Очевидцы: В Ижевске упавшую на 15-летнего подростка чашу поднимали 9 человек

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-01T15:30:58+03:00

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31 октября в Ижевске погиб 15-летний подросток. На него обрушилась часть фонтана «Ромео и Джульетта», установленного в парке им. М. Горького. Как и почему произошла эта трагедия, выяснила «Комсомолка».

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Изначальный вид фонтана. Фото: Летний сад

События разворачивались вечером, около 17:00. Группа молодых людей гуляла на территории парка. По данным следствия - ребята кидались снегом и бродили вокруг фонтана - на зиму конструкция была укутана тентом. В какой-то момент три подростка упали на тент. Чаши начали падать, и подростки бросились врассыпную. Один из них, к несчастью, отбежать не успел. Чаша упала ему на голову. От полученной травмы ребенок скончался.

Свидетелей трагедии было немного - горожане в это время возвращались домой с работы. Одним из них был ижевчанин Сергей.

- Я проходил мимо Летнего сада и увидел машину скорой помощи, МЧС. По действиям спасателей сразу понял, что все серьезно, - рассказывает он.

По словам Антона, обрушившаяся чаша была невероятно тяжелой.

- Я наблюдал некоторое время со стороны, но увидев, что шесть спасателей эту чашу даже на миллиметр поднять не могут, предложил помощь. Подоспели еще два спасателя и то мы подняли ее только со второго раза. Пострадавшего я не видел, так как он был под тентом, - рассказывает он. - Рядом было еще несколько человек, но я не понял, то ли зеваки, то ли друзья парня. Пробыл там всего около пяти минут.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Фото: Архив редакции

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Главная задача – установить все причины произошедшего.

- Сейчас назначены экспертизы. Будут проверяться все компании и должностные лица, которые причастны к установке, изготовлению и эксплуатации фонтана. Уже прошла выемка документов, представляющих интерес для следствия. По результатам расследования будет в том числе дана оценка действиям сотрудников, - рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртии Роман Широбоков.

К сожалению, пока нам не удалось получить комментарии представителей парка. Воздерживаются от комментариев и в питерском «Центре садово-парковой скульптуры» - именно там был приобретен фонтан. Напомним, что установлен он был в 2017 году, вместо фонтана с рыбками. Высота новой конструкции составила 5 метров.

СПРАВКА «КП»

«Центр садово-парковой скульптуры» занимается продажей малых архитектурных форм из высококачественного бетона (цветники, фонтаны, скульптуры, предметы интерьера и т.д.) для украшения частных владений, садов, парков, ресторанов и даже офисов. Как отмечено на сайте компании, вся продукция производится на ультрасовременном оборудовании и имеет многоуровневую систему проверки качества готового изделия. Отметим, что примерная стоимость больших городских фонтанов варьируется от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

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