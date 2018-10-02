Главный жилищный инспектор Удмуртии пошел на повышение

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-02T16:05:22+03:00

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Главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов покидает свой пост. 1 октября он написал об уходе на своей странице в Facebook. Чиновник пошел на повышение и с 8 октября начнет работать в Москве. «Комсомолка» разбиралась, как коллеги и обычные жители оценивают его работу.

«ПРЕДСТОИТ УПОРНАЯ РАБОТА»

1 октября на странице Исмагилова в Facebook появилось сообщение об отставке. Как Марат Исмагилов пояснил «Комсомолке», его пригласили работать в Москву. Прошедший понедельник стал последним в его карьере главного жилинспектора Удмуртии.

– Теперь я буду трудиться не только в Удмуртской Республике, но и во всех 85 субъектах страны, встречаться с людьми и погружаться в их проблемы и, конечно, их решать. Вместе с Минстроем России и главным госжилинспектором России Андреем Чибисом мне предстоит упорно заниматься совершенствованием отношений в сфере ЖКХ, делать их понятными и прозрачными для граждан, развивая требования к сервису, – говорится в сообщении Исмагилова.

С 8 октября Марат Исмагилов вступит в новую должность – федеральный жилищный эксперт в комитете Госдумы России по жилищной политике и ЖКХ под руководством Александра Сидякина. Комитет плотно сотрудничает с Минстроем России – профильным органом, ответственным за строительство и ЖКХ в стране. Бывший жилищный инспектор республики будет работать в тесной связке с главным госжилинспектором страны Андреем Чибисом.

Пока что место главного жилищного инспектора Удмуртии вакантно. Временно исполнять его обязанности будет начальник Жилищной инспекции республики Ринат Зиганшин. Когда назначат нового главного жилищного инспектора региона – неизвестно. Его кандидатуру должно выдвинуть руководство республики и согласовать с федеральным Минстроем.

Андрей Чибис (в центре) и Марат Исмагилов (справа) во время визита главного жилинспектора страны в Ижевск в 2016 годуФото: Сергей ГРАЧЕВ

ОТКРЫТЫЙ ЧИНОВНИК

Марат Исмагилов – один из самых открытых чиновников Удмуртии. Его соцсети заполнены встречами с собственниками многоквартирных домов, прямыми трансляциями с совещаний, а его мобильный номер был в свободном доступе на сайте Жилищной инспекции.

– Большая работа при Исмагилове была проделана в отношении скорости реагирования на обращения жителей. Это то, чего любому госоргану сегодня не хватает. Ему можно было написаться в соцсетях, позвонить. Я почти не знаю примеров, когда чиновник вот так просто давал свой личный номер людям, – рассказал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ в Удмуртии Александр Евсеев.

Представители ТСЖ и управляющих компаний высоко оценивают работу Марата Исмагилова в части освещения законодательных нововведений в сфере ЖКХ. По словам председателя правления ТСЖ «Красногеройская, 105» Станислава Широбокова, бывший главный жилищный инспектор регулярно собирал представителей ТСЖ и УК, чтобы рассказать об изменениях в законодательстве, обсудить возникшие проблемы, проконсультировать. Как рассказал Александр Евсеев, «Школа грамотного потребителя» (при которой Исмагилов был ответственным секретарем) продолжит свою работу и после его ухода.

СПРАВКА КП

На пост начальника Госжилинспекции – главного жилищного инспектора Удмуртии Марат Исмагилов пришел в 2015 году. До этого он в течение трех лет был председателем Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР». При Исмагилове республиканский филиал «Школы грамотного потребителя» вошел в Топ-10 лучших региональных школ. С марта 2017 года он был координатором проекта «Управдом» в республике. «Управдом» – проект партии «Единая Россия», направленный на просвещение и помощь жителям многоквартирных домов в решении острых жилищных вопросов.

С 1 февраля 2018 года Госжилинспекция вошла в структуру главного управления по государственному надзору по Удмуртии, в которое была переименована Инспекция Госстройнадзора при Минстрое республики. Там Марат Исмагилов занял новую должность в качестве первого замначальника главного управления по надзору Удмуртии, сохранив при этом статус главного госжилинспектора региона.

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