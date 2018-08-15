Дойти до выборов: есть ли шанс у Юрия Тюрина стать депутатом Гордумы

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-15T11:09:33+03:00

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Октябрьский районный суд отменил постановление Октябрьской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о регистрации кандидатом в депутаты Гордумы Ижевска бывшего главы города Юрия Тюрина. Комментировать свое решение в суде не стали. Однако просто так Юрий Тюрин с политической арены не уйдет – суд обязал ТИК еще раз рассмотреть вопрос о регистрации бывшего градоначальника и повторно исследовать подписи, собранные за его выдвижение в качестве кандидата.

Проблемы с подписями

6 августа экс-главу Ижевска Юрия Тюрина зарегистрировали кандидатом на довыборы в Гордуму по 10-му одномандатному округу «Колтоминский». Ранее сообщалось, что из 123 подписей градоначальника, сданных в Центризбирком Удмуртии, 18 признали недействительными. Поскольку Тюрин идет на выборы самовыдвиженцем, то ему бы не хватило подписей, и в бюллетень он не попадал. Однако чуть позже недействительными признали всего 11 подписей, что позволило зарегистрировать бывшего градоначальника в качестве кандидата в депутаты городского парламента.

Однако с таким решением не согласились оппоненты Тюрина, которые решили оспорить решение территориальной избирательной комиссии о регистрации экс-главы столицы Удмуртии в суде. 8 августа соответствующее заявление в Октябрьский районный суд подала другой кандидат в депутаты по Колтоминскому избирательному округу – Адхария Трифонова. Заявление женщины суд рассматривал два дня – 10 и 13 августа – и в конечном счете отменил регистрацию Юрия Тюрина, постановив повторно исследовать подписи, собранные за его выдвижение на депутатское кресло.

– Признать законным и отменить постановление Октябрьской ТИК от 6 августа 2018 года о регистрации Тюрина Юрия Александровича кандидатом в депутаты Городской думы Ижевска шестого созыва. <…> Обязать Октябрьскую ТИК повторно рассмотреть вопрос регистрации Юрия Тюрина в депутаты Городской думы Ижевска, – сказано в решении суда. Комментировать причины принятия такого решения в суде не стали.

В Октябрятской ТИК также не стали комментировать ситуацию с бывшим главой столицы Удмуртии, ответив, что решение суда к ним не поступало.

По словам юриста Сергея Лукьянчикова, представляющего интересы Юрия Тюрина в суде, кандидат на пост в депутаты сдал определенное число подписей. Часть из них (если быть точнее, то 11) он забраковал сам, но не стал указывать это в акте, по которому сдают подписные документы.

– По итогам сбора подписей составил протокол, в котором указал, что сдал 16 листов со 123 подписями. Октябрьская ТИК проверяла подписи подряд, в том числе и вычеркнутые. Закон говорит о том, что, если подписи вычеркнуты, то необходима оговорка кандидата на самом подписном листе или в протоколе. Мы считали, что Юрий Тюрин сделал эту оговорку, сдав протокол на 16 листах, – прокомментировал Сергей Лукьянчиков.

«Тюрин может дойти до довыборов»

По словам политконсультанта Андрея Светикова, у Юрия Тюрина есть все шансы дойти до довыборов и даже избраться в Гордуму. Оспаривать решения территориальной избирательной комиссии и судов можно до 8 сентября включительно (довыборы пройдут 9 сентября. – Прим. ред.). Более того, пока решение суда об отмене регистрации не вступит в силу (по закону это происходит через пять дней. – Прим. ред.) Тюрин будет продолжать оставаться зарегистрированным кандидатом в депутаты. К слову, он остается им и сейчас.

– Такое компромиссное решение суда – отмена регистрации, но повторное рассмотрение подписей – это вариант, который устраивает обе стороны. Думаю, что в конечном счете ТИК перерегистрирует Тюрина в качестве кандидата, – добавил эксперт.

Исключить из партии

Между тем, Юрий Тюрин является членом партии «Единая Россия», и с самовыдвижением бывшего главы Ижевска не согласны его однопартийцы. Так, в телеграм-каналах появилось письмо, в котором единороссы просят исключить Тюрина из партии и удмуртского регионального политического совета партии. Копия письма будет отправлена с генеральный совет «Единой России».

– 5 июля 2018 года, основываясь на итогах предварительного голосования, кандидатом в депутаты по Колтоминскому избирательному округу от партии «Единая Россия» был выдвинут Сергей Шабалин. Кандидатуру Сергея Шабалина зарегистрировали 24 июля, и в тот же день документы на регистрацию подал еще один член партии – Юрий Тюрин. Считаем, что действия Юрия Тюрина – это грубейшее нарушение партийной дисциплины и устава партии «Единая Россия», – говорится в письме.

Выдвижение Юрия Тюрина, по мнению однопартийцев, делает бессмысленной реализацию партийного проекта «Предварительное голосование», когда кандидатов в депутаты выбирают сами избиратели. «Тюрин проигнорировал мнение избирателей, принимавших участие в предварительном голосовании», – гласит сообщение.

В удмуртском отделении «Единой России» подтвердили, что такое обращение было. Его рассмотрят в соответствии с уставом партии «Единая Россия».

Справка

Напомним, что в прошлом Юрий Тюрин занимал пост главы Ижевска, однако 3 мая 2018 года написал заявление о сложении полномочий. Глава Удмуртии Александр Бречалов, не раз критиковавший градоначальника в публичном поле, отставку Тюрина принял без возражений.

Довыборы в Гордуму в 2018 году – не первые выборы Тюрина. Ранее он избирался в городской парламент в 2015 году, после чего из числа депутатов был выбран главой Ижевска. На сегодняшний день, если верить информации на сайте Центризбиркома Удмуртии, Юрий Тюрин работает главным инженером ООО «УК «Промтехкомплект» – предприятия, которое специализируется на производстве нефтяного оборудования.

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