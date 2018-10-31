В парке Ижевска погиб 15-летний подросток после того, как на него упала часть фонтана

СЕГОДНЯ 22:44 2018-10-31T22:47:53+03:00

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В Ижевске погиб 15-лений подросток из-за падения чаши фонтана. Это произошло 31 октября. Группа друзей гуляла в Летнем саду, что в самом центре города. В какой-то момент, они оказались около фонтана «Ромео и Джульетта». Сейчас объект законсервирован на зиму и накрыт специальным тентом. Что произошло дальше, пока неизвестно. Кто-то предполагает, что мальчики стали залезать на конструкцию и она не выдержала.

- На одного из подростков упала часть фонтана. В результате полученной травмы головы школьник скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Очевидцы в социальных сетях уточняют, что упала именно чаща фонтана.

- Жаль парнишку, но шансов выжить и впрямь было мало. Сам там был и спасателям помогал чашу с него снимать. Восемь человек поднимали еле-еле. Вес у нее огромный, - написал один из очевидцев трагедии в группе ИГГС.

На место происшествия приезжало руководство и следователи-криминалисты следственного управления. Сейчас изымают документацию на фирме-изготовителе фонтана и допрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, что этот фонтан очень даже новый – его установили летом 2017 года. Он стал своего рода заменой старого с рыбками, который располагался в конце парка у аттракциона «Вихрь». Конструкция в высоту около пяти метров.