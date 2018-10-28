2018-10-28T20:28:48+03:00
Происшествия

ДТП в Удмуртии: погибла семья с тремя детьми, двое из них – близнецы

Автомобиль выехал на встречную полосу, где попал под колеса бензовоза [видео]
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УРФото: пресс-служба МВД по УР
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В воскресенье, 28 октября, в Удмуртии на границе с Татарстаном произошло смертельное ДТП. Известно, что автомобиль ВАЗ-2114 выехал на полосу для встречного движения, где врезался в бензовоз «КамАЗ».

Фото: пресс-служба МВД по УР

Фото: пресс-служба МВД по УР

Сейчас в республике сложилась тяжелая погодная ситуация – во второй половине дня пошел сильный снег, дороги превратились в «снежную кашу». Вероятнее всего, водитель «ВАЗа» просто потерял управление машиной.

- Не спасла зимняя резина…на всех четырех колесах стояла, - пишут очевидцы аварии.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Фото: пресс-служба МВД по УР

По предварительным данным, в легковом автомобиле была семья из Удмуртии – мама, папа и трое детей – 2-летние девочка и мальчик (близнецы) и 10-летняя девочка. Все они погибли. О состоянии водителя бензовоза на данный момент ничего неизвестно. Судя по маркировке на кабине, техника принадлежит группе компаний.

Тем временем в соцсетях под сообщением об аварии жители Агрызского района Татарстана сообщают, что водитель КАМАЗа имел большой стаж, более 30 лет он не участвовал в ДТП. Работает на местном предприятии в Агрызе.

Момент ДТП на трассе в Удмуртии, где погибла семья.

Последствия ДТП в Удмуртии. Пять человек погибли, в том числе трое детей..

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