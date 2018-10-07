Ижевчане прошли кастинг шоу «Танцы на ТНТ»
Молодые танцоры из Ижевска прошли кастинг на телепередаче «Танцы на ТНТ». Эфир в городе Уфа вышел 6 октября.
Первой выступила 17-летняя Любовь Дресвянникова, танцевавшая в стиле «стрип». Свой номер она представила под песню Мальбэк feat. Сюзанна - «Равнодушие». Энергичность, эмоциональность и пластика Любы поразила жюри и телезрителей.
- Любовь, это любовь с первого взгляда, - воскликнула Татьяна Денисова, наставник и хореограф проекта.
Далее показал себя 23-летний Дмитрий Михайлов, который танцевал брейк-данс. Юноша рассказал, что начал заниматься брейк-дансом еще в школе, когда ему было всего 14 лет. Его мама не верила, что он далеко пойдет, если и дальше будет танцевать. Но вот Дима услышал заветную фразу: «Вы в танцах»!
Члены жюри поблагодарили молодого человека за то, что он хорошо слышит музыку, так как многие танцоры этого стиля ставят ее на второй план.
Будем и дальше болеть за ижевских танцоров и следить за их новыми достижениями.
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