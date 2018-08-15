Меня не научили слову «невозможно»: самые важные высказывания Сергея Ощепкова

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-15T18:03:27+03:00

В память об основателе Корпорации «Центр» «Комсомолка» собрала его высказывания из прежних интервью и воспоминания коллег и друзей

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7 августа не стало Сергей Ощепкова - основателя Корпорации «Центр». Благодаря этому человеку в России появилась крупнейшая региональная сеть бытовой электроники, мебели и товаров для дома. В Ижевске были построены три крупнейших торгово-развлекательных комплекса - ТРЦ «Сигма», ТЦ «Кит» и ТРК «Петровский». При поддержке Сергея Федоровича возродилась шахматная школа Ижевска и строились православные храмы по всей республике.

Попрощаться с Сергеем Федоровичем можно будет 17 августа, с 08.00 до 09.30, в Свято-Михайловском соборе. С 09.30 здесь же пройдет отпевание. Похоронят Сергея Ощепкова на Южном кладбище (Сарапульский тракт, 5) на территории храма Воскресения Христова.

В память об этом человеке мы собрали его высказывания и цитаты из интервью.

Детство

«Помню, как бродил по ижевскому ЦУМу один, еще школьником. Вокруг столько всего интересного, а у меня копеек 5 в кармане и ни на что не хватает. Я сказал себе: «Вырасту - заработаю денег и все себе куплю». Наверное, тогда и появилась Корпорация «Центр».

«Мне было лет десять, и каким-то образом мне пришло в голову собрать всех ребят со двора - еще меньше меня, - и мы ушли в поход. Днем уехали куда-то на троллейбусе, нашли лес, сварили там себе какую-то еду и приехали домой, когда уже стемнело. Мне потом родители этих детей высказали все, что обо мне думают».

Первые заработки

«Мы с супругой придумали шить узкие галстуки на резинках - они тогда были очень модные. Покупали кожзаменитель, резали, склеивали, внутрь вставлялась твердая основа - и готово. Продавали их через уже появившиеся тогда коммерческие магазины».

Сергея Федоровича и Галину Вячеславовну близкие называли самой дружной и искренней парой

«Мы начали показывать видеофильмы во второй общаге «механа». Стульев для зрителей не хватало, и какое-то время в качестве платы за вход можно было принести стул. Несли всякую рухлядь, и через месяц у нас уже было 90 стульев».

О начале работы

«21 мая 1990 года мы с Ольгой Кузнецовой пошли регистрировать предприятие. Придумали какое-то название, но когда пришли, оказалось, что оно уже занято. Тогда я с ходу предложил назвать фирму «Миф». Ольга спросила: почему? Я ответил: потому что мифы живут вечно».

«Большой бизнес - особенно в начале - это как большой спорт. В первое время я только в Питер летал 4 или 5 раз в месяц. То за кассетами, то за видеомагнитофонами. Не было никаких фур - все на себе».

«На кассетах, которые продавались в наших пунктах проката, писали «видеоцентр». Когда стали записывать фильмы на кассетах заказчика, название преобразовалось в «студию центр». А когда в продаже появились различные сопутствующие товары - те же чистые кассеты, - название стало звучать как «Сервисстудия Центр».

«Мы начинали работать в 90-е. Это особое время, которое не повторится. По существу, если в те годы любым бизнесом занимались честно, то можно было вырасти».

«Корпорация для нас очень подходящее понятие - объединение предприятий, работающих на единую цель, единой командой, под единым руководством»

О введении рассрочки

«Если мы доверяем своим оптовикам товар на десятки и сотни тысяч рублей, почему мы не можем доверять своим покупателям? Такой услуги на рынке не было. Поэтому даже просто спрогнозировать возможный процент невозврата и на его основе просчитать степень риска было нереально. Но любой прорыв - это риск».

О Корпорации «Центр» сегодня

«Для меня «клиентоориентированность» и «сервис» - просто слова. А намного важнее слов результат. Реальный результат - когда после общения с продавцом у вас остается ощущение, что вы поговорили со своим хорошим товарищем, который разбирается в электронике, и ушли с чувством удовлетворения от дружеской консультации».

«Знаете, как я оцениваю уровень магазина? Захожу через главный, а не через служебный вход и обязательно заглядываю в… туалет. Можно много выводов сделать об уровне сервиса, профессионализме менеджеров и о качестве работы с покупателями и сотрудниками».

«Я называю наш бизнес фамильным. Это не значит, что в компании работают члены одной семьи. Я имею в виду, прежде всего, отношение к сотрудникам, как к членам семьи. Большинство топ-менеджеров - бывшие продавцы. Хотя опыт последних лет показывает, что всех специалистов внутри компании не вырастишь. Поэтому, бывает, берем людей со стороны».

«Наши сотрудники приводят работать в компанию своих жен и мужей, детей. Наверное, это лучшее подтверждение надежности Корпорации, того, что ей доверяют».

Раз в неделю Сергей Федорович объезжал все магазины Корпорации в Ижевске: общался с продавцами и менеджерами

О правилах бизнеса и отношении к работе

«Понять бизнес можно, только его создав. Научить по-другому - невозможно, хоть 15 оксфордов закончи».

«Правила успешного бизнеса? Во-первых, думай. Вовторых, учись у других людей. В-третьих, смотри по сторонам. Люби свое дело. Обещай, но выполняй».

«Мой рабочий день может длиться и 8, и 18 часов. Хотя на самом деле он никогда не кончается. Сидишь дома, звонит телефон - и ты снова на работе».

О себе

«Я не представляю, как можно жить, ничего не делая. У меня есть знакомые, которые продали свой бизнес, и просто живут - кто в России, кто в Австралии. Ну, посмотрел телевизор, на яхте покатался, а дальшето что?».

«Шахматисты делятся на фантазеров и счетчиков. Хороший счетчик - Карпов, хороший фантазер - Каспаров. Фантазер что-то выдумывает, счетчик - просчитывает. Меня, например, относили больше к фантазерам, хоть и не к стопроцентным. И в жизни тоже мыслишь этими категориями: сначала пытаешься что-то нафантазировать, а потом уже, из этих фантазий, просчитываешь варианты. Это образ мышления».

«Важные для меня строки - песня группы «Машина времени». «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Почему именно они? Может, это как-то связано с моими убеждениями...».

«В детстве меня забыли научить слову «невозможно»...

«У меня примерно шесть-семь тысяч редких пластинок. Мне повезло, моя коллекция считается лучшей в мире»

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Федорович Ощепков

Родился в 1967 году в Ижевске. Окончил школу №30. Учился в Ижевском механическом институте (сейчас - ИжГТУ) по специальности инженер-системотехник. Служил в армии в танковой дивизии, был командиром отделения связи. В 1990 году создал совместное предприятие «Миф», которое специализировалось на видеопрокате и видеозаписи, организации видеосалонов. С этого и началась история Корпорации «Центр», основателем которой он являлся. Под его началом были созданы и успешно развиваются сейчас розничная продажа бытовой электроники более чем в 130 городах, а также сеть магазинов мебели «Сэлдом», мебельная фабрика «Комфорт-S», медиагруппа «Центр», построены торговые центры «Петровский», «Сигма», «Кит» и пр. Супруга Галина - основатель мебельного направления корпорации. Сын Константин создал и развивает самостоятельный бизнес: построил пивоваренный завод и создал сеть баров «Пинта», создает сеть кулинарий «Счастье есть».

Руководитель Корпорации «Центр» Роман Гайдуков: «Он всегда знал, что нужно делать»

- С Сергеем Федоровичем я проработал бок о бок 23 года. Он - удивительный человек, всегда готовый прийти на помощь. Для него не имело большого значения, попал в трудную ситуацию топ-менеджер или рядовой продавец. Я просто приходил и говорил: «Сергей Федорович, вот у человека случилась такая неприятность. Выручим?», он тут же отвечал: «Конечно, давай, без вопросов». А чего это будет ему стоить - сил ли, времени ли, денег - было не так важно.

Он вселял уверенность, говорил: «Мы справимся, без паники и вперед», и мы открывали магазины, запускали проекты. Никто из сотрудников не сомневался. Сергей Федорович принимал основное решение, и мы его выполняли. Он всегда знал, что нужно делать. Вот этой его уверенности всем нам будет особенно не хватать. Конечно, потребуется время, чтобы прийти в себя и продолжать работать в том направлении, в котором видел развитие компании Сергей Федорович. Но Константин Ощепков сказал, что будет продолжать дело отца, с ним остается та команда соратников, которая была рядом с Сергеем Федоровичем. Вместе мы справимся.

Директор медиагруппы Анастасия Власова: «В каждом из нас осталась его частичка»

Руководитель Медиагруппы Анастасия Власова с полным правом может назвать Сергея Федоровича своим учителем

- Как руководитель я научилась у Сергея Федоровича практически всему, и с полным правом могу назвать его своим Учителем. Один из главных навыков, которому он научил, - умение создавать команду, собирать вокруг себя увлеченных единомышленников, зажигать их большой, амбициозной целью и поддерживать на пути к ней. И я училась у него уделять такое же внимание и давать тепло своим ребятам, помнить важные для них детали, награждать лучших сотрудников, вывозить их на отдых, как это делал он.

Наша последняя встреча состоялась за день до его смерти, и я благодарна Богу за то, что у меня была возможность попрощаться с Сергеем Федоровичем. У нас был длинный разговор и далеко не только о работе - о жизни, ее быстротечности… Он поддержал мои предложения по развитию компании и новые проекты. Был оптимистичен, строил большие планы. Он очень хотел жить, любить, радоваться недавно родившейся внучке.

Мы пока даже не знаем, как будет тяжело без него. Потому что до сих пор не можем поверить, что его нет… Но в каждом из нас осталась какая-то его частичка. И он будет жив, пока живы мы. Он научил нас быть честными, великодушными и сильными. Научил идти вперед, несмотря ни на что. И мы будем идти, потому что у нас нет права его подвести…

Экс-председатель правительства Удмуртии Юрий Питкевич: «Бог дал ему великий талант»

После первого разговора с Сергеем Федоровичем у Юрия Питкевича сложилось ощущение, что они знакомы очень давно

- Долгое время мы с Сергеем Федоровичем были знакомы заочно. Я знал, что в Ижевске есть успешный коммерсант, который открыл магазин по продаже электротехники на Карла Маркса, товарищ ответственный и порядочный. В 2015-м, когда я уже год как ушел из правительства, Сергей Федорович пригласил меня к себе в гости. Тогда я спросил: «Почему встреча именно сейчас?», а он ответил: «Я долго наблюдал за вашей работой как хозяйственника и политика. Теперь, когда вы отошли от дел, хочу пообщаться с вами с уважением к вашей работе и тому, что вы делали». Это меня зацепило. Бог ему дал великий талант, с ним можно было говорить на любые темы. Есть люди, с которыми сразу сходишься, поговорил разок - и на всю жизнь. У меня было от него именно такое ощущение. Многое им было сделано для города и для ижевчан, начиная с создания новых рабочих мест, пополнения городского бюджета и заканчивая концертами, которые спонсировала Корпорация «Центр». Это не просто слова: я всю жизнь стоял на том, чтобы в регионе открывались новые предприятия, создавались рабочие места, чтобы деньги оставались в регионе, все это в совокупности повышает уровень жизни в республике. И Корпорация «Центр» - лучшее этому доказательство.

Андрей Осколков, друг, предприниматель: «Нельзя умирать в 50…»

- Уход Сергея – страшная потеря для меня, для всех нас. Удмуртия потеряла выдающегося предпринимателя, масштаб личности которого пока еще не оценен в полной мере. Сергей видел людей, чувствовал их. Благодаря этому дару ему удалось собрать вокруг себя единомышленников, с которыми он год за годом двигался вперед. Он умел дружить и, как в той пословице, познавался в беде. Когда наша компания «КОМОС» переживала непростые времена, Сергей был одним из немногих, кто протянул нам руку.

Встреча старых друзей. Андрей Осколков на юбилее Сергея Федоровича в прошлом году

Мы с супругой любили бывать в гостях у Сергея. Он был внимательный радушный хозяин. Его внимание проявлялось в мелочах. К примеру, в комнате, которую нам отводили, в день прилета нас всегда ждал красивый букет цветов.

При всей своей серьезности, он мог повеселиться от души. Помню, как на Мальдивах мы с ним отплясывали танец мумба-юмба. Для веселья ему не нужен был алкоголь – за весь вечер он мог выпить лишь бокал хорошего вина.

У Сергея было много планов. Но жизнь – несправедливая штука, очень часто она забирает лучших из нас очень рано. Нельзя умирать в 50 лет…

Я горжусь нашей дружбой, мне будет очень не хватать Сергея. Сейчас я жалею только об одном - что не успел попрощаться с другом, хотя был в эти дни рядом, во Франции. Но все думал: успею еще заехать. Не успел…

Ольга Кузнецова, более четверти века руководившая финансовым направлением: «С ним было надежно»

- Когда работаешь с человеком столько лет, невозможно поверить в то, что его больше не будет в твоей в жизни. Помню, как мы праздновали первый день рождения Корпорации. Сергей Федорович произнес тост о том, что наша маленькая фирма вырастет и у нее будет свой магазин или даже несколько. Сказал, что пока не знает, чем мы будем торговать, но, скорее всего, техникой. Мы тогда посмеялись: мол, мечтать не вредно, выжить бы. Но, оказалось, мечты сбываются...

С ним было надежно. Мы всегда знали, что у нас есть крепкий тыл. Даже если на дворе мировой финансовый кризис. В 2008 году все были в шоке, когда узнавали, что мы собираемся открывать 20 магазинов. Просто Сергей Федорович так решил: кто-то в кризис разоряется, а кто-то зарабатывает. Мы будем зарабатывать!

«С Сергеем Федоровичем всегда было надежно», - признается Ольга Кузнецова

Я всегда буду благодарна Сергею Федоровичу за то, что он сделал для меня. Это очень личное... Сотни людей будут ему благодарны. У многих есть своя, связанная с ним, история.

Я верю, что дело, которое создал Сергей Федорович, будет жить. Как и наша память о нем. Светлая память...

Игорь Пантюхин, коллега: «Главная ценность - люди»

- Главной ценностью компании для Сергея Федоровича всегда были люди. Он постоянно напоминал нам, что мы, руководители подразделений, не должны смотреть на сотрудников с точки зрения математики. Важнее другое: сделал ли сегодня работник больше, лучше, чем вчера. Сергей Федорович говорил, что работника нужно занять так, чтобы его преимущества максимально проявлялись, а недостатки нивелировались. Он умел это делать.

Сейчас, когда я все это вспоминаю, начинаю еще больше восторгаться масштабом личности Сергея Федоровича, его дальновидностью и еще больше жалею о том, что его нет с нами... Все, что есть у меня и моей семьи, все, чему я научился, все это благодаря Сергею Федоровичу. Пока живу, буду гордиться этим знакомством и помнить...