2018-11-02T10:35:55+03:00
Общество

Привет из 2008-го: пришлите свое фото 10-летней давности и выиграйте сертификат в салон красоты

«Комсомольская правда»-Ижевск» запустила конкурс «Я 10 лет спустя!»
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ФОТО: Личный архив героиниФОТО: Личный архив героини
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В ноябре сайту «Комсомольская правда» - Ижевск» izh.kp.ru (18+) исполняется 10 лет! Уже 10 лет мы собираем для наших читателей самые свежие новости, трогательные и захватывающие истории, рассказываем о самых важных городских событиях. За эти годы поменялся не только Ижевск – поменялись люди.

В честь праздника, «Комсомолка» решила вспомнить вместе с читателями – каким был их 2008 год – и устроить фотоконкурс «Я 10 лет спустя»!

1. Пришлите нам два своих фото – сейчас и 10 лет назад. Напишите главное, что изменилось в вашей жизни за эти 10 лет. Ждем ваших фото до 20.11.2018 на почту kp@mgcentr.ru, в альбом или сообщения группы «ВК».

2. Все фото будут публиковаться в разделе на сайте izh.kp.ru. До 30 ноября 2018 читатели будут голосовать за понравившееся фото и историю. Один, набравший максимум голосов, получит приз – сертификат номиналом 2500 рублей в салон красоты «PROЖЕНЕССИ». Имя победителя станет известно 6 декабря 2018 года.

3.Каждую неделю из участников мы будем выбирать 1 победителя случайным образом. Он получит сертификат номиналом 2000 рублей в салон красоты «PROЖЕНЕССИ».

Лучшие истории будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» - Ижевск»!

Подробные условия конкурса читайте на сайте izh.kp.ru (18+).

ПОДРОБНОСТИ

1. Сроки проведения конкурса: с 1 до 6 декабря 2018 года.

2. Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго».

3. Принять участие в конкурсе могут мужчины и девушки, проживающие в Удмуртии в возрасте от 18 лет;

4. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выбрать 2 личные фотографии, первую - сделанную 10 лет назад, вторую – в настоящий момент и рассказать историю о том, что изменилось за это время. Все это нужно отправить организаторам.

5. Участник может отправить фото и историю на почту kp@mgcentr.ru, выложить в альбом или отправить в сообщения группы «ВК».

6. На конкурсном фото должно быть хорошо видно лицо участника, а история - приложена обязательно. Снимки без историй к участию в конкурсе не допускаются. Необходимо также отправить ФИО и контактные данные.

7. Редакция «Комсомольской правды» - Ижевск» принимает работы на конкурс до 20 ноября 2018. Прием работ заканчивается 20 ноября 2018 года.

8. Присланные работы публикуются на сайте izh.kp.ru в разделе с голосованием.

9. Голосование за присланные работы продолжается до 30 ноября 2018.

10. По количеству набранных голосов 6 декабря будут определен 1 победитель в итоговом розыгрыше. Он получит сертификат в салон красоты «PROЖЕНЕССИ» номиналом 2500 рублей.

11. Еще 4 победителя будут определены в течение месяца случайным образом. Каждому конкурсанту будет присвоен порядковый номер и один раз в неделю генератор случайных чисел будет выбирать победителя. Все они получат сертификаты номиналом 2000 рублей в салон красоты «PROЖЕНЕССИ». Даты проведения промежуточных розыгрышей: 7, 14, 21, 28 ноября.

12. Накрутка голосов запрещена. Участники, замеченные в накрутке голосов, дисквалифицируются. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участника без объяснения причин.

13. Если при подведении итогов, будут замечены голоса пользователей, зарегистрированных не на территории Российской Федерации, то данные голоса учитываться не будут.

14. Присылая фото в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой» - Ижевск».

15. При вручении приза обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

16. Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

17. Организатор акции – ООО фирма «Ариго». Сроки акции – с 1 по 30 ноября 2018 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20, 94-50-61. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

18. Денежный эквивалент сертификатов не выплачивается.

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