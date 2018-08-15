Ижевск архивный: Дачный отдых 100 лет назад

СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-15T14:40:36+03:00

Очередной выпуск рубрики «Ижевск архивный» - совместного проекта «Комсомолки» и Центра документации новейшей истории Удмуртии - посвящен дачному отдыху местных купцов и фабрикантов. Как выглядели купеческие загородные дома до революции?

В конце XIX - начале XX веков в России начался дачный бум, причем мода на такой отдых не обошла стороной и территорию Удмуртии. Так, ижевские фабриканты и купцы - Иван Бодалев, владелец пивоваренного завода, Владимир Килин, которому принадлежал кирпичный завод, Василий Петров, выпускавший охотничьи ружья, - строили дачи на берегу Карлутки, в районе современной Культбазы. Здесь были декоративные пруды с рыбой, мостиками и домиками для лебедей, тут же, на одной из дач, появился первый в Ижевске зверинец. У семьи Петровых, кстати, была еще одна дача -деревянный дом с башенкой на Воложке.

Со второй половины XIX века на окраине Сарапула также стали появляться дачи знатных купцов: Шитовых, Дедюхиных, Ижболдиных и др. Ажурные деревянные терема для летнего отдыха строились прямо в лесу возле городского сада. Самая известная дача в Сарапуле принадлежала городскому главе, меценату Павлу Башенину. Выстроена она была в 1909 году по проекту московского архитектора Павла Трубникова и впоследствии перешла по наследству младшему брату Павла Андреевича, Петру Башенину, который жил здесь с семьей вплоть до 1917 года.

ФОТО: из коллекции Сергея Жилина

Дача Ивана Петрова на Воложке была выстроена приблизительно в 1913 году, причем автором проекта мог быть Иван Чарушин - тот самый архитектор, что возвел в Ижевске Свято-Михайловский собор. После 1917 года здесь был санаторий для рабочих, а позже - пионерлагерь «Салют» для детей медработников.

ФОТО: ГКУ «ЦДНИ УР»

Дача Башениных, выстроенная в стиле «модерн», кажется деревянной, но на самом деле это каменное здание с железобетонными конструкциями, в котором изначально были предусмотрены электричество и водопровод.

ФОТО: ГКУ «ЦДНИ УР»

Еще одна купеческая дача в Сарапуле, проект которой имитирует русский терем.

ФОТО: ГКУ «ЦДНИ УР»

Дача купца Василия Петрова на берегу Карлутки. Сейчас на ее месте - санаторий «Металлург».

ФОТО: ГКУ «ЦДНИ УР»

Дача владельца оружейной фабрики Адриана Евдокимова на Воложке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Конюхова,

главный научный сотрудник Музея истории и культуры Среднего Прикамья:

«На даче Башениных устраивались пышные приемы для почетных гостей города. В 1911 году здесь принимали «королей Прикамья» Елабужских купцов Стахеевых, а в 1913 году - председателя Московско-Казанской железной дороги барона фон Мекка».