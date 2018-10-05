«Ижевская кругосветка» и концерт комика Ивана Абрамова: чем заняться в Ижевске на этой неделе

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-05T16:56:28+03:00

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«Комсомолка» рассказывает, куда сходить на предстоящей неделе.

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ФАНТАЗИЯ «МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СЛУЧАЙНО» (12+)

«Мы встретились случайно» - театрализованная фантазия на тему русского романса в двух действиях. Это не традиционный концерт, где номера следуют друг за другом, а музыкальная история о любви. Здесь прозвучат настоящие шедевры – старинные, городские, цыганские романсы, такие как «Хризантемы», «Я вас любил», «Мы встретились случайно» и другие.

Когда: 11 октября (четверг) в 18:00

Где: Театр оперы и балета

Цена: 200-500 рублей

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ТЕАТРЕ КУКОЛ (0+)

Своих юных зрителей и их родителей театр будет встречать играми с забавными осенними человечками, смешными фокусами, а также спектаклем «Мерзни, мерзни, волчий хвост» - известная сказка о хитрющей Лисе, о Волке-простофиле, о Мужике-рыбаке и его Бабке. Как не попасться на крючок к коварной обманщице и выйти сухим из проруби? Ответ – в театре кукол. Сказка будет интересна не только детям, но полезна и взрослым, ведь в наше время попасться на удочку мошенников может каждый.

Когда: 6 октября (суббота) в 10:00 и 12:00

Где: Государственный театр кукол

СПЕКТАКЛЬ «12 СТУЛЬЕВ» (16+)

Это яркая и фееричная постановка о том, как Остап Бендер и Киса Воробьянинов отправляются на поиски бриллиантов, спрятанных в одном из стульев мадам Петуховой. На наших глазах актеры будут перевоплощаться в знакомые образы, а Остап в каждой ситуации будет появляться в новой роли.

Когда: 6 октября (суббота) в 18:30

Где: Русский драматический театр

Цена: 600-1000 рублей

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИВАНА АБРАМОВА (18+)

Резидент популярного шоу StendUp*на ТНТ нередко разбавляет свои выступления шутливыми песнями, аккомпанируя себе на рояле. Этим от и отличается от остальных. Зрители услышат то, что еще не звучало в эфире, всех ждет живое общение с артистом.

Когда: 6 октября (суббота) в 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 1000 рублей

*СтэндАп

«ИЖЕВСКАЯ КРУГОСВЕТКА – 2018» 0+

Участники могут выбрать одну из пешеходных дистанций 2,5; 5; 10; 15; 20 или 30 км, туристско-краеведческий маршрут на 5 км или велодистанцию 15, 20 и 30 км. Маршруты будут проложены по пересеченной местности. Стартовать можно в любое удобное время с 8:00 до 11:00-12:00, главное – финишировать до 18:00. Кстати, участникам до 18 лет и инвалидам надо предоставить справку-допуск от врача. На память о «Кругосветке Удмуртии» у каждого участника останется памятный вымпел о походе и карта с прорисованным маршрутом.

Когда: 7 октября (воскресенье), с 8:00

Где: старт и финиш – в парке Кирова

Стартовый взнос: 1 рубль за км пути (дети до 5 лет и люди с ОВЗ – бесплатно)

ЛЕКЦИЯ: «ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – ПРОИСХОЖДЕНИЕ И БЫТ» (0+)

Лекцию по истории Древней Руси с дальнейшим обсуждением и дискуссией прочитает доктор исторических наук и профессор УдГУ Вадим Долгов. Участники смогут узнать много интересного из истории восточных славян, чья история окутана многочисленными мифами. Задача разговора состоит в том, чтобы разобраться с тем, какими сведениями сейчас располагает общество, какой информации доверять нельзя, а какой можно.

Когда: 5 октября (пятница) в 18:30

Где: штаб городских проектов ЛИФТ (ул. Пушкинская, 216)

Вход свободный

ВЕЧЕРИНКА GOINGDEEPER* (18+)

Свои хиты и новые треки будут исполнять резиденты культового фестиваля электронной музыки AlfaFuturePeople*. Песни группы GoingDeeper ретируются на крупнейших международных и отечественных радиостанциях.

Когда: 12 октября (пятница) в 22:00

Где: GQ BAR (советская 14)

Цена: от 350 рублей

*ГоингДипер, *АльфаФьючеПипл