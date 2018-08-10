Бизнесмен или директор школы: 20 августа станет известно имя нового главы Ижевска

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-10T17:47:41+03:00

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В понедельник, 20 августа, состоится внеочередная сессия городской думы Ижевска, на которой скажут имя нового главы города. Отметим, что 10 августа конкурсная комиссия определилась с основными претендентами на пост градоначальника. Это владелец сети салонов красоты «Прядки в порядке» Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.

- Почему два кандидата? Это решение принимает комиссия. Не все члены с этим согласились, некоторые голосовали, чтобы в финал вышли трое. Но большинство проголосовало за двоих, - прокомментировал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

ПЯТЬ ЧАСОВ РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Во время заседания комиссии кандидаты на пост главы представляли свои программы по развитию города (о них вы можете прочитать здесь и здесь) и отвечали на вопросы.

- Интересовались моим знаниями, погружением в вопросы бюджета города, как работает администрация и так далее. Для себя я сделал выводы, что могу лучше и есть над чем работать, - рассказал бывший кандидат на пост главы Кирилл Кондаков.

Отметим, что заседание шло пять часов. Как сообщила член комиссии Мария Бобылева, она довольна результатами.

- Не скажу, что было что-то неожиданное, но результат меня удовлетворил. У некоторых кандидатов поменялась программа, не у всех был в письменном виде тот объем информации, который они представили в презентации, была интересная дискуссия, - рассказала Мария.

В результате, Константин Сунцов набрал 491 балл, Михаил Черемных - 418 баллов. На третьем месте - председатель городской думы Олег Гарин (415 баллов). По словам Сергея Смирнова, остальные претенденты идут с отрывом в сто баллов.

СОБРАТЬ КОМАНДУ И ПОДГОТОВИТЬ ГОРОД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Одни из двух кандидатов – директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Основная мысль его программы – все внимание человеку и развитие человека. Отсюда возник вопрос – а что будет заниматься хозяйственными вопросами?

- Есть два мнения. Первое, что глава - это хозяйственник. Второе, что глава – это чиновник. Я считаю, что глава – это прежде всего политик. Это человек, который должен наладить коммуникацию людей, различных структур внутри города и в то же время налаживать контакт со структурами, которые существуют за рамками города: региональные, федеральные международные. И в этом смысле успех всегда любого главы - это команда. Надо собрать сильную, профессиональную команду.

Это и есть его первый шаг, если он окажется на посту главы. Второе – переквалификация чиновников.

- Надо переходить на проектные способы управления во всех городских структурах. Кстати, я категорически против чтобы брать половину и убирать, потому что есть структуры, которые перегружены людьми. Но есть уникальные функции. И третий шаг – разобраться с финансами города. Есть несколько вариантов как изменить бюджетную ситуацию в Ижевске, - прокомментировал Михаил Черемных.

Константин Сунцов, в свою очередь, продолжит подготовку города к отопительному сезону, так как он вот-вот наступит.

- И должны закончить два федеральных проекта: «Безопасные качественные дороги» и ремонты во дворах. Это первые потенциальные шаги. Что касается меня лично, то надо будет войти во все процессы. Встречусь, например, с Анатолием Салтыковым (в 1994-2001г.г. - мэр города Ижевска – прим.ред.), чтобы услышать его мнение по развитию города. Буду выстраивать отношения с депутатами и буду работать надо тем, чтобы власть города быстрее и проще собирала обратную связь от жителей, - прокомментировал Константин Сунцов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Рассуждает политолог Александр Балицкий

В самом начале, когда Юрий Тюрин только покинул свою должность, всем было очевидно, что новым главой Ижевска станет Олег Гарин. Вот сейчас также очевидно, что градоначальником станет Константин Сунцов. Это стало понятно в тот момент, когда не состоялась конкурсная комиссия. Олег Гарин перестал быть фаворитом, а на горизонте появилась «темная лошадка» Константин Сунцов. Мне в принципе симпатичен и он, и Михаил Черемных. Два достойных человека. Что касается Олега Гарина, то я не думаю, что проигрыш заставит его уйти с политической арены. К власти привыкаешь быстро, но я думаю, что переживет этот «проигрыш» и доработает председателем гордумы до 2020 года.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Кресло главы Ижевска стало вакантным после увольнения Юрия Тюрина, который написал заявление об уходе 3 мая 2018 года. Конкурс по выборам нового градоначальника был назначен на 8 июня, однако не состоялся, по причине неявки четырех членов комиссии. Чуть позже мероприятие и было решение перенести на 10 августа.

На кресло главы претендовало 13 человек. Среди них председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, замдиректора филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Татарстане Ренат Хайруллин, адвокат Алексей Ялунин, замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников, индивидуальный предприниматель Владимир Чепкасов, пенсионерка Ольга Гуленок, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, замдиректора ООО «УК «Строительно-монтажное предприятие-184» Роман Альчиков, ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова Кирилл Кондаков, председатель Совета директоров Ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра» Михаил Савельев и замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.

Программы кандидатов оценивала комиссия из 12 человек, сформированная наполовину из депутатского корпуса, наполовину – из представителей главы Удмуртии Александра Бречалова. Председателем конкурсной комиссии был Сергей Смирнов. Отметим, что подобным образом главу Ижевска выбирают впервые.