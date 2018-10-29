В ГИБДД по Удмуртии назвали возможную причину ДТП, где погибла семья с тремя детьми
В воскресенье, 28 октября, на границе Удмуртии и Татарстана автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с бензовозом. Погибла семья с двухлетними близнецами и 10-летней девочкой, которые ехали в легковом автомобиле. Изначально было не ясно, на чьей территории произошла авария. С помощью специалистов установили, что место происшествия на территории Татарстана.
- ДТП произошло в условиях мокрого снегопада, температура воздуха около 0 градусов, на легковом автомобиле была установлена зимняя резина, дорога прямая, - сообщили в ГИБДД по Удмуртии.
В результате, водитель легковушки не справился с рулевым управлением. Выехал на встречную полосу и врезался в «КаМАЗ». Погибшая семья прописана в Алнашском районе Удмуртии, но жила в Ижевске.
Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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