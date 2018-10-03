Обманутые дольщики ЖК «Акварель» в Ижевске рискуют остаться без квартир и денег во второй раз

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-03T11:50:39+03:00

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В Ижевске приостановлено строительство жилого комплекса «Солнечная слобода» – жилого комплекса в Ленинском районе, недалеко от поселка Шунды. Телефон застройщика – ООО «СтройДевелопментГрупп» – не отвечает, а агентство недвижимости «Мегаполис», которое занимается продажей квартир в комплексе, остановило их реализацию. Стройка интересна еще и тем, что квартиры в доме жилого комплекса должны были получить 23 участника долевого строительства ЖК «Акварель», в отношении строительной компании которого введено конкурсное производство.

КВАРТИРЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ

На большом участке площадью почти 43 гектара до 31 декабря 2018 года должен был появиться жилой дом №2, который станет частью ЖК «Солнечная слобода». Согласно данным «СПАРК-Интрефакс», владельцем ЖК является экс-председатель общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова. Сейчас стройка стоит: на огороженной забором площадке нет ни техники, ни строителей. Но на основных въездных воротах гостей встречает собака и сторож. Сторожей трое, работают посменно с начала сентября. На информационном щите, который прикреплен к забору вокруг стройки, в строке генподрядчик значится ООО «Стройсервис». Однако контракт с фирмой был расторгнут в начале этого лета.

– К строительству приступили в ноябре 2017 года. Заложили фундамент, ростверк на весь дом. Весной прекратилось финансирование, стройка остановилась. В апреле мы ушли с объекта, – рассказал представитель бывшего генподрядчика.

Кто выступает новым генеральным подрядчиком стройки – неизвестно. Нам не удалось дозвониться до застройщика – ООО «СтройДевелопментГрупп», чтобы задать вопрос о новом генеральном подрядчике. В момент написания материала телефон компании не отвечал, офис на ул. Пушкинская закрыт.Но, по словам сторожа, 25 сентября на объект привезли трансформатор, строительные леса.

Всего по проекту в жилом комплексе запланировано восемь домов переменной этажности – от 5 до 17 этажей – общей жилой площадью 20 тысяч квадратных метров. На сайте комплекса указано, что в будущем тут появится детский сад на 220 мест, школа на 1100 мест, культурно-массовый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, автомобильный технический центр с автомойкой.

Застройщик предлагает жилье разной площади: от студий, до трехкомнатных квартир. Средняя стоимость квартир начинается в районе 800 тысяч рублей. На сайте ЖК в качестве контактного телефона для связи указан номер ижевского агентства недвижимости «Мегаполис», которое занимается продажей квартир в жилом комплексе. Однако сейчас процесс остановлен, а агентством пока что не продано вообще ни одной квартиры в ЖК.

– Пока мы не торопимся с реализацией квартир в ЖК «Солнечная слобода». Мы сразу договорились с застройщиком, что откроем продажу после того, как будет поднят каркас дома, начнутся работы внешней облицовки. Мы условились подождать до Нового года, но пока активности там нет. Мы понимаем, что в случае спешки, это может обернуться новой историей с обманутыми дольщиками, – рассказала директор АН «Мегаполис» Анна Круткина.

Сейчас в очереди на покупку квартир в комплексе находится около 15 человек. «Но мы рекомендовали им пока не покупать там жилье», – добавила Круткина. По ее словам, застройщик сам обратился в агентство, чтобы риэлторы помогли с продажей квадратных метров. В Минстрое Удмуртии подтвердили, что стройка сейчас не ведется.

Кто занимался реализацией квартир в ЖК до них и удалось ли ему продать хоть что-то – неизвестно.

25 сентября на стройку начались привозить материалыФото: Сергей ГРАЧЕВ

ПОВТОРНО ОБМАНУТЫЕ?

ЖК «Солнечная слобода» начали строить на месте печально известного ЖК «Акварель». Договор долевого участия на дом №1 с застройщиком «акварели» – ООО «Арт-Мастер» – заключили 23 дольщика. Все они в итоге остались без денег и жилья. На просторах интернета можно найти их видеообращение к властям, датированное 23 сентября 2018 года. На фоне своих проблем они создали жилищно-строительный кооператив «Автономная» (ЖСК).

– Мы платим ипотеку под 12% годовых. Банк, в котором мы брали ипотеку, разорился, страховая компания тоже разорилась. С нами наши дети, с которыми мы рассчитывали жить в этих квартирах. Люди работают на 2-3 работах, чтобы платить ипотеку, – говорят на видео дольщики ЖК «Акварель».

Строительство ЖК «Акварель» началось в июне 2015 года и должно было закончиться в декабре 2016. Стоимость однокомнатной квартиры начиналась от 1,2 млн рублей, трехкомнатные «квадраты» можно было приобрести за 2,7 млн рублей. Застройщик начал возводить одновременно два дома – №1 и №2. У первого дома частично залили фундамент, у второго – забили сваи в котлован, после чего в 2016 году стройка прекратилась. Примечательно, что ЖК «Акварель» стал участником федеральной программы «Жилье для российской семьи». В среднем, стоимость квадратного метра здесь составляла около 30 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке в других домах республики была 45 тысяч рублей.

Сейчас в отношении ООО «Арт-Мастер» ведется конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства. В 2016 году ее директора Дмитрия Игошина обвинили в хищении денежных средств у МУП «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» администрации Ижевска. По информации прокуратуры Удмуртии, его обвиняли в мошенничестве на сумму более 8 миллионов рублей. В ходе следствия он возместил часть ущерба в размере 4 млн рублей.

Чтобы решить проблему с обманутыми дольщиками, ООО «Рент-Инвест», которое является владельцем участка с «проблемным» объектом, выступило с инициативой достроить дом №2 (ставший частью комплекса ЖК «Солнечная слобода»). Предполагалось, что доли в этом доме обманутые дольщики обменяют на доли в недостроенном доме №1 ЖК «Акварель». Проще говоря, получат долгожданные квартиры уже в «Солнечной слободе». Но что-то пошло не так.

– Она (Директор ООО «Рент-Инвест». – Прим. ред.) все нам обещала, что вот-вот заключит договоры долевого участия на нас на второй дом, но это так и не произошло, – рассказал дольщик Дмитрий Селиверстов.

Чуть позже разрешение на строительство дома №2 было оформлено на текущего застройщика –«СтройДевелопментГрупп». По словам руководства Минстроя Удмуртии, «СтройДевелопментГрупп» договоры долевого участия на дом №2 с обманутыми дольщиками также не заключил.

По данным «СПАРК-Интрефакс», директором ООО «Рент-Инвест» является Людмила Гуляшинова – экс-председатель Общественной палаты Ижевска, а владелец ООО «СтройДевелопментГрупп» – Александр Гуляшинов – бенефециар ООО «Рент-инвест». На прошлой неделе в Арбитражный суд Удмуртии поступило заявление УФНС России по региону о признании ООО «Рент-Инвест» банкротом.

По плану здесь уже сейчас должны возвышаться многоэтажкиФото: Сергей ГРАЧЕВ

ДОЛЬЩИКАМ «АКВАРЕЛИ» ПОМОЖЕТ ИНВЕСТОР

Решением Арбитражного суда Удмуртии от 10 января 2018 года дом №1 в ЖК «Акварель» передали ЖКС «Автономная». То есть дольщикам. 21 августа разрешение на строительство дома №1 было перерегистрировано также на ЖСК «Автономная». Сейчас Минстрой Удмуртии ищет инвестора, который построит этот дом.

Так или иначе, в плане Минстроя республики датой ввода объекта в эксплуатацию заявлен конец 2019 года.

ПРОБЛЕМЫ С ДОЛЬЩИКАМИ

ЖК «Акварель» – не единственный в Удмуртии проблемный объект, решать вопрос по которому приходится с помощью регионального Минстроя и инвесторов. ЖК «Родниковый край» в поселке Хохряки должны были сдать в эксплуатацию еще летом 2015 года, однако стройка, остановившаяся в сентябре 2016 года, возобновилась только сейчас.

Чтобы довести дело до конца, власти республики нашли инвестора в лице ООО «Холмы-2». В обмен на вложенные в строительство ЖК «Родниковый край» 160 миллионов рублей застройщики получит земельные участки без торгов. Плановый срок окончания стройки– 19 сентября 2019 года. (продолжение)

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