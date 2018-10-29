Родственник погибшей в ДТП семьи из Удмуртии: «Они очень любили друг друга»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-29T14:43:48+03:00

Сейчас вся семья находится в морге. Где и когда похоронят Юминых, пока неизвестно Фото: пресс-служба МВД России по Удмуртии

Изменить размер текста: A A

28 октября в Удмуртию пришла настоящая зима - снегопад, который начался после обеда, не прекращался несколько часов. Несмотря на то, что о стихии было известно заранее, избежать аварий не удалось. Так, около 17:00 на границе Удмуртии с Татарстаном бензовоз столкнулся с «четырнадцатой». Пять человек, ехавших в легковушке - супруги и три их маленьких ребенка - погибли на месте. «Комсомолка» выяснила, что стало причиной ДТП.

ВЫЕХАЛИ НА ВСТРЕЧКУ

Представители Госавтоинспекции Удмуртии комментируют ситуацию коротко. Дескать, менее чем за час до трагедии начался снегопад, и дорогу замело.

- Дорожная техника уже туда направлялась. Впоследствии дорогу привели в порядок, - отмечает начальник 1 отдела УГИБДД МВД России по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Сейчас вся семья находится в морге. Где и когда похоронят Юминых, пока неизвестно Фото: пресс-служба МВД России по Удмуртии

В этот вечер семья Юминых (имена и фамилии изменены. - Прим. ред.) возвращалась домой из Алнашского района. За рулем находился отец семейства Иван. Снегопад застал легковушку в дороге. Ехали спокойно, машин на дороге было не так уж много. По предварительным данным, Иван не справился с управлением и выехал на «встречку». Машина врезалась в ехавший там бензовоз и, зацепив его, вытащила на обочину. Случившееся попало на видеорегистратор одной из проезжающих по трассе машин.

Отметим, что по данным Госавтоинспекции, на авто была установлена зимняя резина.

ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ

Друзья и родные погибших не могут поверить в случившееся.

– Хорошая была семья, большая, дружная, – вспоминает родственник погибших Алексей.–Иван был родом из деревни Чемошур-Куюк (Алнашский район), а Катя (имена изменены – прим. ред.) из соседней – из Юмьяшура. Катюшка два года ждала Ваню из армии, а потом они поженились. Они очень любили друг друга.

10 лет назад у пары родилась дочка, а еще через несколько лет судьба сделала им подарок. Да еще какой! У Юминых родились двойняшки – мальчик и девочка. Недавно малыши отметили двухлетие.

Фото: пресс-служба МВД России по Удмуртии

– В наше время иметь трех детей - это счастье, но в то же время большая ответственность. Ваня понимал, что нужно перебираться в город, что они и сделали, – рассказывает Алексей. – Под Ижевском (деревня Пирогово) супруги купили небольшой дом, там и жили. Задумывались и о покупке квартиры в Ижевске. Ване приходилось много работать, он каменщик. В последнее время много «калымил», в выходные любил порыбачить. Старшая дочка уже ходила в школу, жена занималась младшенькими.

«НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ»

В тот злополучный вечер Юмины возвращались домой от родственников. В понедельник утром Иван должен был выйти на работу.

- Ваня водил уже два или три года, ездил хорошо, спокойно, - рассказывает Алексей. - И уже лет пять совсем не пил. Не понимаю, что могло пойти не так.

Водитель бензовоза отделался травмами. Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, часть 5 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что зимой автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах и обязательно соблюдать все дорожные правила.

- Нужно установить для начала зимнюю резину и снизить скоростные пороги. Если дорожные условия требуют двигаться со скоростью 20 км/ч, значит надо двигаться со скоростью 20 км/ч. Если по состоянию дорожного покрытия безопасно будет двигаться со скоростью 5 км/ч, значит не нужно этим пренебрегать, - отмечает Вычужанин. - Также нужно избегать на таком покрытии маневров: перестроений, обгонов и т.д.

Кроме того, во время снегопадов следует двигаться максимально осторожно, особенно при подъезде к пешеходным переходам, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии.

- По возможности лучше не выезжать на загородные трассы без необходимости, - отмечают в ведомстве. - Водителям, которые не поменяли шины на зимние, а также имеющим небольшой стаж вождения, настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле, воспользовавшись общественным транспортом либо службой такси.

«Комсомольская правда»-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким погибших