Скажи спасибо маме: запиши видео ко Дню матери и выиграй приз

День матери - один из самых трогательных, самых важных праздников. В этом году его будут отмечать 25 ноября. К сожалению, в нашей обычной жизни мы не всегда говорим нашим мамам, как они важны для нас и как мы благодарны им за все, что они делают. «Комсомолка» решила помочь вам это исправить! В честь праздника мы запускаем конкурс - «Скажи маме«Спасибо» совместно с партнерами.

Как принять в нем участие:

1.Запишите видео, на котором вы поздравляете маму с праздником и благодарите ее.

2. Отправьте видео на почту kp@mgcentr.ru до 30 ноября. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+). Все благодарности будут опубликованы также в газете «Комсомольская правда» от 05.12.2018.

3. До 03.12.18мы выберем два лучших ролика. Участники-победители получат призы от «Комсомолки» и партнеров.

Скажите маме спасибо!

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Сроки проведения конкурса: с 14 ноября по 5 декабря 2018 года.

2. Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

3. Принять участие в конкурсе могут жители любого возраста. Если на видеопоздравлении запечатлен ребенок (не достигший возраста 18 лет) заявку на участие подает его родитель либо иной законный представитель.

4. Чтобы принять участие в конкурсе, участник должен записать видео, на котором поздравляет свою маму с праздником и благодарит ее. Длительность видео - не более 1 минуты.

5. Записанное видео необходимо отправить по электронной почте kp@mgcentr.ru.

6. В письме обязательно нужно указать свое ФИО и контактные данные. Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что вы ознакомлены с правилами конкурса, даете свое согласие на обработку персональных данных, соглашаетесь с публикацией фото и видеоматериалов, а также подтверждаете свое совершеннолетие. Вы берете на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото и видеоматериалов на сайте IZH.KP.RU и за участие в розыгрыше призов.

Отправляя видеоматериалы, вы даете согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото и видеоматериалов на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в видеоматериале. Ответственность за содержание видеоматериалов несет участник, отправившие видео.

Приз выдается победителю конкурса при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в случае достижения 18 лет.

7. Видео несовершеннолетних, отправленные без разрешения на публикацию и заполненной формы, не публикуются.

8. Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

9. Отправляя видео, участник дает согласие на публикацию и дальнейшее использование предоставленных материалов.

7. Редакция «Комсомольской правды»-Ижевск» принимает работы на конкурс до 30 ноября 2018.

8. Видео, участвующее в настоящем конкурсе, не должно содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство.Видео, не соответствующие данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте izh.kp.ru

9. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

10. Участники конкурса (их законные представители) гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на видео, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на видео.

11. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте izh.kp.ru.

10. В срок до 3 декабря 2018 года партнеры конкурсавыбирают победителей по своему усмотрению. Один партнер может выбрать только одного победителя.

Один из победителей получает абонемент в соляную комнату «Радуга» на 10 сеансов.

Второй победитель получает кресло-грушу от мебельной сети магазинов «Сэлдом».

11. Дату и место получения призов уточняйте по телефону 945-005.

12. При получении приза участнику (его законному представителю) обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

13. Присылая видео в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск» и партнерами конкурса.

15. Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

16. Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 14 ноября по 5 декабря 2018 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20, 94-50-61. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

17. Денежный эквивалент сертификатов не выплачивается.

Реклама

18+