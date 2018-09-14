«Удмуртия станет одуванчиковой столицей мира»: Американец собирается добывать в Ижевске корень этого растения

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-14T10:11:43+03:00

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Удмуртия может стать одуванчиковой столицей мира! В этом уверен американец Скотт Уолсен, который решил выращивать здесь цветы и делать из их корней чай. В планах мужчины – наладить масштабное производство и продавать продукцию по всему миру.

ЖЕЛТЫЕ ПОЛЯ

Эта история началась несколько лет назад, когда Скотт покинул родную Калифорнию и отправился отдыхать в Таиланд. Там он встретил прекрасную девушку – ижевчанку Полину (которую, кстати, многие знают, как дизайнера удмуртских нарядов – прим. ред.). Они начали дружить.

Спустя несколько месяцев Скотт впервые приехал в Удмуртию. Путешествуя по родному краю Полины, американец приметил большие желтые поля, которые сплошь покрыты одуванчиками. Тогда-то и родился его план!

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Несмотря на то, что в Америке одуванчики практически не растут, Скотт не понаслышке знаком с этим растением. Всю свою жизнь мужчина увлекается чаем и много лет работает в Teeccino – крупной американской компании, которая с 1995 года продает травяные чаи. Сейчас Teeccino вырос в качестве альтернативы кофе. Продукцию компании продают в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, на Филиппинах и в Великобритании.

- Мы являемся одним из крупнейших поставщиков корнеплодов одуванчика. В прошлом году произошел резкий скачек цен на это растение, а спрос растет – все больше людей приобщаются к здоровому образу жизни. Поэтому, при каждом приезде в Удмуртию, я стал обращать внимание на поля одуванчиков. Здесь это растение почему-то незаслуженно забыто и воспринимается в качестве сорняка. Я начал мечтать о том, как их собрать, чтобы использовать в производстве, - рассказывает Скотт.

В Калифорнии, откуда Скотт родом, не так-то легко найти одуванчики. Фото: личный архив

Он не стал откладывать идею «в долгий ящик». Мужчина нашел себе помощника в Ижевске, чтобы во время отъезда идея не пропадала. Им стал ижевчанин Андрей Вахрушев, который искал подработку и наткнулся на необычную вакансию. Вместе Скотт и Андрей просмотрели поля около Ижевска и пообщались с их владельцами о возможном ведении бизнеса.

СТРОГИЙ ОТБОР

- У нас сейчас есть одно поле на примете. Собственники согласны, чтобы мы там выращивали одуванчики, - рассказывает Андрей Вахрушев. Сейчас, пока Скотт в отъезде, он продолжает вести дела. – Мы направили корень одуванчика, который там растет, на исследование в Санкт-Петербург – для напитка подойдет далеко не каждое растение. Важно, чтобы земля, на которой растет одуванчик, не подвергалась обработке химикатами в течение трех лет.

Подойдут ли цветы с этого поля – станет ясно примерно в середине сентября. Однако в планах компании – найти еще несколько территорий. И уже в мае приступить к уборке корнеплодов.

Сейчас корень одуванчика из Удмуртии отправлен ботаникам Санкт-Петербурга для экспертизы. Фото: личный архив

- Мы пытаемся найти еще 2-3 поля на 2019 год. Если все будет хорошо, скорее всего, значительно расширим нашу деятельность, чтобы принять до 10 различных полей для сбора урожая. Это беспроигрышно для всех - мы получим растения, а владельцы земли - доход. Ведь иначе эти участки были бы неиспользованным, - поясняет Скотт.

На первом этапе Скотт планирует отправлять растения в штаты и уже там делать из них чай.

ХОРОШ СО ВСЕХ СТОРОН

Почему именно одуванчики? По словам Скотта, корень одуванчика известен своим мочегонным действием на почки, имеет полисахариды, которые помогают защитить печень от токсинов.

- На самом деле, Соединенные Штаты и Европа испытывают нехватку в этом продукте. Если в Удмуртии есть много полей одуванчика, почему бы не стать столицей одуванчика во всем мире? Это подняло бы статус Удмуртии, дало бы дополнительные рабочие места, обеспечило бы местную экономику деньгами, а владельцев земли – дополнительным доходом, - говорит Скотт.

Кстати, о полезных свойствах одуванчиков рассказывает и ученый Удмуртского государственного университета.

- Это очень полезное растение. Известно, что одуванчики – это лекарственное и пищевое растение. Из него, как было верно сказано, делают суррогат кофе. Отвар корней одуванчика обладает желчегонным действием, повышает аппетит, усиливает секрецию желудочного сока. Он помогает при болезнях, связанных с печенью, при гастритах. Кроме того, он весьма аппетитный. Улучшает секреторную и моторную деятельность желудка и кишечника и работу пищеварительных желез. Напиток из одуванчика полезен при атеросклерозе – чистит сосуды. Проще говоря, во всех отношениях это растение полезное. Странно, что его переработкой не занялись раньше, - рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники, зоологии и биоэкологии УдГУ Николая Науменко.

(«Комсомолка» настоятельно рекомендует перед применением подобных напитков проконсультироваться с врачом – прим. ред.).

КСТАТИ!

Если вы хотите помочь Скотту в проекте или готовы предоставить землю под аренду для добычи корня, просим обращаться к нему на почту scottwolson@gmail.com.