Ижевские молодожены приняли участие в шоу «4 свадьбы» на телеканале «Пятница»

6 ноября на телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск программы «4 Свадьбы» (16+). Суть шоу в том, что девушки ходят к друг другу на свадьбы, а потом ставят баллы за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала и общее впечатление от торжества. Победительница свадебного соревнования получает подарок - романтическое путешествие на двоих.

Поучаствовать в проекте удалось и ижевской паре - Марии и Максиму Файзулиным. Они рассказали, как проходили съемки и все ли показанное соответствует действительности.

Заполнили анкету и забыли

В марте 2018 подруга Маши прислала ей ссылку на кастинг в реалити-шоу на телеканале «Пятница». Девушка отправила ее будущему мужу. Посовещавшись, они решили принять участие. Подготовка к свадьбе ребят тогда уже шла полным ходом, поэтому заполнив анкету, они благополучно про нее забыли.

Маша и Максим знакомы уже 10 лет. Фото: скриншот видео

- Однако в мае нам неожиданно позвонили и пригласили принять участие. Мы, конечно, согласились! Но тогда я даже и представить себе не могла, что это будет такое шоу! Но это телеканал «Пятница», - рассказывает Мария. - Рейтинги, интриги, расследования, слезы. Шоу, которое может испортить лучший день в жизни. Но однозначно не нам! У нас все прошло на высшем уровне.

За время проекта Маша успела посетить 3 свадьбы своих соперниц: Яны, которая отмечала свадьбу в Тольятти, Насти из Рязани и Софьи из Чебоксар.

Девушки на свадьбе Яны в Тольятти. Фото: скриншот видео

Облили вином и подожгли волосы

Уже с самого начала съемок Маша поняла, что все будет не просто. Так, уже на первой свадьбе (Яны в Тольятти) девушка чувствовала себя некомфортно: сначала ей облили вином платье, а на фаер-шоу Марии случайно бенгальским огнем задели волосы.

Свадьба ижевчан была следующая после Яниной. Свое торжество ребята сыграли в стиле свадебной вечеринки в фиолетовых тонах. Во время свадебной регистрации жених выехал к невесте на гироскутере, а кольца «прилетели» на квадрокоптере.

Мария с соперницами на оглашении результатов шоу. Фото: скриншот видео

Свадьба была отличная, но девушкам показалось, что гости семьи на них как-то странно смотрели, а молодожены и вовсе работали на камеры. Приглашенные невесты высоко оценили творческий номер от Макса. Многие гости отметили, что «это была лучшая свадьба в их жизни». Но невесты делали все, чтобы свадьба ребят не победила.

В итоге, за платье ижевчанка получила 6 баллов, за банкетное меню - 4 балла, а за оформление зала - 6 баллов.

Первый танец Максима и Марии. Фото: скриншот видео

Разбила губу

В перерыве между съемками, Яна пригласила Машу сходить в кафе. В процессе общения между девушками произошел конфликт из-за их свадеб, в ходе которого Маша получила пощечину, а еще Яна разбила ей губу.

- Яна час говорила про мою семью гадости, а на одну мою фразу в ответ просто начала меня бить и кидаться вилками. (Просто на ее свадьбе был очень «высокий гость» из Республики Коми. Информация про него уже сейчас есть в интернете. О нем нельзя распространяться). В шоу все показали не так, как было на самом деле. Хорошо, что я от нее сбежала, - рассказывает Мария. - Я помню, как в слезах ночью звонила Максу и говорила, что не хочу больше сниматься в этом шоу. Но штраф от отказа в проекте - 2 миллиона рублей. И начатые дела нужно обязательно доводить до конца.

«Пожалела, что приняла участие»

После случившегося участие в проекте Маше уже не приносило удовольствия. Да и вообще девушка пожалела, что согласилась во всем этом принять участие.

- Каждый раз после этих съемок мне было обидно от несправедливости и оскорблений в свой адрес. Для некоторых это было просто шоу для пиара, для некоторых - единственная возможность хоть как-то поехать в свадебное путешествие. Для нас с Максом это была проверка отношений, которая прошла на сто процентов, - рассказала девушка. - Я десять раз во время этих «Свадебных путешествий» по городам пожалела, что принимала участие. Но это опыт. Опыт держаться на камеру, не впадать в истерики, трезво оценивать ситуацию, не попадаться на провокации. Уметь собираться с мыслями.

Победителем шоу стала Настя из Рязани, набрав 81 балл. С мужем они полетят в Париж

- Настя в итоге в Париж не полетела, ей нужны были деньги. 150 тысяч она потратила на ипотеку в новую квартиру. И в конце она просто сказала, что ей очень нужна победа, потому что она никогда не заработает на приз.

Рассказала ижевчанка и о том, что нелестные комментарии о соперницах тоже не ее прихоть.

- Меня на камеру просили проговаривать такие «комплименты» для девушек. Причем я отказывалась это говорить, но мне отвечали: «Надо». А самое интересное, я одна из девушек могла грамотно формулировать свои фразы, поэтому мои фразы просто «нарезали» и вставляли во все нужные и ненужные моменты, - прокомментировала девушка.

Пара из Ижевска стала в шоу 3-й, набрав 72 балла

- Эти баллы по факту не влияют. По оценке самих невест за камерами наша свадьба самая лучшая. А баллы маленькие ставили, лишь бы победить. Мы делали свою свадьбу не для телеканала, не для оценки невест, а в первую очередь для себя. И если бы не приехала съемочная группа, все было бы точно так же. Это была точно лучшая свадьба! - сказала Мария.