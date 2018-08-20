Неравнодушные ижевчане спасли от пожара жителей дома на Ворошилова

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-20T13:55:59+03:00

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В наше время любую трагедию принято снимать на телефон. И увидев аварию или пожар, многие тянутся к камере, чтобы сделать фото и выгрузить в интернет. Но не в этот раз. 18 августа неравнодушные ижевчане спасли несколько семей от страшной смерти.

РАЗБУДИЛИ ЖИЛЬЦОВ

Эта ситуация произошла в полпятого утра 18 августа. В одной из квартир дома №83 на Ворошилова произошло короткое замыкание. Начался пожар. В этот момент в квартире находились двое жильцов – парень и девушка, их котенок и четыре собаки. Молодые люди мирно спали, не замечая, что квартира наполняется гарью…

В это самое время проезжающие мимо автомобилисты заметили, что из окон четвертого этажа валит густой черный дым. Несколько человек остановились и начали громко сигналить, чтобы привлечь внимание жильцов дома.

Площадь пожара составила 50 кв.м., По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электропроводке на кухне Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

– Меня разбудил мой молодой человек. Говорит: «Мы горим!», – рассказывает жительница квартиры, в которой произошел пожар, Елена. – Я ничего не успела понять. Успела только схватить котенка и выбежать из квартиры вслед за ним.

Громкие звуки с улицы привлекли внимание и других жителей дома.

– Мы с сыном спим около кухни, там у нас двери нет. Я сначала ничего не почувствовала, так как немного приболела, нос заложен, а вот сын почувствовал запах, но тоже не понял, что это такое, – вспоминает ижевчанка Ирина (имя изменено, – прим. ред.), жительница этого дома. – А потом резко засигналила одна машина, потом вторая, третья… Выглянула в окно, увидела дым, схватила сына, оделись быстро и выбежали из квартиры.

Фото: Софья Самойлова

– Хочу сказать огромное человеческое спасибо тем водителям, кто, увидев пожар, остановился в 4 утра на Ворошилова и жал на сигнал. Пожар был сильным, задымление по подъезду и квартирам до 9 этажа. Вы разбудили людей, тем самым спасли их! Спасибо вам! Спасибо пожарным и спасателям! – написала пост благодарности горожанка Марина Пушкарева.

ЖЕРТВЫ ПОЖАРА

Пожарные приехали быстро. Из здания эвакуировали 17 человек, включая 7 детей. К счастью, никто из людей не пострадал. Но без жертв совсем не обошлось – в пожаре погибли четыре породистых собаки Елены. Девушка работала в питомнике «Огненный Лотос» и разводила китайских хохлатых и американских голых терьеров.

– 18 августа в Ижевске должна была пройти выставка, и накануне я как раз подготовила к ней одну из собак. К сожалению, я не смогла вернуться за ними обратно в квартиру - там было там задымлено, что дышать без маски просто не возможно...Мои собаки, которые были смыслом моей жизни, не выжили...

Собаки Елены не раз побеждали всевозможных выставках и становились Чемпионами России Фото: личный архив Елены

О том, насколько это большая потеря, говорят и эксперты.

– Первую китайскую хохлатую мы привезли из московского питомница в 2008 году. До этого их в Ижевске было очень мало. В 2011 году мы зарегистрировали питомник «Огненный Лотос», – рассказала руководитель питомника Тамара Буторина. – Собака Лены Ви-Ви Пандора Огненный Лотос – была одной из первых деток нашего питомника. В 2013 году мы впервые привезли в Ижевск породу «американский голый терьер».

По словам Тамары, собаки Елены не раз побеждали всевозможных выставках.

– У меня нет слов, чтобы описать эту боль! Люди, цените каждый момент, каждую секунду, каждый миг, проведенный с любимыми, ведь в одно мгновение их может не стать…, – написала хозяйка животных Елена Башорина.

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