Двухчасовое погружение в сказочное царство анархистов, вурдалаков и вампиров: в Ижевске выступила группа «Князь»

Вечером 20 ноября в пабе Пинта «яблоку было негде упасть», а у входа образовалась длинная очередь. И не удивительно – в этот вечер здесь прошел долгожданный концерт группы «Князь». На этот раз музыканты приехали к нам по приглашению концертного агентства «Драйв-Групп» и при информационной поддержке «НАШЕГО РАДИО» в Ижевске.

Фото: Илья Марченко

Напомним, что в последний раз группа выступила в Удмуртии на фестивале «Улетай» в июле 2018 года. Несмотря на это, поклонники уже успели соскучиться по любимым трекам и драйву. Князь не подвел, и по-настоящему дал жару! Песни группы чередовались с хитами, известными еще со времен «Короля и шута». Зал не уставал подпевать. «Адель», «Дурак и молния», «Человек-загадка», «Мертвый анархист» - люди знали абсолютно все слова наизусть.

В середине вечера Андрей Князев объявил, что одну из песен сейчас споет Михаил Горшенев, и зазвучала «Ели мясо мужики» в записи Горшка. Он как будто вернулся к нам, был рядом с нами - это было грустно, и в то же время трогательно, до комка в горле.

Фото: Илья Марченко

«Этот концерт – настоящий шедевр!»: поклонники группы делятся впечатлениями от концерта

– Я начал слушать группу «Король и Шут» в далёком 2000 году, буквально вырос на их песнях. Когда же Андрей покинул коллектив Король и Шут и создал свою группу «Князь», я не воспринял это в штыки, как это сделали многие фанаты группы, а заинтересовался творчеством и слушал группу, параллельно «КиШу», - рассказывает поклонник Алексей Масленников. - Самая любимая песня – «Письмо из трансильвании», а «Человек-загадка» связана с моей личной историей.

– Этот концерт для меня – настоящий шедевр, погружение в мою юность, жгучая ностальгия по песням, на которых я рос. Энергетика и оригинальный юмор Андрея Сергеевича просто на высшем уровне. Двухчасовое погружение в сказочное царство анархистов, вурдалаков и вампиров. Я как будто побывал в недельном отпуске! – продолжает Алексей.

Фото: Илья Марченко

- Ходила на концерт Князя не в первый и не в последний раз. Народу с каждым разом всё больше и больше! На таких концертах всегда есть атмосфера единства, люди как будто становятся одной семьей - и это радует и восхищает! Мои любимые песни – «Мария» и «Призраки Там Тама», - делится поклонница Мария Перевозчикова.

- К сожалению, я не успела побывать на живом концерте группы «Король и Шут», когда был жив Горшок. Поэтому Князь для меня стал открытием не только в музыкальном плане, но еще и возможностью услышать любимые старые песни вживую, о чем я мечтала с детства, когда слушала «Король и шут» еще на кассетах. Мои любимые песни – «Дом манекенов» и «Адель». Концерт был очень классным, с нетерпением буду ждать следующего приезда группы! – делится ижевчанка Елена Максимова.

Кстати, совсем скоро ижевчане смогут снова «оторваться» под любимую музыку - Андрей Князев пообещал снова зажечь на «Улетае-2019»!

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Партнер концертного сезона на «НАШЕМ РАДИО» – официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2в в Ижевске.

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