмуртии.

Также записаться на образовательные программы в «Кванториум» можно будет в январе 2019 года. Те, кто не попадет на бесплатные места, имеют возможность учиться платно.

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