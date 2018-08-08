«Жителям тоже придется вложиться» На ремонт ижевских дворов будет потрачено более 77 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-08T11:03:35+03:00

В 2018 году у жителей будет последний шанс попасть в программу «Комфортная городская среда»

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В этом году ижевские дворы вновь отремонтируют в рамках программы «Комфортная городская среда». На эти цели будут выделено более 77 миллионов рублей, которые потратят на 36 дворов. В 7 из них работы уже ведутся. Как попасть в программу, разбиралась «Комсомолка».

ПРИДЕТСЯ ВЛОЖИТЬСЯ

Один из дворов, который попал в программу – двор около дома №41 по Заречному шоссе. Здесь отремонтируют проезжую часть и тротуары, уложат газон и обустроят детскую площадку.

- Мы второй год участвуем в этой программе – в первый год мы не прошли, - рассказывает представитель совета дома, ижевчанин Геннадий Ложкин. – Чтобы участвовать в программе, нам, жильцам, тоже пришлось вложиться и оплатить 11% от общей стоимости работ. Так что 3 с небольшим миллиона нам выделяют из федерального бюджета, а мы 365 тысяч 500 рублей мы добавляем сами.

И это не удивительно. Ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» предполагает финансовые вложения со стороны жильцов – не менее 5% от стоимости работ. Именно желание и возможность жителей оплатить часть работ является основным требованием для участия в программе.

КСТАТИ!

Еще один двор участник - двор домов №34, 38 и 40 на улице Восточной. Он попал в программу благоустройства с первого раза. Необходимую сумму на общем собрании собственники решили взять рассрочку на 6 месяцев. В итоге получилось по 2,14 рубля с каждого квадратного метра ежемесячно.

- Общая стоимость этого проекта около 2 миллионов, наше участие – это 6% от этой программы – это для нас совсем не обременительно. Я считаю, это не большие деньги, чтобы жить в красоте и комфорте, ходить по новому асфальту, - рассказывает старшая по дому на Восточной, 38, Федорова Надежда.

ДО 2022 ГОДА

Отметим, что в этом году в рамках программы будут благоустроены 36 дворов. При том заявок на участие в ней в 20-30 раз больше. При этом 2018 год – последний, когда ижевчане смогут записаться в программу – проект рассчитан всего лишь до 2022 года.

- Вся программа будет реализована в срок – до 31 октября, мы посмотрели погодные условия – сентябрь и октябрь позволяет выполнить работы – и дворовые, и общественные пространства. А следующий год, конечно, мы уже в этом году начинаем подготовку… - рассказал министр строительства Удмуртии Иван Ястреб. – И соответственно, уже в феврале месяце нужно будет проводить торговые процедуры, чтобы в мае-июне выходить на площадки и в середине лета абсолютно закончить все работы по формированию комфортной городской среды в республике.

И если ваш двор еще не участвует в программе, вы можете подать заявку в администрацию своего района с 14.00 2 октября до 16.00 30 ноября.

Во дворе дома №35 по Заречному шоссе будет обустроена детская площадка, расширена дорога и уложен газон. Общая стоимость работ превышает 3 млн рублей.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дворы в Устиновском районе ремонтирует ООО «Аркон», ООО «СК «Удача» - в Первомайском, Индустриальном и Октябрьском районах, МУП «ДРЭУ» - в Ленинском.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На улице Восточной ремонтируют общий двор домов №34, 38 и 40. Здесь будет расширена и отремонтирована дорога и тротуары, появится парковка. Общая стоимость работ – почти 2 млн рублей.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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