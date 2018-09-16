Погода в Ижевске: будни будут дождливыми, выходные – ясными

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-16T11:39:12+03:00

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По данным GISMETEO.RU, погода на предстоящей неделе с 17 по 23 сентября потревожит своим непостоянством.

В понедельник, 17 сентября, ясно и солнечно будет разве что ранним утром. Далее ожидается переменная облачность и небольшой дождь (его обещают вечером, после 19:00). Днем столбик термометра поднимется до +16..+18, к ночи упадет до +13. Ветер юго-восточный, 2-9 м/с.

Вторник, 18 сентября, не порадует ижевчан солнцем. На протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. К счастью, ливней не будет – синоптики обещают лишь небольшие дожди. Температура воздуха +11..+14 градусов. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с.

Не выглянет солнце и в среду, 19 сентября. Дождя не будет с полудня и примерно до 17:00-18:00 часов. В остальное время – готовьте зонты. Температура воздуха, по сравнению с предыдущим днем, опустится: утром +9, днем +12 градусов. Ветер же усилится до 15 м/с.

В четверг, 20 сентября, хоть и ненадолго, но покажется солнце – во второй половине дня. А до полудня может пойти небольшой дождь. В целом, день будет пасмурным и ветреным: скорость северо-западного ветра достигнет 15 м/с. Столбик термометра поднимется не выше +14 градусов.

Пасмурной и дождливой будет и пятница, 21 сентября. Воздух прогреется лишь до +12 градусов. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с.

Долгожданное солнце выглянет в субботу, 22 сентября. В прогнозах синоптиков - никаких осадков на протяжении всего дня! Температура воздуха повысится с +14 до +17. Не радует только ветер со скоростью 4-10 м/с. Ветер, кстати, северный.

В воскресенье, 23 сентября, погода также позволит выбраться на природу, например, за грибами. В первой половине дня будет ясно, во второй – пасмурно, но без осадков. Столбик термометра покажет +10 утром и +17 днем. Ветер северо-восточный, 2-9 м/с.

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