Мстить или останавливать: Как бороться с «обочечниками» в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-16T11:26:08+03:00

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Практически в каждой пробке есть они - наглецы, которые пытаются объехать «очередь» по обочине, в потом как ни в чем ни бывало вклиниться в общий поток. Как можно бороться с такими «лихачами», разбиралась «Комсомолка».

НЕ ХВАТАЕТ РЕСУРСОВ

Напомним, что сегодня выезжать на обочину можно, если нет иного способа объехать препятствие на дороге или для экстренной остановки. Во всех остальных случаях езда по обочине карается штрафом в 1 500 рублей. К сожалению, сегодня бороться с «обочечниками» и привлекать их к ответственности не так-то просто. Ведь чтобы водителя можно было оштрафовать, правонарушения должны зафиксировать или камеры, или инспекторы.

- Не везде численность сотрудников позволяет контролировать наличие правонарушителей, которые нагло объезжают пробку по обочине. Но бороться нам активно помогают сами автомобилисты. У каждого второго установлен видеорегистратор, у всех почти есть телефон с камерой. Мы активно принимаем обращения через сайт с видеозаписью правонарушения. За этот год 28 человек привлечено к ответственности именно по видеозаписи, которую прислали автомобилисты, - рассказал Вениамин Вычужанин, начальник 1 отдела УГИБДД МВД по УР.

Сегодня чаще всего «обочечники» встречаются на Сарапульском, Можгинском, Воткинском трактах и со стороны Завьялово.

starcom68.livejournal.com

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Тем временем, в других регионах нашли выходы из сложившейся ситуации. например, в Башкирии вдоль самого напряженного участка дороги вырыли ров, и обочина теперь недоступна. Кое-где придумали рыть поперек обочины канавки, которые назвали поперечными ливневками.

Способ бороться с «лихачами» нашли и в Свердловской области. Там через каждые несколько десятков метров обочины установили бетонные полусферы и раскрасили их под божьих коровок для привлечения внимания. Эти препятствия не мешают съехать с дороги тем, кому необходимо экстренно остановиться, и в то же время делают бессмысленным передвижение по краю дороги, так как «бабки-коровки» вынуждают вернуться в «строй».

fishki.net

А вот в Пермском крае через каждые 30 метров вкопали столбы.

- Я, например, такие идеи не одобряю. По обочине иногда ездят спецслужбы, та же скорая, спешащая к пострадавшим в ДТП, из-за которого пробка образовалась. По обочине она объедет затор, и врачи успеют спасти жизнь. А если препятствия на обочине, как она проедет? И потом – канавки поперечные сбоку от дороги могут зарасти травой, и их не будет видно. В итоге они призваны бороться с правонарушителями, а станут причиной ДТП с пострадавшим, - отмечает Борис Ломаев, руководитель общественной организации «Автомобильная Удмуртия».

justmedia.ru

Тем временем, сами автомобилисты готовы мстить наглецам. Например, рассыпать по обочине гвозди и саморезы. Правда, подобные планы мести противозаконны.

– «Обочечники» – это как те, кто обходит очередь на кассу со словами «я без сдачи» или прорывается к врачу, говоря, что «ему только спросить». Я мщу наглецам: сворачиваю на обочину и двигаюсь по ней со скоростью основного потока. «Обочечники» вынуждены «тащиться» за мной. В итоге и пыль не летит, и пробка потихоньку двигается, – рассказал ижевчанин Андрей. – Водители в пробке меня поддерживают: нередко замечаю, что мое место в ряду никто не занимает, чтобы в случае чего я мог беспрепятственно вернуться на полосу.

auto.mirtesen.ru

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Против любителей езды по боковой части дороги выступил Верховный суд России. Он отменил постановление районного суда, который признал «обочечника», спровоцировавшего ДТП, пострадавшим на основании того, что второй участник аварии не уступил «обочечнику» дорогу, поворачивая налево. Верховный суд постановил, что неправ был водитель с обочины.

Жанна Ситникова