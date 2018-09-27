«Город во тьме»: Как ижевчанам добиться установки освещения на улице?

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-27T11:38:01+03:00

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С наступлением осени жители Ижевска особенно остро стали реагировать на отсутствие освещения на улицах города. И правильно, кому понравится пробираться, например, по Буммашу в темноте? «Комсомолка» выяснила, как сделать свет на своей улице.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Опрос.

Оказывается, расходы на освещение города – это одна из самых затратных позиций для бюджета. Поэтому, например, в 2016 году Ижевск погрузился во тьму – были миллионные долги. Погасли фонари на Пушкинской, Ленина, Наговицына и так далее. Было темно на Центральной площади, у Монумента дружбы народов.

Ежегодно выделяется примерно 90 миллионов рублей на оплаты электроэнергии. А вот на строительство сетей наружного освещения деньги не выделяются с 2015 года. Ради экономии, в городе выстроен особый режим освещения.

Например, ночью полностью отключают свет на территории 17 объектов. Это скверы, памятники, набережная, у Свято-Михайловского собора и так далее. А вот на улицах отключают фонари только днем, однако, как нам сообщил главный инженер МКП «Горсвет» Сергей Заболотских, 30-50% светильников с 00.30 до 5.30 переводятся в ночной режим:

- Они не отключается полностью: половина, как минимум, фонарей остаются зажженными, - говорит Сергей Заболотских.

Кстати, время включения и отключения уличного освещения выстраивается с учетом продолжительности светового дня и меняется каждые пять дней на 5-15 минут. В среднем, наружное освещение включают на 15-25 минут позже захода солнца. Меньше всего фонари горят 21 июня – день летнего солнцестояния. Они работают всего около четырех часов.

ПЫТАЕМСЯ УСТАНОВИТЬ ФОНАРЬ

Опрос.

Если вы хотите, чтобы появился фонарь, то прямая дорога в Управление благоустройства и транспорта администрации Ижевска (ул. Ворошилова, 67-а). Можно оставить заявку по телефону диспетчера: 8 (3412) 78-72-78.

Срок рассмотрения обращения – 30 дней. После этого вам скажут, каким образом можно установить освещение, кто за это будет отвечать (зависит от того, кому принадлежит территория, где хотят установить фонарь – Прим.ред.), на чьи плечи ляжет финансирование и обслуживание. На данный момент в очереди на установку есть более 40 заявок.

Кстати, стоимость установки одной железобетонной опоры со светильником и монтаж одного пролета линии освещения – порядка 30 тысяч рублей.

А МЕЖДУ ТЕМ

В июле 2018 года предложили два варианта концессионного соглашения, которое позволит сделать освещение в Удмуртии энергоэффективным. Первый – это 15-летняя концессия Ижевска, где предполагалось заменить 30 100 существующих светильников на светодиодные, две тысячи опор и начать реализацию проекта «Чистое небо» - увести кабеля под землю.

По второму варианту – повышение энергоэффективности200 республиканских и муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, образования и здравоохранения. Сейчас их ежегодные затраты на энергоресурсы достигают 3,8 млрд рублей. Организации планируется объединять в группы по 50-100 единиц и предлагать потенциальным компаниям-подрядчикам подготовить комплексные проекты энергосбережения, включающие в себя не только замену светильников.

КСТАТИ!

Перегорел фонарь? Звоните в круглосуточную диспетчерскую службу «Горсвета» по телефону 79-60-60 или оставьте обращение на сайте www.izhgorsvet.ru в разделе «Интернет-приемная». Срок рассмотрения заявки – 30 дней, но в организации существует негласное правило – устранить неприятность не позднее, чем за 20 смен. По факту же замена фонарей происходит гораздо быстрее.