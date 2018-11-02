2018-11-02T10:34:56+03:00
Общество

Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗ

Партнером Промсвязьбанка по таким займам выступила МКК «А-План»
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Промсвязьбанк первым в стране провёл сделку по тендерному кредитованию для участников госзакупок с МФО. Партнером Промсвязьбанка по таким займам выступила МКК «А-План».

Благодаря новому процессу взаимодействия заёмные средства от МКК на участие в тендере будут перечисляться сразу на специальный счёт закупок, а после проведения тендера – перечисляться обратно в МФО.

До 1 октября текущего года денежные средства напрямую перечислялись в адрес площадок. Теперь же, в соответствии с новыми требованиями 44-ФЗ, все участники госзаказов должны открыть специальный счет в уполномоченных банках, на котором будут размещаться средства для обеспечения заявок на участие в торгах.

- Мы понимаем срочную необходимость такого предложения для клиентов, поэтому вместе с МКК “А-План” быстро его разработали и внедрили. У нас для клиентов МСБ разработан целый комплекс продуктов cash management, который позволил технически соблюсти все требования МФО для целей тендерного кредитования через счета по 44-ФЗ и 223-ФЗ, — говорит директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

- Для нас было важно оперативно разработать новое технологичное решение, которое позволило бы бесперебойно осуществлять выдачу тендерных займов по новой схеме. В период высокого сезона торгов для наших клиентов тендерный заем особенно актуален, ведь он позволяет им участвовать в большем количестве закупок, и, как следствие, больше побеждать. Благодаря слаженным действиям команды Промсвязьбанка и наших сотрудников, мы смогли за месяц реализовать новую схему работы и выдать первые займы, - отмечает генеральный директор МКК «А-План» Сергей Серегин.

На данный момент в Промсвязьбанке около 30% всех новых счетов открываются для осуществления государственных закупок. По данным счетам действуют специальные условия обслуживания. Например, в рамках акции «Переход к лучшему» можно получить полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания (РКО). Помимо этого, до конца года в рамках акции «Победа за наш счет» Промсвязьбанк будет компенсировать своим клиентам комиссию, которую они платят в случае победы в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Новости 24
В Удмуртии снесли часть жилого дома, потому что она была на чужой земле
Мартышки из Ижевска переехали в новый северный дом
Открытая студия радио КП-Ижевск на форуме «Сделано в Удмуртии»: онлайн-трансляция
В Удмуртии 18-летний молодой человек избил и изнасиловал бывшую возлюбленную
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выйдет на лед этапа Гран-при в Финляндии
В Ижевске пройдет творческая встреча с мастером реалистического искусства Александром Грековым
В Удмуртии изъяли незаконных лекарств на 2,7 миллиона рублей
«Мы на этом не остановимся!»: Режиссер из Удмуртии и Денис Клявер выпустили второй клип «Когда ты станешь большим»
Девочка из Удмуртии получила награду в Совете Федерации за спасение одноклассника
Ветеран боевых действий из Ижевска принял участие в проекте «Герои России, какими их не видел никто»
В Ижевске при пожаре погиб мужчина
В Удмуртии может подорожать оплата проезда в общественном транспорте за наличные
«Магия денег»: жительница Удмуртии будет осуждена за наведение приворота
В Ижевске вынесли приговор помощнице воспитателя, которая побила 3-летнего ребенка
Ска-панки из группы Distemper отметят в Ижевске свой день рождения
Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала отключение электричества на ипподроме Ижевска
Национальные блюда научат готовить ижевчан в рамках фотоконкурса «Моя Удмуртия – Осень»
Бизнесмена из Ижевска, подозреваемого в покушении на убийство, оставили под арестом
С 1 января в Удмуртии будет четыре перевозчика мусора
В Ижевске воспитательница детского сада вяжет игрушки для своих подопечных
В Удмуртии девушка отбилась от насильника с помощью перочинного ножа
Дед Мороз приедет в Ижевск 3 декабря
В Удмуртии работники муниципального предприятия два месяца работали без выходных
В Ижевске разыскивают пропавшего человека
Удмуртия получит почти 1 млрд рублей на развитие культуры
Удмуртия приобрела новый передвижной лечебно-диагностический комплекс
Дорожники Удмуртии начали готовиться к зимнему сезону