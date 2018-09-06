«Закон не позволяет спасти»: Уроженка Удмуртии пытается добиться пересадки почки мужу

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-06T14:54:53+03:00

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Уже полгода уроженка Удмуртии, Мария Дубовцева, бьется за здоровье мужа. 39-летний Антон Лысанов прикован к диализному центру - у мужчины хроническая почечная недостаточность в пятой, терминальной стадии. Помочь ему могла бы пересадка почки - и Мария готова выступить донором. Однако закон не позволяет ей спасти любимого.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Антон и Маша познакомились в Ижевске в 2013 году, а через год влюбленные поженились. Какое-то время пара жила в Ижевске, но из-за холодного климата у Антона появились проблемы со здоровьем. Поэтому спустя год пара перебралась в Краснодар. Там родилась первая дочка - маленькая Аврора. Пара ожидала второго малыша.

Однако в 2017 году у Антона начались сильные головные боли. Маше удалось уговорить мужа сходить к терапевту, однако через неделю ситуация ухудшилась.

Пара жила в Ижевске, но из-за холодного климата у Антона появились проблемы со здоровьем. Фото: личный архив

- Мы собрались гулять, я с дочкой спустилась к подъезду, Антон шел за мной. Я была уже внизу, ждем его. 5, 10 минут проходит… Позвонила мужу – не отвечает. Беру дочку на руки и, беременная, бегу на пятый этаж. Входная дверь распахнута, муж лежит в коридоре, на полу. Подхожу ближе и понимаю – без сознания, - вспоминает Маша. - Я кинулась вызывать скорую - руки тряслись. Бригада ехала 23 минуты, но мне они показались вечностью. К счастью, врачи успели, Антона привели в чувство и увезли в больницу со словами: «Если ничего серьезного, сегодня же вернется».

Однако домой Антон в этот вечер так и не вернулся.

- На следующий день мне позвонил муж и сказал, что он чувствует себя нормально. Позже позвонил врач и сказал, что Антон в реанимации, а мне нужно приехать в больницу, - рассказывает Маша. - Оказалось, что у Антона хроническая почечная недостаточность в пятой, терминальной стадии.

Лишь когда Маша вернулась домой и начала читать о болезни, она поняла, насколько серьезно состояние мужа.

- Эту строчку я запомнила на всю жизнь: «Хроническая болезнь почек в терминальной стадии ведет к смерти». То есть это точка невозврата, – вспоминает Маша.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Врачи объяснили семье - Антон может прожить много лет, но ему придется соблюдать диету и постоянно проводить диализ.

– Диализ – это не просто очистка крови от токсинов. Вместе с ними вымывается кальций и другие полезные элементы. И так – три раза в неделю. Антон не чувствует, говорит мне: «Я же в порядке, что ты так переживаешь?» Но я-то вижу: он быстрее устает, не высыпается, память стала хуже. Вроде бы по чуть-чуть, но это же накопительный эффект. Сейчас он себя нормально чувствует, а что через год? А через три? – говорит Мария.

Кроме того, постоянные процедуры диализа отнимают много времени. Три раза в неделю Антон едет за 60 километров, 4,5 часа проводит в процедурном кабинете, и снова преодолевает 60 километров, возвращаясь домой только около 15:00. После диализа мужчина не очень хорошо себя чувствует, поэтому вечером он уже не может заниматься чем-либо. На небольшой бизнес, воспитание детей и домашние дела у него остается 4 дня из 7.

- Еще год назад, когда еще муж лежал в реанимации, я думала вернуться в Ижевск. Но тогда здесь не было сильного диализного центра, а тут, в Краснодаре, его очень хвалили. Мы решили: пока будем бороться, вернуться никогда не поздно, – продолжает девушка.

ГОТОВА ОТДАТЬ ПОЧКУ

Впервые услышав предложение жены, Антон был против. Фото: личный архив

У Антона есть еще один вариант – пересадка почки. Пара уже встала в очередь на трансплантацию. Однако в Краснодаре делают лишь 20 пересадок в год, при этом почка должна подойти по совместимости. Словом, остается лишь надеяться, что повезет.

- Я готова отдать свою почку, - говорит тем временем Мария. - Раньше, поскольку я была беременна, о пересадке и речи не могло быть. Но сейчас, после рождения сына это реально.

Впервые услышав предложение жены, Антон был против. Однако через какое-то время Маше удалось убедить его, что это наилучший вариант.

– Мы сделали анализ на тканевую совместимость, моя почка почти идеально подходит! Есть лишь одно «но» - по закону о трансплантации органов, донором может стать только генетический родственник. Я написала в Минздрав России письмо с просьбой в частном порядке рассмотреть нашу ситуацию. Мне ответили, что закон не позволяет этого делать. Я оставляла вопрос на прямую линию с президентом, писала президенту. Безрезультатно. Позже я создала петицию в интернете, написала в Российскую общественную инициативу с предложением внести в закон поправки. Но там каждая инициатива проходит предварительную экспертизу, а потом ее могут либо выпустить на голосование, либо закрыть, – продолжает Мария.

Сейчас инициативу поддержали 1246 человек.

СПРАВКА

Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека», раздел 3, статья 11 гласит:

«Изъятие у живого донора органов допускается, если он находится с реципиентом в генетической связи, за исключением случаев пересадки костного мозга».