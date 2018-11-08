Житель Удмуртии проведет 20 лет в колонии за убийство, которое он совершил, насмотревшись сериалов

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-08T12:51:51+03:00

Он прикончил молодого спортсмена, когда тот был на свидании

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Верховный суд Удмуртии вынес приговор 27-летнему местному жителю, который насмотрелся жестоких сериалов и решил воплотить их в жизнь. А именно, сильнее всего на него повлиял телесериал «Викинги» (18+). И он собирался повторить обряд «кровавого орла» - это легендарная казнь времён викингов, состоявшая в том, что на спине осуждённого рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев, вытаскивали наружу лёгкие и клали их на плечи.

Реализовать задуманное злодей решил в августе 2017 года в Можге. Тогда он выследил влюбленную парочку. Как ранее сообщал портал izh.kp.ru, молодые люди веселились на даче 19-летнего спортсмена. Ничего непристойного, просто играли в карты и пили чай. В этот момент и произошло нападение. Осужденный обманом позвал на улицу парня, где несколько раз ударил его ножом.

- После этого потерпевший сумел спрятаться в доме, где вместе со своей девушкой попытался удержать входную дверь – со стороны улицы ломился нападавший. Сил у ребят не хватило…Ворвавшись в дом, мужчина связал девушку и затащил ее в автомобиль. Молодой человек на тот момент уже был мертв, - рассказывали в СУ СК России по Удмуртии.

По пути машина застряла и этот форс-мажор помог девушке сбежать от маньяка. Она же и обратилась в полицию.

- В рамках расследования уголовного дела провели судебно-психиатрическую экспертизу. Осужденный признан вменяемым. Эксперты установили, что на момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими, - уточнили в пресс-службе следственного управления.

Сейчас ближайшие 20 лет он проведет в колонии строгого режима.И после освобождения два года будет под жестким надзором правоохранительных органов.

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- Что стоишь? Видишь, парень умирает. Возьми хоть его за руку, - приказал человек в маске. К этому моменту Руслан уже не двигался. А незнакомец бормотал что-то себе под нос. Насмотревшись сериала «Викинги», житель Удмуртии решил повторить ритуальное убийство (продолжение).