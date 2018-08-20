Новое лицо города: как в Ижевске внедряется «дизайн-код» и кто будет платить за обновление фасадов?

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-20T11:29:02+03:00

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В Ижевске вовсю идет внедрение дизайн-кода. Первые изменения можно заметить на Пушкинской - арендаторы от Центральной площади до Советской уже сменили свои яркие вывески на «типовые конструкции». Все ли предприниматели готовы к переменам, и что еще «дизайн-код» изменит на улицах города, разбиралась «Комсомолка».

СНАЧАЛА ФАСАДЫ, ПОТОМ ВЫВЕСКИ

Напомним, что дизайн-код должен помочь очистить улицы Ижевска от визуального «мусора», сохранить исторический облик города и привести все вывески к единому стилю. Работы по его внедрению делятся на несколько этапов. Один из них - работы в «центральном квадрате» - должны были завершить до 30 июля. Основные изменения касались зданий №46 по улице Лихвинцева и №206 по улице Пушкинской.

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Однако далеко не все предприниматели оказались готовы к тому, чтобы привести вывески к единым стандартам. Некоторые отметили, что в первую очередь необходимо привести в порядок фасады и лишь потом заниматься деталями.

- Сейчас мы должны на свои деньги сменить вывеску и поставить определенные буквы. Кроме вывесок, есть стены, которым будет нанесен ущерб. Вывеску сделаем, а когда будут выделены деньги на ремонт фасада? Надо от печки танцевать. Фасад должен восстанавливаться из бюджета, - цитирует «Ъ-Удмуртия»исполнительный директор косметологического центра BeautyLine Владимир Садовников, подчеркнув, что руководство центра готово изучать документацию по вывескам, однако конкретных сроков по замене информационного объекта назвать не готово.

Подобную позицию в беседе с изданием выразила и владелица бутика LaScala Лидия Шабан.

- Я не против того, что надо город привести в порядок, но пусть сначала посмотрят на облупившиеся фасады, падающие балконы, разбитые билборды у дорог, — заявила Шабан.

ИЗМЕНЕНИЯ «В КОПЕЕЧКУ»

И действительно, сейчас в разработке властей находится проект, который бы помог привести фасады зданий к единым требованиям. Стоит, однако, отметить, что финансовое бремя в этом случае ляжет на самих жильцов - за содержание фасадов отвечает не муниципалитет, а собственник. Если город решит, что все фасады в районе должны будут быть определенного цвета, за их обновление платить придется горожанам.

Фото: Сергей Грачев

- Если говорить о домах-«памятниках», а это как раз-таки «сталинские» дома от Лихвинцева до Советской, то там сложнее – это не просто имущество граждан, владеющих квартирами в этих домах, это еще и архитектурный облик республики <…> В этой связи ремонт фасада может производится только с привлечением специализированных организаций. И как правило, такой ремонт дороже процентов на 30, - отметил главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

По его оценке, ремонт фасада в таком доме может обойтись в 8-10 млн рублей. Средства эти можно брать из «общего котла» в рамках программы регионального капремонта. Так что не исключено следующее – если комиссия сочтет необходимым ремонтировать фасад, то людям просто придется изыскивать средства на это, а возможно и повышать плату за капремонт.

Фото: Сергей Грачев

- По-честному, сегодня собственники многоквартирных домов относятся к ремонту фасадов, как к последнему виду работ. Они в первую очередь хотят, чтобы в доме были выполнены работы по коммуникациям, кровле, фундаменту, подвалам. А фасад они собираются делать даже после подъездов. Они раньше отремонтируют подъезды, чем фасады, - отмечает Исмагилов.

Кстати, если проверять сроки по ремонту фасадов на Пушкинской (например, дома 198, 202 и 206), то по некоторым из домов работы должны быть завершены. Однако здания по-прежнему в неприглядном виде.

- Ремонт делал Фонд капитального ремонта и выполнил только ремонт цоколя. Потому что денег в рамках предельной стоимости в «общем котле» нет. Хватило только на цоколь. <…> Даже для ремонтов домов-«памятников» отдельной программы нет. «Котел» может сделать только уровень цоколя, не больше, без дополнительной поддержки, - объясняет главный жилищный инспектор республики.

Фото: Сергей Грачев

КСТАТИ!

Госсовет Удмуртии уже принял в первом чтении законопроект о вводе административной ответственности за несоблюдение дизайн-кода. Предпринимателей ожидают дифференцированные штрафы в зависимости от категории нарушителей: физических, юридических и должностных лиц. Сейчас объемы штрафов за несоблюдение нового регламента в Ижевске устанавливаются.

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