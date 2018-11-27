Окно в будущее: житель ижевской многоэтажки разрисовал лифт

Мы уже не раз рассказывали вам про удивительного жильца дома №438 на улице Карла Маркса в Ижевске Наиля Салимова. Он делает куклы, украшает ими двор, расписывает цоколь сюжетами из мультфильмов, а дача мужчины вовсе похожу на сказку.

Очередным творением Наиля Ураловича стал лифт: он разукрасил его вручную всего за несколько дней! Помогала ижевчанину его супруга Татьяна Аркадьевна, которая по совместительству вот уже 1,5 года является и старшей по дому.

Фото: Диля Ахмадишина

- В силу своих полномочий я долгое время добивалась ремонта лифта. Там уже была обшарпана фанера, плинтусы все почернели. Заходить туда было неприятно. Обратилась в управляющую компанию, но там за минимальный ремонт запросили 100 000 рублей! - рассказывает Татьяна.

Услышав такой вердикт от управляющей компании, супруги решили все сделать сами: красиво, добросовестно, а главное - с минимальными затратами.

Краски и фанеру Салимовы приобрели на собственные средства. Остальным жильцам скидываться не пришлось Фото: Диля Ахмадишина

- Наиль решил нарисовать наверху город, а чуть ниже изобразил окно в светлое будущее. Муж снял старую фанеру, рисовал дома, а потом просто прикручивал новые полотна в лифт. Все работы делал после 22:00, когда уже почти все дома. После преображения даже настроение поднимается, когда в лифт заходишь. Многим нравится, а дети вообще в восторге, - делится Татьяна Аркадьевна.

Кстати, жильцы подъезда, где живет творец, написали слова благодарности Наилю и повесили внизу, но мужчина его сорвал.

- Не любит он таких похвал. Мы не любим, когда нам говорят, что мы молодцы. Главная оценка нашей работы - когда человек подходит и спрашивает, чем помочь. Или, например, записывается в график дежурств на полив цветов во дворе, - говорит женщина. Многие нас спрашивают, почему мы этого делаем, что нами движет? Да ничего особенного: мы просто делам то, что нам хочется, что нравится. Иногда надоедает что-то «клянчить» у управляющей компании, которая еще неизвестно как сделает. Тогда нужно обратиться к себе и спросить: «А что я могу сделать для своего дома?». Никто не сделает ваш дом или двор краше и лучше, если не вы сами.

Сейчас Салимовы готовятся к Новому году: Наиль уже делает новых кукол к утреннику, который пройдет в их дворе Фото: Диля Ахмадишина

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