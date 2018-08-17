Прощай, ротонда! Ижевск может лишиться башенки в доме на Горького, 45

СЕГОДНЯ 16:29 2018-08-17T17:00:02+03:00

В нашем городе не так уж много домов с подобными башнями: Горького, 45, Пушкинская, 200 и Коммунаров, 223 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Один из старейших домов города может лишиться своего украшения

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Дом №45 по улице Горького виден издалека - его выдает небольшая округлая башенка, установленная на крыше. Эта ротонда неизменно приковывает к себе взгляды прохожих, и служит настоящим украшением дома. Увы, в последние годы постройка заметна обветшала, и местные жители боятся, что строение обвалится - прямо на головы прохожих.

БЕЗ ПОМОЩИ

- Этому зданию – больше 60 лет. Ротонда была построена вместе с домом. Сегодня состояние ее критическое, - рассказывает директор управляющей компании «Мой Дом», на обслуживании которой находится дом, Ольга Жарова. - У нас есть заключение строительно-технической экспертизы, все проверяли и смотрели еще в 2016 году. Во-первых, там разрушается верхняя часть, во-вторых, трещины на колоннах – эта вся многотонная конструкция может однажды просто свалиться на голову пешеходов.

В этой ситуации мог бы помочь капитальный ремонт крыши. Увы, ротонда считается декоративным элементом и не включается в программу по капитальному ремонту. С юридической точки зрения башенка - общедомовое имущество, такое же как козырек подъезда. А значит, ремонтировать ее должны сами собственники - вот только денег на столь масштабные работы у них нет.

Как нам рассказала старшая по дому, Олеся Чуракова, жители уже опробовали все возможные варианты – и писали президенту России, и республиканским властям - но ситуация по-прежнему не решается.

- Мы обращаемся: «Помогите нам отремонтировать ротонду», - делится Олеся Чуракова. – Но какой фонд согласится ремонтировать общедомовую собственность?

РЕШЕНИЯ НЕТ?

Помогло бы жителям признание дома объектом культурного наследия? К сожалению, нет. Как оказалось, даже в этом случае жители должны были бы ремонтировать и содержать ротонду за свой счет. Более того, по словам главного госжилинспектора Удмуртии Марата Исмагилова, признание дома объектом культурного наследия увеличило бы затраты на капремонт примерно на 30%. И все затраты легли бы на плечи самих жильцов.

Назначение ротонды до сих пор не известно. Среди версий – элемент декора, пожарная смотровая площадка и даже сооружение ПВО!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Еще одна надежда жителей дома - попросить помощи завод «Мечел». Именно ему принадлежал дом до приватизации.

- В 2000 году дом был передан в муниципальную собственность города, - отметил начальник управления делами администрации и общественных отношений ПАО «Ижсталь» Андрей Дюгуров. - С этого момента завод не имеет к этим домам никакого отношения. Согласно Жилищному кодексу РФ, бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. Никаких обращений относительно восстановления данного дома на завод не поступало.

БАШНЮ СНЕСУТ?

Самым простым выходом в этой ситуации был бы демонтаж башенки, считают жители.

- Мы бы хотели демонтировать ротонду и обустроить крышу сейчас, если же сделать ремонт, далее каждые 3-5 лет необходимо будет собирать немалую сумму денег – это будет очень тяжело, - поясняет Олеся Чуракова.

Однако ситуация оказалась еще сложней: на ротонде размещено геодезическое оборудование, поэтому просто так демонтировать ротонду не получится. Жильцы дома на Горького, 45 оказались в безвыходной ситуации: демонтировать элемент нельзя, восстановить – слишком дорого для жильцов.