Пошел на повышение: Константин Сунцов отказался от участия в конкурсе по выбору претендентов на пост главы Ижевска

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-13T08:59:46+03:00

Сейчас на эту должность претендует 19 человек

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Список претендентов на пост главы Ижевска лишился еще одного кандидата. 12 октября финалист прошлого конкурса – экс-замглавы администрации города по инвестиционному и экономическому развитию Константин Сунцов – написал заявление о снятии его кандидатуры. Таким образом, желающих стать градоначальником осталось 19 человек.

ПОШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ

О причинах своего решения Константин Сунцов написал у себя в соцсетях. Накануне, 11 октября, глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ему должность генерального директора АО «Корпорация развития Удмуртии». Бывший предприниматель возражать не стал.

Фото: Сергей Грачёв

- Принял предложение Александра Бречалова возглавить АО «Корпорация развития Удмуртии». Должность серьезная, работа предстоит огромная. Это полное сопровождение проектов внутренних и внешних инвесторов, предоставление существующих мер поддержки бизнесу в режиме «одного окна», повышение эффективности управления республиканским имуществом, реализация приоритетных инвестиционных проектов, - написал Сунцов.

Он также добавил, что ему предстоит заниматься выводом товаров региона на рынок, разрабатывать маркетинговую стратегию управления ТОСЭРами, развивать туризм.

- Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы города Ижевска, - добавил бывший предприниматель.

Дмитрий Генералов, ранее работавший генеральным директором корпорации, займет должность советника главы республики по экономике.

Фото: Сергей Грачёв

ПОВТОРНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Такая рокировка стала неожиданной для наблюдателей. Плюс, список кандидатов теперь сократился до 19 человек, вместо первоначальных 21. Один из претендентов – гендиректор «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» Денис Абрамов – отозвал документы 9 октября.

Константин Сунцов подавал заявку на участие в конкурсе уже во второй раз. По итогам первого мероприятия, которое прошло 10 августа, конкурсная комиссия отдала ему наибольшее число баллов – 491 (его ближайший соперник и второй финалист конкурса директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных набрал 418 баллов). Но стать главой Ижевска бывшему предпринимателю не удалось – до победы ему не хватило пяти голосов депутатов Гордумы, которые и выбирали градоначальника из кандидатов, предложенных комиссией.

21 августа, то есть уже на следующий день, Сунцов объявил о том, что не отказывается от своих намерений и примет участие в повторном конкурсе. После старта мероприятия 24 сентября он самым первым подал документы. Но в итоге отказался от дальнейшего участия.

Фото: Диля Ахмадишина

ЕЩЕ РАЗ ПРО КОНКУРС

Конкурс по выбору главы Ижевска состоится 15 октября, в понедельник. Сейчас список претендентов на кресло главы следующий:

Олег Овчинников, заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж»;

Олег Украинский, начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда;

Антон Перепелица, генеральный директор ООО «ПМ «Палаццо»;

Григорий Концевой, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;

Валерий Швецов, пенсионер;

Олег Бекмеметьев, глава Глазова;

Алексей Ялунин, адвокат;

Вячеслав Ипатов, исполнительный директор АНО «Агентство по развитию спорта и туризма»;

Андрей Беляев, глава МО «Дулесовское» Сарапульского района;

Рамиль Ямилов, директор ООО «Контора»;

Искандер Биктин, финансовый директор ООО «Дэнс»;

Роман Альчиков, заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

Денис Савин, безработный;

Виктор Шестаков, замглавы администрации Сарапула по социальной сфере;

Анастасия Поздеева, директор ООО «Ревизор»;

Максим Тенсин, замдиректора ижевского филиала РАНХиГС;

Рустам Зайнуллин, директор ООО «Р-СтройСервис»;

Елена Христенко, директор по развитию инновационных технологий ООО «Региональный промышленный союз»;

Владимир Ульянов, директор МБОУ СОШ №31.

Минимум двое из них станут «финалистами» конкурса и предстанут перед депутатами Гордумы Ижевска, которые в течение 15 дней должны собраться на сессию и выбрать нового главу города.

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Основных претендентов на пост главы Ижевска выберут с помощью конкурса в понедельник, 15 октября. «На суд» конкурсной комиссии будут представлены 20 кандидатов, из которых минимум два попадут в «финал» и получат реальный шанс стать новым градоначальником. Обо всех подробностях процедуры рассказывает «Комсомолка». (продолжение) https://www.izh.kp.ru/daily/26893/3938176/