«Искать и стремиться»: что даст сотрудничество с маркетинговым агентством Тимати клубам из Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-09T16:17:21+03:00

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Удмуртия заключит соглашение с маркетинговой компанией GlobalStarRussia, основателем и совладельцем которой является Тимати. Агентство займется продвижением двух профессиональных спортивных клубов республики – ХК «Ижсталь» и женского ФК «Торпедо». Если раньше спонсоров для команд искали преимущественно в Удмуртии, то сейчас сотрудничество позволит вывести поиск на новый уровень и улучшить финансовое положение команд.

МАЙКИ СО СПОНСОРАМИ И РЕКЛАМА С ИГРОКАМИ

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках VII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» намерен заключить соглашение с агентством маркетинговых коммуникаций GlobalStarRussia, основателем и совладельцем которой является популярный рэпер Тимати. Соглашение направлено на маркетинговое сопровождение спортивных проектов республики, благодаря которым спортивные команды смогут привлекать спонсоров российского и мирового масштаба.

– Если раньше мы искали спонсоров преимущественно на местном уровне (компании города и республики), то сотрудничество с «Глобал» выведет поиск на российский и международный уровень. Больше территория поиска – больше денег от спонсоров, – рассказал замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию, бывший совладелец женского ФК «Торпедо» Константин Сунцов.

В частности, GlobalStarRussia сформируют и утвердят для «Ижстали» и «Торпедо» спонсорские пакеты: майки с брендом, участие игроков в рекламе. По словам креативного директора спортивных команд Татьяны Равиловой, прочие подробности соглашения станут известны после его подписания, которое состоится 10-11 октября.

–Соглашение – часть нашей стратегии по развитию экономики спорта. Когда мы начинали – только «ленивый» не крутил пальцем у виска. «Региональный профессиональный клуб и спонсоры – так не бывает, если это не административный ресурс». Оказывается – бывает. В этом году Зенит-Ижевск увеличил долю коммерческой выручки в 2 раза. Торпедо-Ижевск - единственный женский футбольный клуб с платным входом на трибуны (и полными трибунами), – написал у себя в соцсетях первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Также, по словам Александра Бречалова, республика рассчитывает на поддержку своей спортивной инфраструктуры. 23 октября в Ижевске откроется скейт-парк, на котором можно будет проводить соревнования любого уровня. «Команда GlobalStar поможет привлечь новых партнеров в этот проект», – заявил Бречалов.

Федор Смолов в рекламе Meizu в рамках сотрудничества. Фото: globalstarrussia.comФото: Архив «КП» в Ижевске

СМАРТФОНЫ И «ВЯТСКИЙ» КВАС

GlobalStarRussia – агентство маркетинговых коммуникаций по работе с российскими и западными артистами. Еще одна сфера интересов компании – спорт и киберспорт. На сайте агентства указано, что именно оно готово предложить брендам при «спортивном» сотрудничестве. Это сотрудничество со спортивными клубами, федерациями и Лигами, подбор спортсменов для участия в рекламной кампании, размещение спонсорской рекламы в спортивных трансляциях. Первое время компания сотрудничала в основном с футбольными клубами, однако чуть позже агентство вышло на рынок хоккея и баскетбола.

Агентство уже имеет опыт разработки стратегии для футбольных команд. Ранее GlobalStarRussia помогло подписать спонсорские контракты ФК «Спартак», ФК «Краснодар» и ФК «Ростов». Все три компании заключили соглашения с крупнейшими производителями электроники, логотипы которых размещались на форме игроков спортивных команд, а сами спортсмены снимались в рекламе. Например, «Краснодар» заключил контракт с компанией Meizu, смартфоны которой на рекламных баннерах демонстрировал экс-игрок клуба и футболист сборной России Федор Смолов. Суммы этих соглашений не разглашаются.

Еще один «клиент» компании – АО «Вятич», производитель знаменитого «Вятского» кваса, который прославился на всю страну во время прямой линии с Владимиров Путиным. Компания заключила договор о сотрудничестве с ФК «Спартак». В рамках партнерства логотип «Спартака» поместили на этикетку продукта, реклама на домашних матчах. Но сейчас речь шла об одном из самых популярных клубов страны. А интересно ли будет федеральным и мировым компаниям региональные спортивные клубы? По словам замдиректора Центра спортивного менеджмента МГУ имени М.В.Ломоносова Сергея Алтухова, шанс есть, главное – искать и стремиться.

– В сложившейся ситуации, когда эффект от чемпионата мира нужно монетизировать как можно быстрее на всем футбольном ландшафте, не бывает маленьких клубов или больших. Это все футбольные продукты, и есть клубы которые несут этот продукт своему потребителю на различных уровнях, в том числе региональных, – считает Сергей Алтухов.

То же самое, по словам эксперта, касается хоккея. Он также отметил, что привлечение внешних денег на развитие спортивных клубов – верное решение в условиях современной экономики.

– Кормовая база государства сокращается, денег становится, меньше, бюджеты уменьшаются. Надо искать новые ресурсы. Я не уверен, что все найдут, но надо искать и стремиться, – подытожил эксперт.

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