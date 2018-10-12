Когда определят нового главу Ижевска: 15 октября пройдет конкурс по выбору кандидатов на пост градоначальника

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-12T10:21:28+03:00

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Основных претендентов на пост главы Ижевска выберут с помощью конкурса в понедельник, 15 октября. «На суд» конкурсной комиссии будут представлены 20 кандидатов, из которых минимум два попадут в «финал» и получат реальный шанс стать новым градоначальником. Обо всех подробностях процедуры рассказывает «Комсомолка».

ЧТО ЗА КОНКУРС?

Конкурс по отбору претендентов на пост главы Ижевска начнется утром 15 октября. Всем участникам дадут 15 минут на презентацию своей концепции по развитию города, а также зададут утоняющие вопросы. Оценит их выступления конкурсная комиссия из 12 человек, в состав которой вошли депутаты Гордумы, а также представители главы Удмуртии.

УЧАСТНИКИ И СУДЬИ

Изначально на участие в конкурсе заявился 21 претендент, но один из них выбыл из гонки по собственному желанию. Это гендиректор «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» Денис Абрамов.

Сейчас кандидатов на пост главы 20. Среди них – нынешний глава Глазова Олег Бекмеметьев, замглавы администрации Ижевска по экономике и инвестициям Константин Сунцов (он принимал участие в первом конкурсе, но не получил нужное количество голосов от Гордумы), бывший руководитель Государственной инспекции труда в Удмуртии Олег Украинский, директор проектной мастерской «Палаццо», которая занималась проектированием Центральной площади Ижевска, Антон Перепелица. Посмотреть полный список претендентов и подробнее почитать о некоторых из них можно в нашем материале.

Состав конкурсной комиссии следующий: вице-спикер городского парламента Фания Федорова, депутаты Гордумы Сергей Сурнин, Альфред Зиннатуллин, Мария Бобылева, Дмитрий Кулишов и Дмитрий Никонов. От главы Удмуртии – руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов, замруководителя администрации главы и правительства республики Вероника Лекомцева, депутата Госдумы от региона Алексей Загребин, депутат госсовета республики Александр Прозоров, заведующий кафедрой экономической теории в институте экономики и управления УдГУ Олег Боткин и гендиректор «Ижевского радиозавода» Дмитрий Беккель. Этот список почти не изменился со времени проведения первого конкурса.

ПОСТКОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Рассматривать результаты конкурса члены комиссии могут в течение двух дней с момента проведения конкурса. Однако имена «финалистов» могут стать известны уже вечером 15 октября. После этого комиссия должна представить Гордуме минимум двух «финалистов», набравших наибольшее число баллов.

Согласно уставу города, собраться на внеочередную сессию и выбрать нового главу Ижевска из предложенных комиссией кандидатов, городской парламент должен в течение 15 дней после оглашения результатов конкурса. Таким образом, имя нового главы Ижевска, вероятно, станет известно до конца октября. Для этого «за» кандидата должно проголосовать не менее половины от установленного числа депутатов. То есть – 22 (при 42 народных избранниках).

Кстати, в том же уставе прописано, что выбрать градоначальника депутаты должны в течение шести месяцев с момента сложения прошлого главы полномочий. В данном случае – до 3 ноября 2018 года.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Попытка назначить нового главу Ижевска будет уже второй. В первый раз конкурс должен был пройти еще 8 июня, однако сорвался из-за неявки половины членов конкурсной комиссии. (https://www.izh.kp.ru/daily/26839/3880935/) На следующей за этим сессии Гордумы, 21 июня, депутаты назначили новую дату конкурса – 10 августа. В назначенный день мероприятие состоялось, комиссия собралась и из 13 претендентов на градоначальника выбрала двух «финалистов». Это замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Стать главой столицы Удмуртии один из них должен был 20 августа, после заседания внеочередной сессии Гордумы, но сойтись на одном мнении депутаты не смогли. В ходе тайного голосования Сунцов получил 17 голосов, Черемных – 10, шесть бюллетеней оказались испорченными. Для «победы» будущему градоначальнику нужно было набрать не менее 22 голосов – таков устав.

Напомним, что кресло главы Ижевска стало вакантным после ухода Юрия Тюрина 3 мая. Он проработал на этом посту 2,5 года.

КСТАТИ!

Срок полномочий нового главы Ижевска будет равняться сроку полномочий Гордумы – до осени 2020 года. Далее, руководителя муниципалитета будут выбирать заново. Выбирать нового градоначальника конкурсом решили в феврале 2018 года после внесения изменений в устав. До этого решения главу Ижевска выбирали из числа депутатов.

Напомним, что отказ от прямых выборов принял Госсовет Удмуртии в 2015 году по инициативе экс-главы республики Александра Соловьева.

- Мы выбираем депутатов. Почему мы не можем доверить им избрать главу муниципального образования из среды депутатов? – объяснял свою позицию Соловьев.

Юлия Лебедева

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