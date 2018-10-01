Как ижевчанам подключить тепло в дом?

1 Окт. 09:26 2018-10-01T10:17:06+03:00

Температура на улице уже совсем не летняя, а в квартирах по-прежнему холодно

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Начался октябрь, и температура на улице обосновалась на уровне +6…+8 градусов в Ижевске. Напомним, что отопление в домах начинают подключать, если суточная температура в течение пяти дней будет +8 и ниже. Специалисты ожидают, что именно такой показатель будет достигнут 3 октября. Но можно добиться отопления в доме и раньше.

- Для этого жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, а они, в свою очередь, направят заявку в теплоснабжающую организацию, - рассказали в пресс-службе Ижевска.

По данным на 27 сентября, в столице Удмуртии к отоплению подключились 1 482 многоквартирных дома, 194 дошкольных учреждения, 99 общеобразовательных организаций.

ВАЖНО!

Если управляющая организация по каким-либо причинам не принимает обращения граждан, не реагирует на них, жители могут обратиться в Службу 072 города Ижевска по круглосуточному телефону 998-072 (с сотового), 072 (с городского), по вопросам горячего водоснабжения - на линию ООО «УКС» по телефонам 903-579, 89658499153, 89635401394 (режим работы - будние дни с 8.00 до 17.00), по холодному водоснабжению и водоотведению - в диспетчерскую МУП «Ижводоканал» по телефонам 95-05-00, 78-25-32.

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