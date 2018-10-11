«Атмосфера была космическая!» Ижевчанка, попавшая в шоу «Танцы» на ТНТ рассказала о том, как проходили съемки

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-11T15:16:38+03:00

«Комсомолка» выяснила, удалось ли Любовь Дресвянниковой пообщаться с жюри и как именно девушка готовилась к проекту

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Эта история о том, как мечты становятся реальностью. Ижевчанка Люба Дресвянникова прошла кастинг на телепроект «Танцы» (16+) на ТНТ и 6 октября «засветилась» в экране. Удалось ли ей пообщаться с ведущими и как девушка готовилась к участию в проекте, выяснила «Комсомолка».

«В ТАНЦЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НАСТОЯЩУЮ»

Заниматься танцами Люба начала еще в 11 лет, когда обычно все девчонки и мальчишки выбирают себе кружок. Но для девушки танцы стали больше, чем просто хобби.

– Начинала я с базы, с хип-хопа. После этого я начала заниматься lady dance* , танцевала сначала на невысоких каблучках, – рассказывает девушка. – Так как я слежу за модой, купила стрипы (обувь на высоком каблуке), начала смотреть видео разных девушек из Москвы, которые занимаются стрипом, училась по ним, а потом стала ездить и на мастер-классы. Стрип – это мое! Когда я танцую, то чувствую себя настоящую, – рассказывает Люба.

Люба зарабатывает танцами. Стаж ее преподавания уже 5 лет Фото: личный архив Любови

Когда девушка увидела впервые проект «Танцы», то просто не могла отойти от экрана. Девочка уже тогда поняла, что ее главная мечта – попасть туда и показать себя.

– Танцы я смотрела с диким желанием! Очень интересно смотреть на талант других танцоров, кто и что умеет исполнять. Несомненно, любопытно было смотреть на образ каждой личности! – делится девушка.

«ГОТОВА КАЖДЫЙ СВОЙ ДЕНЬ ПРОЖИВАТЬ ТАК, КАК НА СЪЕМКАХ»

Когда Любе исполнилось 17, она решилась покорить сцену самого масштабного танцевального проекта в России и показать себя. Несколько месяцев девушка создавала свой номер и продумывала образ.

– Я посоветовала с родителями, и они меня поддержали мое желание. Они всегда на моей стороне, от них я получила колоссальную поддержку, – рассказывает девушка. – К сожалению, никто из родных со мной в Уфу не смог поехать, поэтому компанию мне составил только Дима Михайлов, который тоже представлял Ижевск в проекте. С Димой мы были знакомы и до проекта, город у нас не большой.

Фото: личный архив Любови

Говоря об атмосфере на съемках, у девушки даже замирает сердце.

– Атмосфера была космическая! Готова каждый свой день проживать так, как на съемках ТНТ! Впечатление и эмоции запомню навсегда! – делится Люба. – Волнение было не от страха, а от счастья выступать на сцене мечты. Все прошло легко и я кайфанула на сцене. Несмотря на то, что «Да!» мне сказала Татьяна Денисова, я хочу попасть в команду Мигеля. К сожалению, лично после кастинга с членами жюри нам пообщаться не удалось.

Рассказала Люба и для чего ей этот проект.

– Для меня проект «Танцы» – это своего рода следующая ступень моего развития как танцора. Мне интересно, как охарактеризуют мое исполнение наставники, и что скажет публика. Каких результатов я хочу достичь? Дойти до финала! – говорит Люба.

Люба мечтает попасть в команду Мигеля Фото: личный архив Любови

Кстати Люба уже 5 лет работает преподавателем и зарабатывает на жизнь танцами.

– Я преподаю сейчас в трех студиях: в REM DANCE, MONKEY BEAT, REMIX*. Тренирую как и маленьких, так и взрослых. С детской группой мы танцуем все современные направления: хип хоп, джаз фанк, брейк данс, контемп. А со взрослой группой, в основном, стрип, но по желанию учеников изучаем и другие интересующие их стили, – подытоживает Люба.

ДОСЬЕ КП

Дресвянникова Любовь

Возраст: 18 лет

Образование: окончила среднюю школу №32, сейчас студентка 1 курса УдГУ, Институт физической культуры и спорта

Домашний питомец: хаски по имени Аляска

Девиз: Танцы – это, как дрифт. Занесет и не остановишься!

Хобби: кроме танцев увлекается дрифтом (один из видов автомобильного спорта, который заключается в особой технике прохождения поворотов).

ИНТЕРЕСНО

Кстати, Любовь не единственная соотечественница, которая оказалась в проекте. Вместе с ней кастинг прошел и 23-летний Дмитрий Михайлов. Пока неизвестно, в какую команду попадут ребята и как сложиться их жизнь на проекте. После завершения всех кастингов ребят ждут две недели интенсивных мастер-классов, сложнейшей хореографии и физических тренировок. По результатам этапа жюри выберет 35 человек, которые продолжат борьбу за места в командах. Сколько участников окажется у каждого наставника пока не знает никто. Однако каждую неделю зрители совместно с жюри будут выбирать сразу трех участников (по одному от команды), которые покинут проект.

СПРАВКА КП

Шоу «ТАНЦЫ» (16+) на ТНТ – один из наиболее масштабных проектов канала. Ведет его гимнастка Ляйсян Утяшева, а наставниками являются знаменитые российские хореографы Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова. Сначала они проводят кастинги по всей стране, потом из сотен отобранных набирают лучших в свои команды. После этого, по итогам зрительских голосований, из каждой команды выбывает по одному участнику. Сейчас идет уже 5 сезон шоу.

*Леди дэнс, Рем дэнс, Монкей Бит, Ремикс