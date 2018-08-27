Последний шанс: ижевчане могут подать заявку на благоустройство двора за счет федеральных средств

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-27T14:38:05+03:00

Желающих облагородить свой двор с помощью федеральных средств действительно много - примерно в 20-30 раз больше того количества дворов, что благоустраивают в этом году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году завершается прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды 2017-2022»

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С программой «Формирование комфортной городской среды 2017-2022» уже знакомы многие горожане: благодаря федеральным средствам в прошлом году был отремонтирован бульвар Гоголя, а также благоустроено 67 ижевских дворов. Желающих поучаствовать в программе так много, что в этом году прием заявок на благоустройство завершается. Рассказываем, как можно использовать последний шанс.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Напомним, что участие в программе предполагает софинансирование со стороны жителей - не менее 5% от общей стоимости работ. Кстати, именно этот параметр является ключевым при формировании годового списка. Иными словами, если вы хотите, чтобы ваш двор попал в программу - увеличивайте ставку собственных вложений.

Проект рассчитан до 2022 года, и этой осенью у ижевчан есть последняя возможность записаться в программуФото: Архив КП

Не участвуют в программе

Если ваш двор отвечает всем описанным требованиям, то можно проводить общее собрание жильцов. Решить нужно два вопроса: готовы ли собственники оплатить часть работ и каким будет дизайн-проект будущего двора.

В 2018 году в Ижевске по программе отремонтируют 36 дворов и реконструируют часть Центральной площадиФото: Архив КП

И протокол общего собрания, и дизайн-проект будущего двора направляются в вашу УК или ТСЖ, где формируется заявка, в которую входят:

Заявки на участие принимаются в администрации вашего района с 14.00 2 октября по 16.00 30 ноября.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Отметим, что к решению вопроса нужно подойти максимально ответственно. Так, жители дома №12 по Первомайской улице негодуют: программа «Комфортная городская среда» не сделала их двор комфортней: в их дворе перекладывают асфальт и тротуары, но совсем не так, как этого хотят сами жители. И виноватых здесь искать не нужно: всю документацию на участие в программе оформляли второпях в последние дни.

- Нам сразу прислали сметчика, который сделал замеры и оставил все, как есть, хотя мы хотели, чтобы тротуар проложили в другом месте, - рассказывает старшая по дому Елена Кожевникова. - А нужно было сначала пообщаться с дизайнером, проектировщиком и только потом рассчитывать смету.

Жители Первомайской, 12, хотели продлить этот тротуар до конца дома. Сейчас он заканчивается у одного из подъездовФото: Архив КП

Несмотря на то, что проект не устраивал жителей, они все же поставили под ним свои подписи.

- А как мы в этой ситуации могли действовать? Иначе мы совсем бы не попали в программу, а на следующий год ее могло бы и не быть! - объясняет ситуацию Елена Кожевникова.

В марте оказалось, что их двор включили в программу «Формирование комфортной городской среды», и теперь жители хотят внести изменения в проект реконструкции. Вот только ремонтные работы во дворе уже начались.

К сожалению, изменить проект, работы над которым уже ведутся, нельзя.

- Если проект изначально согласовали, то он должен быть выполнен согласно проектной документации и смете, которая была подготовлена для торгов, - рассказывает главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

Работы во дворе начались 22 августаФото: Архив КП

Единственное, что могут сделать жильцы - провести дополнительные работы во дворе, но уже за свой счет, а не за счет федеральных средств. Не могут они использовать и сэкономленные на торгах средства - их пускают на ремонт других дворов, стоящих в очереди.

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