2018-09-28T15:54:28+03:00
Общество

Новый магазин, скейт-парк и центр единоборств: какие объекты появятся в Ижевске в ближайшее время?

«Комсомолка» рассказывает, что строится в Ижевске
Диана ФИЛИМОНОВАУльяна КОЛМОГОРОВА
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Место, где стояла башенка, сейчас огороженоМесто, где стояла башенка, сейчас огороженоФото: Архив КП
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НОВЫЙ МАГАЗИН

Некоторое время назад в городке Машиностроителей снесли старую кирпичную башню. Так, по данным главного управления архитектуры и градостроительства администрации города, здесь появится новый одноэтажный магазин. Его построят на месте снесенной кирпичной башни, расположенной между домами №56 и №41. Общая площадь здания составит 524 кв. метров.

Снесенная башенка долгое время была заброшенной. Точный год ее постройки неизвестен Фото: Архив КП

Снесенная башенка долгое время была заброшенной. Точный год ее постройки неизвестенФото: Архив КП

ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ

В Ижевске появится новый центр единоборств. Он откроется в бывшем кинотеатре «Аврора». Так, соответствующий проект поддержали на Инвестиционном совете администрации города. Отметим, что было предложено три варианта использования здания–создать центр для детей, термы, либо спортивный объект.

- Инвестиционный совет поддержал третий проект, связанный с созданием спортивного центра единоборств. Здесь не только единоборства, но и художественная гимнастика, и танцевальный спорт. Исторически жители микрорайона давно ждут спортивного центра. Здесь острая нехватка спортивных площадей, - отметил Сергей Задорожный, временно исполняющий полномочия главы Ижевска (Подробности).

Кинотеатр «Аврора» площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров построили в 1980-х годах Фото: Архив КП

Кинотеатр «Аврора» площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров построили в 1980-х годахФото: Архив КП

ЗОНА ДЛЯ СКЕЙТЕРОВ

В середине октября на улице Удмуртской откроют скейт-парк.

– У нас там будет большая зона для начинающих скейтеров и для экстремалов, будут прогулочные зоны для молодых семей, для мам с детьми. У нас будет баскетбольная площадка, одна из самых современных в России, и там можно будет проводить различные соревнования, – рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Скейт-парк на улице Удмуртской в Ижевске планируют открыть 15 октября Фото: Архив КП

Скейт-парк на улице Удмуртской в Ижевске планируют открыть 15 октябряФото: Архив КП

КСТАТИ: ЧТО ПОЯВИТСЯ В ЛЕСОПОСАДКЕ НА УЛИЦЕ ДЕЛОВОЙ?

По словам наших читателей, за улицей Деловой начали сносить лесопосадку.

- Там растут сосны, часто гуляют мамы с детьми и пожилые люди. Что там появится? - удивляются жители.

Оказалось, что ижевчанам можно не переживать - застройка на данной территории пока не планируется. Там проводилась уборка по запросу местных жителей.

- В настоящее время проводятся работы по утилизации порубочных остатков и очистке территории от мусора, - объяснили в главном управлении архитектуры и строительства Ижевска. – Осуществлялась санитарная вырубка деревьев в аварийном состоянии, застройка на данной территории в настоящее время не планируется.

предоставлено читателем

предоставлено читателем

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