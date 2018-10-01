За какие нарушения могут наказать «управляйки» Ижевска?

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-01T10:20:41+03:00

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С 25 сентября в России заработали новые требования к управляющим компаниям. Если раньше работа «управляек» регламентировалась 11 требованиями, то теперь их число выросло до 13. Какие это требования и что грозит компаниям за их нарушения?

В числе новых обязанностей управляющих компаний – необходимость вести реестр собственников квартир дома. Любой инициатор общего собрания, по новым правилам, может получить этот реестр в течение 5-ти дней с момента обращения. Другое важное изменение: УК больше не может работать с многоквартирным домом, не включенным в реестр лицензии управляющей компании.

Отдельно выделяются 8 пунктов, неисполнение которых будет считаться грубым нарушением. Среди них – причинение вреда жизни или тяжкого вреда здоровью людей в процессе исполнения управляющей компанией своих услуг; наличие долга за коммунальные ресурсы за период более 2-х месяцев; нарушение требований работы аварийно-диспетческой службы; непрекращение деятельности по управлению домом в течение 3-х дней с момента исключения дома из лицензии УК и пр.

- Если компания допустила два нарушения такого вида, то она лишается сразу всех домов, либо того дома, в отношении которого допущено нарушение, - поясняет главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

Опрос проводился в группе «Вконтакте». Количество опрошенных – 802 человека.

НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ

Кстати, это не единственное нововведение, которое ждет управляющие компании. Так, с 1 марта 2019 года компании начнут штрафовать за слишком медленную реакцию на обращения жильцов обслуживаемых домов.

- Сегодня у всех управляющих компаний должны быть телефоны аварийно-диспетчерских служб, должны быть свои службы, либо нанятые на подряде, - поясняет Марат Исмагилов. – С 1 марта будущего года локализация офисов управляющих компаний должна быть не более трех километров от крайнего дома, обслуживаемого на данном участке.

По новым правилам, компания должна реагировать на вызов в течение 30 минут (сейчас максимальное время реагирования – 2 часа, после этого жильцы могут обращаться в Госжилинспекцию, по тел. 775-001). Если УК не успевает – ей грозит штраф 250-300 тысяч рублей. А если в течение 12 месяцев с момента совершения первого «управляйка» допустит повторное нарушение, ее ждет отстранение от управления домом.

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