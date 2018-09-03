«Мы не знаем, кто оплатил поездку» Школьница из Ижевска взяла «серебро» на математической олимпиаде в Китае

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-03T10:34:08+03:00

«Мы не знаем, кто оплатил поездку» Школьницу из Ижевска взяла «серебро» на математической олимпиаде в Китае Фото: архив героя

Участница Всекитайской женской математической олимпиады рассказала о подготовке к соревнованиям и поездке в Поднебесную

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Родители Кати Костиной по праву могут гордиться дочерью – в свои 16 лет ижевчанка решает сложнейшие математические задачи и побеждает во всероссийских и международных олимпиадах по математике. Одной из таких побед стало «серебро» на олимпиаде, которая прошла в Китае в августе этого года. Сколько нужно заниматься, чтобы брать призовые места, выяснила «Комсомолка».

ПОМОГ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Участие в этой олимпиаде Катя принимала в составе российской сборной.

– Я стала призером Всероссийской олимпиады по математике и по ее результатам меня пригласили на летние математические сборы. На этих сборах мы писали еще олимпиаду, по результатам которой и составляли сборную России, куда мне удалось попасть, – вспоминает Катя. – Школьная математика и олимпиадная математика – очень сильно отличаются. Математику как школьный предмет я люблю, но он не является моими любимым, а вот олимпиадная математика мне нравится!

Новость о том, что дочка попала в сборную и должна будет поехать в Китай, стала для семьи Кати неожиданностью. Преподаватель Кати сказала, что ни о чем заботиться не нужно, в том числе и в финансовом плане. А потом родители девочки узнали, что учитель Кати все-таки бросила призыв о помощи в социальные сети. И люди откликнулись!

– Мы до сих пор не знаем, кто оплатил Кате поездку в Китай, но очень благодарны этому человеку или компании, – говорят родители Кати.

Родители своей дочерью очень гордятся, но никогда свои чувства на показ не выставляют.Фото: Личный архив героя публикации

ЗАДАНИЯ БЫЛИ СЛОЖНЫМИ

В Китай Катя отправилась в составе сборной – кроме нее туда вошли девочки из Татарстана, Ульяновской и Ярославской области. Олимпиада проходила 2 дня. Каждый день нужно было решить 4 задачи за четыре часа.

– Чтобы подготовиться к олимпиаде, я решала задачи прошлых лет, – делится школьница. – Задания были достаточно сложными, поэтому своему результату я, конечно, рада!

Это была первая поездка Кати заграницу.

– В Китае странно и непривычно, поэтому домой я возвращалась с превеликим удовольствием, – рассказывает девочка. – Из еды там тоже много было острого, поэтому в гостинице я старалась выбирать что-то более европейское на вид. А потом вообще решила купить пельмени, а они оказались… с зеленью!

По словам Кати, совсем бросить математику ей не хотелось никогда.Фото: Личный архив героя публикации

КРУЖКИ С ПОЛУТОРА ЛЕТ

Отметим, что родители Кати с самого детства решили развивать дочь: уже в полтора года девочка начала ходить в развивающий центр по 4 раза в неделю. Занимались русским, чтением, плаванием, английским языком, водили дочь в художественную школу. И лишь во втором классе Катя решила, что хочет заниматься именно математикой.

– 1 класс дочь училась в школе №30, а потом мы решили ее перевести в экономико-математический лицей № 29, – рассказывает папа Кати Андрей. – Перевестись было непросто, так как в лицей принимали на конкурсной основе. Но мы сразу сказали, что конкурсов не боимся.

Учительница математике тестировала Катю около 2 часов, а выйдя из кабинета, твердо сказала: «Эту девочку я беру». Уже после года обучения Катя поехала на свою первую многопрофильную олимпиаду в Набережные Челны.

– А потом у Кати появился новый преподаватель по математике Нечаева Ольга Сергеевна. Ребятам она сразу понравилась и все с удовольствием стали ходить к ней на кружок, – рассказывает мама школьницы Виктория.

Катя посещает кружки с 1,5 летФото: Личный архив героя публикации

До сих пор Катя каждую неделю посещает математическую секцию.

– Дома я решаю задачи редко, а на кружке могу после уроков задержаться на 4-5 часов, – рассказывает 10-классница.

По словам Кати, совсем бросить математику ей не хотелось никогда.

– Бывали моменты, когда хотелось, чтобы все отстали от меня, хотелось заняться чем-то другим, только не решать задачи. Так часто бывает после серьезных олимпиад, когда немножко устаешь от всего, – рассказывает школьница. Она уже решила, что собирается поступать в московский физико-технический институт, факультет инноваций и высоких технологий.

– Когда я была в декрете, то читала много литературы про развитие детей. Мне понравилась одна мысль, что когда ребенок чего-то «наедается» всласть, то он теряет к этому интерес, – делится Виктория. – Поэтому, когда мы занимались математикой, и я начинала видеть, что Кате очень нравится, то прерывала процесс. То есть решать задачи – было для нее наградой. А еще начинать что-то делать с ребенком надо, когда ему интересно! У нас, например, многие начинают учить читать, когда надо, когда все делают. А ребенку интересно раньше. Да, это тяжело, но это надо перебороть и как-то переиграть.

В этом году Катя планирует научиться петь и играть на гитареФото: Личный архив героя публикации

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