Когда в Ижевске включат отопление?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T17:01:46+03:00

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С каждым днем ночи становятся все холоднее, и ижевчане начинают жаловаться на холод в квартирах. Когда в городе дадут отопление и ждать ли в сентябре холодов, выяснила «Комсомолка».

- Отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура не выше 8 градусов, - поясняет председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев. - Конкретные сроки начала отопительного сезона устанавливает администрация города.

Опрос проводился в группе «Вконтакте», количество опрошенных – 914 человекФото: Архив КП

Как правило, первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы, садики и др. Отметим, что официальное начало сезона не значит, что тепло вам дадут в тот же день - запуск всех отопительных систем может растянуться на несколько дней. Кстати, в прошлом году отопительный сезон стартовал 18 сентября.

Отметим, что по данным Удмуртских коммунальных систем, в настоящее время проводятся пробные топки центральных тепловых пунктов перед началом сезона.

Опрос проводился в группе «Вконтакте», количество опрошенных – 539 человекФото: Архив КП

КОГДА ЖДАТЬ ХОЛОДОВ?

А по прогнозу синоптиков, начало сентября будет теплым и сухим. Так, в 10 числах месяца температура будет держаться на отметке 17-18 градусов днем. С 13 сентября в городе начнутся дожди, и столбик термометра опустится до 8-10 градусов. Потеплеет лишь к 23 сентября. В последних числах месяца ожидается 4-5 градусов, дожди.

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