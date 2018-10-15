2018-10-15T13:42:55+03:00
Общество

«Мне всегда была нужна его помощь» Житель Удмуртии отыскал своего отца спустя 22 года

Трогательную историю показали в программе «Зов крови» на телеканале «Пятница»
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: скрин с экранаФото: скрин с экрана
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Жителю Удмуртии Максиму - 22 года. Мать воспитывала его одна - отец юноши сбежал, едва узнав, что возлюбленная беременна. Говорить о папе в семье было не принято, но Максим знал - однажды они с отцом встретятся. И это действительно произошло.

НЕ ХВАТАЛО МУЖСКОГО ПЛЕЧА

- Мне всегда была нужна его помощь. Однажды мама мне купила велосипед, но через некоторое время одно колесо лопнуло, а попросить помочь поменять раму мне было некого. Мы всегда с мамой все делали вдвоем: копали огород, садили, кололи трава. Будь у меня отец, мы бы это все делали с ним. Я бы не думал, почему моя мама – женщина, которая подарила мне жизнь – должна возить дрова, например.

Фото: скрин с экрана

Фото: скрин с экрана

Вспоминая о детстве, проведенном с мамой в деревне Васькино Сюмскинского района, юноша признается - несмотря на то, что с мамой они были очень дружны, сильного мужского плеча не хватало. О папе Максим не знал ничего, кроме имени – Сергей Афанасьев. Тогда юноша принял решение - обратился в программу «Зов крови» на телеканале «Пятница» и, узнав у мамы предположительный адрес отца, отправился его искать. Ехать пришлось в Волгоградскую область, на хутор Яблоневый.

– Для чего я хочу найти отца? Чтобы сообщить, что я есть, – рассказал молодой человек в эфире телепрограммы 9 октября. – Если он признает меня, в моей жизни появится еще один человек, с которым я смогу разделить свои достижения, свою радость.

«ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЙ СЫН...»

Приехав в хутор, Максим решил спросить у местных жителей, знают ли они его отца. Одна из местных жительниц рассказала, что от бывшего дома Сергея остался только фундамент: сам мужчина женился и переехал, а его родители умерли.

Однако Максиму удалось найти номер своей тети Ларисы, сестры отца. Их встреча прошла очень тепло - женщина сразу сказала, что у них с Сергеем одинаковая улыбка. Она же подсказала юноше адрес отца.

Фото: скрин с экрана

Фото: скрин с экрана

– На следующий день я сразу поехал к отцу. Под коленками у меня была дрожь, а душа была готова выпрыгнуть из тела! – рассказал молодой человек.

Вышедший из-за ворот Сергей пригласил Максима пообщаться без камер.

– За чем вот это все, с камерами? Если ты мой сын и все это правда, то я очень рад, конечно, – сказал Сергей.

Фото: скрин с экрана

Фото: скрин с экрана

На вопросы сына, почему Сергей их бросил, мужчина толком ответить не смог. Было видно, что даже сейчас, сидя рядом с Максимом, Сергей сомневался, что это его сын, поэтому предложил сделать ДНК-текст. Организаторы программы сразу на месте взяли все биоматериалы. Результаты проб стали известны через неделю после программы - тест показал совпадение на 99,9%! Это значит, что Сергей Афанасьев биологический отец Максима.

Впрочем, продолжат ли они общаться - неизвестно.

– Что-то родное я в нем пока не увидел. Что я ожидал, то и получил, - отметил в эфире Максим, который, тем не менее, пообещал Сергею приехать погостить во время отпуска.

СПРАВКА «КП»

«Зов крови» (16+) - программа на телеканале «Пятница». Каждый выпуск – это история о совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.

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