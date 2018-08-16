Дом “Аксиома”: прогулка по двору

СЕГОДНЯ 09:52 2018-08-16T10:05:55+03:00

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Компания “Острова” построила дом “Аксиома” в городке Металлургов. “Аксиома” - дом в семейном формате. Команда находилась в поисках оптимальных решений для двора. Каким должен быть правильный двор для современных семей? Как на небольшой площади создать места для отдыха и активностей, подходящие разным жителям? Пока будущие новоселы получают ключи, отправляемся с “Островами” на прогулку по готовому двору.

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Двор выходит на юг - он теплый и светлый. В нем хорошо растут деревья и кустарники, быстро тает снег. Закрыт прозрачным забором, парковки вынесены за периметр.

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Пространство спроектировали безопасным, красивым и удобным в использовании. Подобрали цвета в “эко-тематике” - серый природный камень, светлое и темное дерево.

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Зона для малышей до трех лет с перголой для отдыха родителей. С покрытием из песка и гальки можно играть везде. Горка, качели, кубики, абстрактные элементы для развития координации и фантазии.

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Пространство для детей от четырех лет. “Серьезные” элементы для покорения и игр. Покрытие - мягкое, травмобезопасное. Зона отделена от малышей, чтобы никто не мешал друг другу.

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Части двора отделены по всем возрастам. Слева - горки, качели и лазалки для старших дошкольников и младших школьников. Справа воркаут для подростков и взрослых, спортплощадка и амфитеатр.

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Шезлонги со столиком и второй перголойпо-соседству. Уютное место для общения, чтения. Находится в самом удаленном и тихом месте двора.

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Вечерний вид со спортплощадки. Она многофункциональная, можно играть в футбол, баскетбол. Огорожена, чтобы мяч не вылетал на детскую зону. В амфитеатре удобно наблюдать за матчем.

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Свободное пространство с мягким покрытием, которое можно использовать, как хочется. Отлично для подростков, которые любят посидеть на возвышении и общаться большой компанией.

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“Глаза” двора - это подъезды. Около них установлены велопарковки и мягкие невысокие светильники. Когда жители заедут, через остекленные входные группы двор будет освещаться еще сильнее.

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Во дворе нет бордюров и резких перепадов высот. Нет “колючего” асфальта и машин. Это удобно всем - мамам с колясками, пожилым людям, малышам. Для идеального фото осталось зажечь свет в окнах.

Компания “Острова” будет развивать идею семейных дворов в кварталах микрорайона “Новый город” в Металлурге . Проектировать придомовые пространства планирует вместе с жителями - им пользоваться, жить и решать, что они хотят. Девелопер даст волю фантазии и будет следить, чтобы ни о ком не забыли. Главный принцип “Островов”: район, двор, дом, подъезд и квартира должны быть естественным продолжением друг друга. Так жители будут чувствовать себя дома, как только оказываются на придомовой территории.

Подробнее о проектах компании “Острова” на www.моиострова.рф

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