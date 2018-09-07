2018-09-07T14:53:33+03:00
Общество

Центр по подготовке пожарных и новое кафе: что строится в Удмуртии?

"Комсомолка» рассказывает о новых объектах, которые могут появиться в республике
Диана ФИЛИМОНОВАУльяна КОЛМОГОРОВА
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Рядом с УдГУ в Ижевске вскоре появится ресторан быстрого питанияРядом с УдГУ в Ижевске вскоре появится ресторан быстрого питанияФото: Диля Ахмадишина
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Ежедневно в республике начинается строительство новых объектов. Напомним, что недавно на Ворошилова начали строить дом для полицейских, а на Орджоникидзе - новый спортивный комплекс.

Какие еще объекты могут появиться в Удмуртии в ближайшее время - выяснила «Комсомолка».

НОВОЕ КАФЕ ОКОЛО УДГУ

Между ледовым дворцом и Удгу во всю идут работы. Скоро на этом месте появится новый ресторан быстрого питания. Как сообщил ресторатор Константин Котов, срок сдачи объекта назначен на первый квартал 2019 года. Здание будет небольшим - один этаж и 330 квадратных метров.

В Воткинске в скором времени появится сразу два крупных объекта Фото: Архив КП

В Воткинске в скором времени появится сразу два крупных объектаФото: Архив КП

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЖАРНЫХ

В Воткинске построят учебно-тренировочный центр по подготовке пожарных. Комплекс с легкоатлетическим манежем, 100-метровой полосой препятствий, трибуной и скалодромом появится на берегу Березовского залива.

Средства на строительство выделят из федерального бюджета. Здесь будут проводить занятия по пожарно-спасательной подготовке, спортивные мероприятия по пожарно-прикладному и спасательному спорту.

НОВЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС

Еще один объект может появиться в Воткинске. Так, глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении ООО «Челси» двух земельных участков для реализации инвестиционного проекта по созданию горнолыжного комплекса SKY-парк.

Два участка общей площадью 28,5 тыс. кв. м в районе улиц Шпалозаводской и Серова, в районе пляжа «Остров», переданы компании без проведения торгов сроком на 2 года. Кадастровая стоимость участков – 50,5 млн руб., виды разрешенного использования – «Для строительства городского парка культуры» и «Спорт. Общественное питание».

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