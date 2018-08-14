Реклама, wi-fi, освещение: в Ижевске предложили новый проект остановок

СЕГОДНЯ 12:07 2018-08-14T12:52:25+03:00

Кто установит новые павильоны и что стало с предыдущими проектами остановок?

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В Ижевске предложили новый проект остановок общественного транспорта. Они будут оборудованы освещением, точками доступа Wi-fi, видеонаблюдением (2-3 камеры на комплекс), а также появится подрядчик, который будет их содержать. И этот проект – третий за последние два года. В какую сумму обойдется его реализация и какие остановки хотят видеть жители города?

Какими будут?

По словам советника главы Удмуртии по инвестиционному развитию Ижевска Константина Сунцова, есть два инвестора, заинтересованные в новом проекте. Один готов инвестировать 40 млн рублей в течение года, на эти деньги построят 100 остановок, обслуживать их будет инвестор. Есть и второй вариант – компания, готовая взять «под свое крыло» 200 остановочных комплексов: содержать их за свой счет, убирать мусор, мыть, чистить снег. Недавно на инвестиционном совете защитился еще один потенциальный инвестор, который готов вкладываться строительство остановок. Итого есть три компании, среди которых могут разыграть тендер.

– Приблизительная стоимость одной новой остановки около 336 тысяч рублей. Дизайн будет меняться, инвестиционная составляющая тоже. Будет несколько вариантов в зависимости от трафика, доступности для жилых домов, – отметил Константин Сунцов.

Подпись к фото: Ежегодно Ижевск тратит 17 миллионов бюджетных рублей на содержание остановок

Какова выгода?

Напомним, Ижевск ежегодно выделяет из бюджета в среднем 10 миллионов на замену старых остановок. 140 тысяч рублей – стоимость одного остекленного комплекса.

Содержание обычного павильона в Ижевске колеблется в районе 17 тысяч. По самым скромным подсчетам, с камерами и wi-fi стоимость содержания остановки составит в среднем от 20 до 44 тысяч рублей.

Если проект одобрят, то все затраты возьмет на себя выигравший тендер инвестор. Окупать затраты планируют с помощью размещения рекламы на остановках. Но так ли это выгодно?

– Размещать рекламу на остановках может быть выгодно. Но в последнее время расходы на содержание остановок очень выросли из-за постоянно бьющихся стекол. Если битье не прекратится, стоимость размещения рекламы может начать неприятно колебаться. Все упирается в сохранность остановок, – рассказал один из ижевских бизнесменов на правах анонимности.

Что хотят жители?

Многие уже устали от бесконечных предложений и требуют самого простого: остановок, которые защитят от дождя и ветра. Раньше остановки выполняли свою функцию, но на замену им пришли новые, остекленные, с щелями в ногах и под крышей. Красиво? Да, но крайне непрактично в наших реалиях.

– Защита от ветра и дождя, летом защита от солнца. Все, больше не надо ничего. Рано пока еще у нас ставить инновационные остановки, – сказал ижевчанин Артем Митюков.

Что стало с остальными проектами?

Всего в Ижевске, по официальным данным, числится 684 остановки общественного транспорта. Из них 156 – с торговыми ларьками, 47 площадок находятся в аренде у предпринимателей (которые и отвечают за их содержание). Оставшиеся содержат МУП «Горсервис» (211 навесов и 188 посадочных площадок) и МУП ДРЭУ (322 посадочных площадок).

Последние несколько лет в Ижевске шла настоящая «остановочная революция». Старые остановочные павильоны, которые стояли с 90-х и «нулевых» годов, начали сносить. С тех пор было предложено немало проектов остановок.

Архив

2014-2015 годы – сити-менеджер Ижевска Денис Агашин начинает борьбу с торговлей алкоголем на остановках города. Ларьки на остановках, где незаконно торгуют спиртным, сносятся вместе со всем остановочным комплексом. На их месте появляются новые остановки, которые вызывают недовольство жителей тем, что «продуваются со всех сторон»

Юрий Абашев

Зима 2016 года – в Ижевске начинают устанавливать новые остановочные павильоны, остекленные с трех сторон и выкрашенные в красный цвет. На их установку город выделяет 10 млн рублей. Всего обещают заменить 50 остановок. Работы по сносу и замене начались весной

Весна-осень 2016 года – первые павильоны страдают от рук вандалов, которые бьют стекла (до 50 штук в неделю) и портят металлические конструкции. Власти города стекла заменяют, но позже «дыры» начали закрывать досками

2017-й год – власти обещают заменить 24 остановки. 1 сентября также обещали открыть в центре Ижевска закрытую остановку с wi-fi, но она так и не появилась

Лето-2017 – Появляются две остановки на солнечных батареях (уже зимой с одной из них батарею украли)

Сергей Грачев

Апрель-2018 – Прошла презентация новых антивандальных остановок. Они более дорогие и массивные

izh.ru

Июль-2018 – Так и не реализовав предложенный проект антивандальных остановок, в Ижевске появилось предложение делать очередные «новые», с wi-fi, освещением и видеонаблюдением. Конкретики по данному предложению пока нет.

vk.com/suntsovka

КСТАТИ

В 2018 году, по данным администрации города, в Ижевске установят 10 остановочных павильонов. Когда это произойдет, неизвестно, до сих пор не определен источник финансирования работ.

* «Магазин «Жигули» – по ходу в сторону ул. Ленина;

* «Поликлиника Нефтяников» – по ходу в сторону ул. Петрова;

* «Городок Металлургов»;

* «Торговый центр «Меркурий»» – ул. Клубная, по ходу в центр;

* «Механизаторская» – по ходу из центра;

* «Ж/д больница»;

* «Комсомольская» – ул. Выставочная, по ходу в центр;

* «Огнеупорная»;

* «Татьяны Барамзиной» – по ходу из центра;

* «Центральный рынок» – по ходу в сторону ул. М. Горького.

НАПОМНИМ: КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ОСТАНОВКУ?

– За содержание конструкции (кровли, стен, стекол и урн) отвечает МУП «Горсервис». Телефон диспетчерской 45-24-76.

– За сбор и вывоз мусора отвечает Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Уборка проходит раз в три дня и находится под контролем инспекторов Службы. Но если вы видите, что мусор долгое время не убирается, то обращайтесь по телефону диспетчерской 78-72-78.

Кроме того, в городе остаются остановки с торговыми комплексами, за их содержание полностью отвечают владельцы ларьков. А недавние изменения в правилах благоустройства увеличили их обязанности. Таких остановок в городе насчитываются порядка 144 штук.

Те остановки, которые не имеют ни ларьков, ни навесов, находятся в ведении МУП ДРЭУ

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